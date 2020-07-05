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05 Temmuz 2020 Pazar 11:56:00 - Güncelleme:05 Temmuz 2020 Pazar 11:56:00

Vahşet evi! Bebeği yastıkla ölmeyince...

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Kayseri'de üvey babası tarafından öldürülen 3 yaşındaki Alperen'in yaşadığı Pınarbaşı ilçesi yine bir vahşete sahne oldu. Bu 3 haftalık kız bebek, öz annesi tarafından boğularak öldürüldü.

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Kerimoğlu Mahallesi'nde sabah meydana gelen olayda, 42 yaşındaki Ayşe B., babasının evinde kaldığı sırada 3 hafta önce dünyaya getirmiş olduğu kızı Melek’i önce yastıkla boğarak öldürmeye çalıştı.

YASTIKLA ÖLMEYİNCE BOĞAZINI SIKTI

Bebeğin ölmediğini fark eden anne Ayşe B., küçük Melek’i boğazını sıkarak öldürdükten sonra yan odada kalan babasına haber verdi.

Babanın ihbarı ile olay yerine gelen 112 ekipleri küçük Melek’in hayatını kaybettiğini belirlerken, anne Ayşe B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen ve ilaç kullanan anne Ayşe B.’nin emniyetteki ifadesi sürerken, olayla ilgili olarak işlem başlatıldı.

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