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04 Eylül 2021 Cumartesi 16:30:00 - Güncelleme:04 Eylül 2021 Cumartesi 16:30:00

Üzüm kentinde hasat telaşı

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Kırklareli'nde Istranca Dağları'nın eteklerindeki bağlarda hasat telaşı başladı. Lezzetiyle Türkiye'nin dört bir yanından alıcısı bulunan üzümleri yöresel kıyafetler giyen kadınlar, şarkılar ve türküler eşliğinde topluyor.

Kırklareli'nde Istranca Dağları'nın eteklerindeki bağlarda hasat telaşı başladı. Lezzetiyle Türkiye'nin dört bir yanından alıcısı bulunan üzümleri yöresel kıyafetler giyen kadınlar, şarkılar ve türküler eşliğinde topluyor.

Eski adı "üzüm kent" anlamına gelen Lozengrad olan ve Evliya Çelebi'nin bağların çokluğundan bahsettiği Kırklareli'ndeki bağlarda bugünlerde ayrı bir heyecan yaşanıyor. Hasat için köylerden traktör römorklarında bağlara gelen kadınlar, gün doğumuyla işlerini öğleye bırakmadan bitirmenin telaşını yaşıyor. Kadınlar zaman zaman türkülerle eğlenirken, bazen acılar üzerine yakılan türkülerle de hüzünleniyor.

Öğle saatinde evlerinden getirdikleri yiyecekleri bağların arasında hep birlikte yiyen kadınlar, odun ateşinde hazırladıkları çayı yudumlayarak yorgunluklarını atmaya çalışıyor.

Kasalara toplanan üzümlerin bir kısmı sofralık ayrılıyor, bir kısmı da hardaliye yapımında kullanılıyor.

Etiketler : üzüm hasat kırklareli
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