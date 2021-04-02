Uzmanlar uyarıyor Hava kirliliği organ yetmezliğine neden olabilir

Prof. Dr. Ahmet Çabuk ve Prof. Dr. Emir Baki Denkbaş, uzun süre hava kirliliğine maruz kalındığında astım, baş ağrısı, alerjik reaksiyonlar, kalp krizi, kanser, inme, organ yetmezliği gibi farklı pek çok sağlık sorunları risklerinin de arttığını söyledi. Uzmanların yaptığı açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "İç ortam hava kirleticileri arasında yer alan bakteri, mantar, polen, nitrojen oksit, mineral lifler, uçucu organik karbonlar, besinsel tozlar ve sigara dumanı gibi maddeler solunum ile akciğere ve akciğer aracılığı ile dolaşım sistemine girerek insan sağlığına etki edebiliyor. İnsanların dakikada 6-10 L havayı soludukları düşünülürse, bu da günde 15.000 L hava anlamına geliyor." Prof. Dr. Emir Baki Denkbaş, havada bulunan ve yanma sonucu oluşan parçacıklar ile organik maddelerden oluşan ince partiküllere maruz kalmanın 2010 yılında dünya çapında, kardiyovasküler hastalıklar nedeniyle 3,2 milyon kişinin erken ölümüne ve 223 bin kişinin de akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetmesine sebep olduğunu aktardı.

