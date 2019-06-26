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26 Haziran 2019 12:43 | Çarşamba

Uzmanı önerdi! İşte sıcak havalarda uyumayı kolaylaştıracak 20 tüyo...

Türkiye genelinde hava sıcakların artması ve mevsim normallerinin 3-7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Peki, artan sıcaklıkta nasıl uyuyabiliriz? Uyku sorunu yaşamamak için hangi önlemleri alabiliriz? İşte sıcak havalarda uyumayı kolaylaştıracak 20 tüyo...

TM Dijital Haber Merkezi

Uzmanlara göre en rahat uyku ortamı 16 -21 derece arasında olmalı. Fakat yoğun sıcak ve neme sahip bölgelerde ideal uyku ortamı yakalanmıyor. Birçok insan, sıcak havalardan kaçınmak için çareyi klimalarda bulunuyor.

Independent’a konuşan Dr. Nerina Ramlakhan’a göre, beyninin vücudun diğer bölgelerine kıyasla daha serin olması gerekiyor. Ramlakhan “İyi bir gece uykusu, bilgiyi daha iyi işleyebilmek, vücudu fiziksel ve zihinsel olarak onarabilmek ve dengede tutabilmek için hayli önemli.” ifadesini kullandı.

Peki, sıcak havalarda nasıl uyuyabiliriz? İşte 20 önemli uyku tüyosu…

Yatak örtüsünü soğutun

Uyumadan önce yatak örtünüzü veya yastık kılıfınızı birkaç dakikalığına buzdolabına koyun.

Eklem bölgelerinizi soğutun

Eklem bölgelerinizi buz torbasıyla soğut tutabilirsiniz. Aynı şekilde bir sıcak su torbasını soğuk suyla doldurup buzluğa atıp dondurabilir ve yatarken onu yanınıza alabilirsiniz.

Cildinizi nemli tutun

Uyumadan önce cildinizi nemlendirmeye unutmayın.

Su spreyi kullanın

Boş bir şişeyi soğutulmuş suyla doldurun, yüzünüze, boynunuza ve dizlerinize püskürtün.

Kıyafet seçimine dikkat edin

Pijamalarınızın ve çarşaflarınızın ince, saf pamuklu olmasına özen gösterin. Saf pamuğun nefes alabilme özelliği size ideal uyku konforunu sağlayacaktır.

Gıda tüketimine dikkat edin

Çok fazla proteinli gıda tüketmediğinizden emin olun. Uyku uzmanı Dave Gibson’a göre, protein metabolizma hızınızı artırarak vücudunuzu çok ısıtabilir.

Baharatlı yiyeceklerden uzak durun

Baharatlı yiyecekleri yiyin, ancak yatmadan en az üç saat önce. Bu vücudunuzu soğutacak bir terlemeye yardımcı olur.

Egzersiz yapmayı unutmayın

Vücudunuzun çok ısınmasını önlemek için akşam yerine sabah egzersiz yapın.

Ilık duş alın

Vücut sıcaklığınızı düşürmek için akşam duşunuzu ılık tutun. Dondurucu soğuklukta bir suyla duş almayın, çünkü vücudunuz sıcaklıktaki ani değişime ısı muhafaza ederek tepki verir.

Pencereleri açmayın

Ev ortamınızı serin tutmak için pencerelerinizi kapalı tutun.

Elektrikten kaçının

Yatmadan önce odanızdaki bütün elektrikli cihazları kapatın.

Ayaklarınızı örtmeyin

Ayaklarınızı örtünün dışında tutun ve vücut sıcaklığınızı dengede tutmaya özen gösterin.

Serinlemek için yeni icatlar bulun

Pervanenin önüne gece havayı serinletmesi için bir kova dolusu buz bırakın.

Suyu doğru şekilde tüketin

Gün boyu düzenli olarak su için ama gece çok içmeyin. Yatmadan önce içeceğiniz bir bardak su size gece boyu yetecektir.

Serin alan bulun

Deliksiz bir uyku için ideal bir ortam bulun.

Üst katta uyumaktan kaçının

Sıcaklık artarsa alt katlarda uyumaya çalışın.

Nemli kıyafetler tercih edin

Serin, nemli çoraplarla ve hatta nemli bir tişörtle uyuyun.

Eller ve ayaklar soğumalı

Yatmadan önce el bileklerinizi ve ayaklarınızı soğuk suyla yıkayın.

Mentol kullanın

Gece sıcak havadan bulanırsanız mentollü bir yiyecek sizi ferahlatır.

Ateşiniz çıkmış gibi davranın

Yatmadan bir saat kadar önce buzdolabına ıslak bir kumaş koyun ve uykuya dalarken bunu alnınıza yerleştirin.

 

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