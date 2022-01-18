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18 Ocak 2022 Salı 18:09:00 - Güncelleme:18 Ocak 2022 Salı 18:09:00

Valilik saat verdi: İstanbul'a kar geliyor

Kaynak: AA

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İstanbul'da karla karışık yağmur ve kar yağışının ilerleyen saatlerde etkili olması bekleniyor. İstanbul Valiliği, bu geceden itibaren kent genelinde kar yağışının şiddetini artıracağını duyurdu.

İstanbul Valiliği, bugün karla karışık yağmur, gece saatlerinden çarşamba öğle saatlerine kadar il genelinde kar yağışı beklendiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre; bugün görülecek yağışların, günün ilk saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmur olarak başlayacağı, Anadolu Yakası başta olmak üzere, akşam saatlerine kadar yüksek kesimlerde kar, diğer yerlerde yer yer yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde devam edeceği belirtildi.

ÇARŞAMBA GÜNÜ ÖĞLENE KADAR SÜRECEK

Gece saatlerinden çarşamba öğlene kadar kuzey ve doğu ilçeler başta olmak üzere il genelinde kar yağışlarının görüleceğinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, İstanbul'da beklenen hava durumunun bugün parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinden sonra yer yer kar yağışlı geçeceğinin, günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklığının 4-7 derece olacağının tahmin edildiği ifade edildi.

Hava durumunun yarın parçalı ve çok bulutlu, öğlene kadar Anadolu Yakası ile Avrupa Yakası'nın kuzey kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklığının 0/4 derece hissedileceği belirtildi.

Rüzgarın, bugün ve yarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice eseceğinin tahmin edildiği ifade edilen açıklamada, hava sıcaklıklarının ise yarın hissedilir derecede azalarak, mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyretmesinin beklendiği açıklandı.

İSTANBUL'DA BAZI İLÇELERDE KAR BAŞLADI

Anadolu yakasındaki Ataşehir, Kadıköy, Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe, Üsküdar, Sultanbeyli, Pendik ve Kartal'da kar yağışı başladı.

Yüksek kesimlerde kar etkili olurken, sahil ve diğer bölgelerde karla karışık yağmur görüldü.

Kar yağışının başladığı yerlerde araçların üstü beyaz örtüyle kaplandı. Trafikte herhangi bir aksama yaşanmazken, bazı vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı.

Etiketler : İstanbul Valiliği Kar Yağışı Meteoroloji Yağış
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