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13 Ocak 2021 Çarşamba 23:38:00 - Güncelleme:13 Ocak 2021 Çarşamba 23:38:00

Valilik tarih verdi: İstanbul'a beklenen kar geliyor

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İstanbul'a kar yağışı geliyor. İstanbul Valiliği, ilde cuma günü karla karışık yağmurlu, cumartesi günü aralıklı kar yağışının beklendiğini bildirdi.

İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili müjdeli haber geldi. Valilik'ten yapılan açıklamada, cumartesi günü karla karışık yağacak yağmurun akşam saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bırakması beklendiği belirtildi.

İstanbul Valiliğinin sitesinden yapılan açıklamada, havanın yarın ve cuma günü aralıklı yağmurlu geçmesi beklendiği, cumartesi akşam saatlerinde kar yağışlı geçmesi tahmin edildiği aktarıldı.

İSTANBUL'DA BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

14.01.2021 Perşembe: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 3° / 6° derece olması bekleniyor.

15.01.2021 Cuma: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, sabah saatlerinde başlayıp öğle saatlerine kadar karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 1° / 5° derece olması bekleniyor.

16.01.2021 Cumartesi: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 0° / 4° derece olması bekleniyor.

17.01.2021 Pazar: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 0° / 2° derece olması bekleniyor.

18.01.2021 Pazartesi: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının -2° / 4° derece olması bekleniyor.

Rüzgârın; Kuzey ve Kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-60 km/s) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların; hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Etiketler : İstanbul İstanbul Valiliği kar yağış hava durumu
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