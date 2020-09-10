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10 Eylül 2020 Perşembe 00:10:00 - Güncelleme:10 Eylül 2020 Perşembe 00:35:00

Valilikler art arda duyurdu! Karantina kurallarını ihlal edenler, yurtlara yerleştirilecek

Kaynak: DHA

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Sakarya, Sivas ve Çankırı'da karantina ihlali yapan vatandaşlar yurtlara yerleştirilecek.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, karantina kurallarını ihlal ederek evlerini terk eden koronavirüs hastalarının, yurtlara yerleştireceklerini belirtti.

Vali Ayaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs vakalarını azalması için sağlık kurallarına uyulmasını istedi. Ayaz, "Yarından itibaren karantina kurallarını ihlal ederek evlerini terk eden koronavirüs hastalarımız, geri kalan karantina sürelerini valiliğimizce belirlenen öğrenci yurdunda tamamlayacaklardır" ifadelerini kullandı.

SİVAS

Sivas'ta yeni tip corona virüs (covid-19) karantina kurallarına uymayanların Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzısıhha Kurulu, koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla ek tedbirler aldı.

Buna göre, test sonuçları pozitif olup ev izolasyonunda olması gerekirken karantina kurallarını ihlal eden kişilerin KYK yurtlarında izolasyon sürelerini tamamlaması sağlanacak.

Bu kişilerin öğrenci yurtlarında kalma süreleri boyunca oluşacak konaklama, yemek gibi masrafları kendilerinden temin edilecek.

65 yaş ve üzerinin sokağa çıkma saatleri yeniden belirlendi

İl Hıfzısıhha Kurulu kararınca 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmaları 11.00-16.00 saatleriyle sınırlandırıldı.

Bahse konu yaş grubundaki vatandaşların 11.00'den önce ve akşam 16.00'dan sonra sokağa çıkmaları yasaklandı.

İl genelinde meskenler hariç tüm alanlarda vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğu getirildi..

Minibüs ve midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta alınabilecek yolcu sayısı en fazla 7 kişi ile sınırlandırıldı.

Restoran, kafe ve tüm yeme-içme yada eğlence yerlerinde saat 24.00'ten sonra müzik yayınına hiçbir şartta izin verilmeyecek.

SAKARYA

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aldığımız ek tedbirler kapsamında, ilimizde, toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yapan vatandaşlarımız yurtlara alınarak, karantina sürelerinin buralarda tamamlanması sağlanacaktır." ifadelerine yer verdi.

Kaldırım, ayrıca vatandaşların yurtlarda kalma süresince oluşan masraflarının da ayrıca kendilerinden tahsil edileceği bilgisini verdi.

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