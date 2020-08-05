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05 Ağustos 2020 Çarşamba 21:52:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2020 Çarşamba 21:52:00

Vali bu sözlerle uyardı: Devam ederse yasaklamak zorunda kalacağız

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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentte Covid-19 vakalarının artmaya devam etmesi durumunda yeni önlemler alınabileceğini söyledi.

Belediye Konferans Salonu'nda 15 mahalle muhtarı ile bir araya gelen Akbıyık, Hakkari'de yapılan hizmetlere değindi.

Kent merkezindeki yol yapım çalışmalarının doğal gaz hattı çalışmaları ile koordineli olarak devam ettiğini belirten Vali Akbıyık, şunları kaydetti:

''Golazüryan, Zap Vadisi, Seyir Tepesi tesisleri ve Mir Kalesi'nin halka açılması çalışmaları devam ediyor. Hakkari'nin 100 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılayacak su arıtma tesisi projesinin ihalesi yapıldı. Yol, su, kanalizasyon diğer taraftan doğal gaz çalışmaları devam ediyor. Toplu taşıma da bir ilki gerçekleştirerek 10 adet yeni minibüs alıp halkımızın hizmetine sunduk.''

"HALKIMIZA ÇAĞRIMIZ, KURALLARA EN İYİ ŞEKİLDE UYULMASIDIR"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede muhtarlara önemli görevler düştüğünü vurgulayan Akbıyık, ''Taziye kurma ve düğün yemeklerini yasakladığımızı, düğün töreni saatlerini önce 6 daha sonrada 4 saate düşürdüğümüzü açıklamıştık. Bütün tedbirleri almamıza rağmen halen sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayanlar var.'' ifadelerini kullandı.

Son günlerde kentte Kovid-19 vakalarında artış yaşandığına dikkati çeken Vali Akbıyık, ''Vaka sayıları artmaya devam ederse düğün törenlerini bir süreliğine yasaklamak zorunda kalacağız. Halkımıza çağrımız, kurallara en iyi şekilde uyulmasıdır. Siz muhtarlara düşen ise kendi mahallenizi en iyi şeklinde bilgilendirmektir.'' diye konuştu.

Görüş ve önerilerini aktaran mahalle muhtarları da belediye hizmetlerinden memnun olduklarını ifade etti.

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