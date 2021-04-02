  • BIST
    1435.04
  • Dolar
    8,0376
  • Euro
    9,4944
  • Altın
    448,3740
İstanbul
9 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Alternatifi yok! Suudiler Türkiye'den vazgeçmiyor
Türkiye de ilgileniyor! İşte Su-35'lerle rekabet edebilecek iki uçak
Uzman isimlerden aşı önerisi! Alerjisi olanlar Çin aşısını tercih etsin
Biden'dan dengeleri değiştirecek Patriot talimatı
"Askeri gerginliği durdur"
15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine ödenen destek aylık 1500 lira oldu
Tiyatronun acı kaybı
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 2 Nisan
Uzmanlar uyarıyor Hava kirliliği organ yetmezliğine neden olabilir
Kızartmayı fazla yiyorsanız kolon kanseri riskiniz var
FETÖ'den para kavgası itirafı
Ankara'dan havalandı...
Her kalp ağrısı kriz belirtisi değil! 5 ÖNEMLİ NEDENİ VAR
Aşıdan önce sakın bunu yapmayın
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 130 milyonu geçti
Koku kaybı kalıcı değil ancak 3 aya kadar uzayabilir
Altun: 'Gazetecilik' adı altında 'terörizm propagandası' yapanlarla mücadele edeceğiz
Afrin'de bombalı eylem hazırlığındaki 2 kadın terörist etkisiz hale getirildi
DSÖ'den Türkiye'nin sağlık sistemine övgü
Vaka sayısı 40 bini aştı
Eski sevgiliye bayıltan dayak: Ölmek istemiyorum!
Bakan Koca: DSÖ listesinde 18 aşımız var
Tartışılan oylama yeniden yapılacak
Bakan Selçuk: 26 ilimize 27 bin 445 tablet bilgisayar setini ulaştırıyoruz
02 Nisan 2021 Cuma 09:30:00 - Güncelleme:02 Nisan 2021 Cuma 09:30:00

Uzmanlar uyarıyor Hava kirliliği organ yetmezliğine neden olabilir

ABONE OL

Şehir hayatı ve endüstrileşmenin sonucuyla hava kirliliğinin artmaya başladığını dile getiren uzmanlar, hava kalitesinin önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Ahmet Çabuk ve Prof. Dr. Emir Baki Denkbaş, uzun süre hava kirliliğine maruz kalındığında astım, baş ağrısı, alerjik reaksiyonlar, kalp krizi, kanser, inme, organ yetmezliği gibi farklı pek çok sağlık sorunları risklerinin de arttığını söyledi. Uzmanların yaptığı açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "İç ortam hava kirleticileri arasında yer alan bakteri, mantar, polen, nitrojen oksit, mineral lifler, uçucu organik karbonlar, besinsel tozlar ve sigara dumanı gibi maddeler solunum ile akciğere ve akciğer aracılığı ile dolaşım sistemine girerek insan sağlığına etki edebiliyor. İnsanların dakikada 6-10 L havayı soludukları düşünülürse, bu da günde 15.000 L hava anlamına geliyor." Prof. Dr. Emir Baki Denkbaş, havada bulunan ve yanma sonucu oluşan parçacıklar ile organik maddelerden oluşan ince partiküllere maruz kalmanın 2010 yılında dünya çapında, kardiyovasküler hastalıklar nedeniyle 3,2 milyon kişinin erken ölümüne ve 223 bin kişinin de akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetmesine sebep olduğunu aktardı.

Etiketler : hava kirliliği organ yetmezliği uyarı emir baki denkbaş
Eleştiriler başarımızı gösteriyor!

Eleştiriler başarımızı gösteriyor!
2 hit bir Hande

2 hit bir Hande
Estetik sonrası hastanelik oldu

Estetik sonrası hastanelik oldu
Cinsiyeti değil sağlığı önemli

Cinsiyeti değil sağlığı önemli
Kıbrıs için 6 ay ön hazırlık

Kıbrıs için 6 ay ön hazırlık
Maske bir var bir yok!

Maske bir var bir yok!
O sözler bana ait değil

O sözler bana ait değil
Tamer'in pandemi köşesi

Tamer'in pandemi köşesi
Onur çekecek Hazar oynayacak

Onur çekecek Hazar oynayacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER