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21 Temmuz 2022 Perşembe 20:04:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2022 Perşembe 20:04:00

Vali Yerlikaya: Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ihbarı alınmamıştır

Kaynak: DHA

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da da hissedilen, Balıkesir Gönen'deki depreme ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Yerlikaya, açıklamasında, "Balıkesir Gönen merkezli AFAD verilerine göre 4.6 büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul'dan da hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. İlimizde deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ihbarı alınmamıştır. Allah her türlü afetten ülkemizi korusun" ifadelerine yer verdi.

Etiketler : Yerlikaya Deprem İstanbul
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