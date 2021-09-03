Uzmanlar uyarıyor okul kıyafetlerini her gün yıkayın!

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Galip Ekuklu, "Çocuklar okuldan geldikten sonra 20 saniye, eskiden olduğu gibi ellerini bildiğimiz klasik sabunlarla yıkamalı" dedi.

Ekuklu, "Mümkün olduğunca sosyal mesafeyi, teması en azda tutmalılar. Çok kullanımlık maskeler verildiyse çocuklara, bunların mutlaka uygun biçimde yıkanması, dezenfekte edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.