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07 Aralık 2020 Pazartesi 18:19:00 - Güncelleme:07 Aralık 2020 Pazartesi 18:19:00

Vaka sayısı yüzde 35 arttı! Şehir kırmızı renge döndü

Kaynak: AA

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Malatya'da, son günlerde yeni tip koronavirüs vaka sayısının yüzde 35 artmasından sonra Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasında da kent neredeyse tamamen riski teşkil eden kırmızı renge döndü.

Malatya'da koronavirüs vakalarındaki artış korkuya yol açarken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabından Malatya'da vaka sayısının yüzde 35 arttığını duyurmuştu.

Artan vakalar sonrası Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasında da kent neredeyse tamamen riski teşkil eden kırmızı renge döndü.

Yoğun bakım doluluk oranının yüzde 61 olduğu Malatya'nın HES uygulamasında virüsün riskli olduğunu gösteren kırmızı renge boyanması da tehlikenin boyutunu gösteriyor.

Kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de neredeyse vaka olmayan sokak ve caddenin kalmadığı görülürken, kırmızının olmadığı tek yerin ise Malatya Şehri Mezarlığı olduğu çıkıyor.

Etiketler : malatya koronavirüs hayat eve sığar hes kod uyulama
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