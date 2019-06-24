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24 Haziran 2019 11:17 | Pazartesi

Uzman uyardı! Doğru yıkanmayan el, ölüme götürebilir

Bursa Uludağ Üniversitesi Besin Hijyeni Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, doğru yıkanmayan ellerdeki gözle görülmeyen bakteri ve mikropların gıdayla teması ya da direkt vücuda alınmasının tehlikelerine vurgu yaparak, "Bu mikroorganizmalardan dolayı yaşanan gıda zehirlenmesinde basit bir ishalden ölüme kadar giden bir bedel ödeme durumu ortaya çıkar" dedi.

Prof. Dr. Mustafa Tayar, ellerde bulunan mikroorganizmalar ve el yıkama alışkanlıkları hakkında yaptığı akademik çalışmalarda çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Tayar, ellerdeki bakterilerin gıdayla teması ya da göz, ağız, kulak gibi organlardan vücuda girmesi durumunda basit bir ishalden ölüme kadar pek çok olumsuz sonuçla karşılaşılabileceğini söyledi. Özellikle gıda ve sağlık sektörü çalışanlarının ellerini hassasiyetle ve özenle yıkamaları gerektiğini belirten Tayar, el yıkamanın sıcak su ve uygun sabunlarla yapılmasını ve elleri en az 20 saniye ovalayarak, tırnakları, yüzük gibi aksesuarların çevrelerini temizleyerek yıkamak gerektiğine vurgu yaptı.

'YÜZDE 90'IMIZ EL YIKAMAYI BİLMİYORUZ'

Bireylerin yüzde 90'dan fazlasının el yıkamayı bilmediğini belirten Tayar, bu konudaki bilinçsizliğin sağlık ve gıda sektörü çalışanları için büyük bir tehlike olduğuna dikkat çekti. El yıkamanın gıda güvenliğinde temel noktalardan olduğunu söyleyen Tayar açıklamasında, "El yıkamak hepimizin ihmal ettiği konuların başında gelir. Elimizi suya gösterdiğimiz zaman, sabuna dokundurduğumuz zaman temizlediğimizi zannederiz fakat ellerimizde gözle görülmeyen canlılar, mikroorganizmalar bulunuyorlar. Bunlar çok küçük sayılarda olsalar bile gıdaya bulaşabilir ve gıdayı insan sağlığı için tehlikeli hale getirebilir. Gıda zehirlenmesinde basit bir ishalden ölüme kadar giden bir bedel ödeme durumu ortaya çıkar" dedi.

'DOĞRU YIKAMA SALGIN HASTALIKLARI ÖNLER'

El yıkamadaki bilinçlenmenin salgın hastalıkların da önüne geçeceğini söyleyen Tayar, "El yıkamanın önemini tekrar vurgulamak ve farkındalık oluşturmak gerekir. Bunu yaptığımız zaman bulaşıcı hastalıkların yarısını önleme şansımız var. Elimi yıkıyorum, yıkadığımı zannediyorum ama gözle görülmez mikroorganizmaların varlığını orada devam ettirmesi bana bunun bedelini ödetiyor. İnsanların yüzde 90'ı el yıkamayı bilmiyor. Oran bu kadar yüksek. Gıda ve sağlık sektörü çalışanları da ne yazık ki bu gruba dahiller. Elleri yıkamak için mutlaka sıcak su, uygun bir sabun ve uygun bir sürede bu işi devam ettirmemiz gerekir. Bunu, 3-4 yaşındaki çocuklara kişisel bakım olarak öğretmemiz gerekir. Hastane enfeksiyonları diyoruz, birçok problemle karşılaşıyoruz. Gıda zehirlenmeleri diyor birçok problemle karşılaşıyoruz. Bunun altında yatan ana sebep de el yıkamayı fazla önemsememizden kaynaklanıyor. Eller yıkanmadığında mikroplar vücudu giriyor. Eğer ben bir gıda sektörü çalışanıysam, bu ellerle köfte yoğuruyorsam, bu ellerle servis yapıyorsam, elimdeki bakterileri o ürünlere bulaştırmam söz konusu olur" şeklinde konuştu.

'CEP TELEFONUNDA KLOZETTEN ÇOK BAKTERİ VAR'

Gün içinde uygun yıkanmamış ellerle en çok cep telefonlarının kullanıldığını dile getiren Tayar "Gün boyunca en az 3-4 saat cep telefonuyla beraberiz. Yaptığımız çalışmalarda klozet kapağıyla karşılaştırdığımızda cep telefonu yüzeyinde daha fazla bakteri olduğunu görüyoruz. O bakteriyi sürekli vücudumuza almamız önce kendi sağlığımız açısından zararlı sonra da eğer ellerle herhangi bir işlem yapıyorsak o bakteriyi yaymamız söz konusu oluyor. Cep telefonlarını uygun bir hijyenik ürünle günde birkaç kez temizlemek ve ağız ve yüz bölgelerine çok yakın tutmamak gerekir" dedi.

DHA

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