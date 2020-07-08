Vali Davut Gül açıkladı... Gaziantep'te vaka artışı tehlikeli boyutta

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı



"Kıymetli hemşehrilerim, şehrimizdeki vaka artışı tehlikeli boyuta ulaşıyor! Yasaklama önerileriniz için teşekkür ederim ama öncelikle en basit kuralları hayata geçirmemiz gerekiyor. Maskeyi ağzımızı ve burnumuzu kapatacak şekilde kullanmaya ve sosyal mesafeye uymaya mecburuz."