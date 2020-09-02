Uzman isim Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Balıkesir'e deprem uyarısı: 7.2 büyüklüğüne sahip
Kaynak: DHA
Deprem fay hatları üzerinde bulunan Türkiye depremle yaşamaya alıştı. Geçmiş yıllarda büyük şiddette depremler meydana gelmiş çok sayıda vatandaşımızı kaybettik. Son zamanlarda özellikle Marmara bölgesi için çok sayıda uyarı gelirken bu kez uyarı Ege'deki Balıkesir ilimiz için geldi. Herkes İstanbul depremine kilitlenmişken Prof. Dr. Hasan Sözbilir Balıkesir için uyardı ve 'Bölgedeki fay hatları 7.2 büyüklüğüne sahip' dedi.
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir'deki depremlerin 2 farklı fay üzerinde meydana geldiğini belirterek, "Balıkesir ili ölçeğinde 7.2 büyüklüğüne varan deprem üretme potansiyeline sahip faylar var' dedi.
Dokuz Eylül Üniversitesi'nde (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir ili ölçeğinde 7.2 büyüklüğüne varan deprem üretme potansiyeline sahip fayların olduğunu belirtti.
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir’de, 29 Ağustos günü art arda 3.7, 3.4 ve 3.4 büyüklüğünde 3 depremin Asos yakınlarında, Edremit fayı ile Tuzla fayının kesiştiği yerde yaşandığını söyledi. Sözbilir, bölgede maksimum 7.2 büyüklüğünde bir deprem yaşanabileceğini belirterek, Edremit fayının 1944 yılında can ve mal kayıplarına yol açan 6.8 büyüklüğündeki depreme neden olduğunu hatırlattı. Sözbilir, Edremit fayı üzerindeki stres birikiminin 76 yıldır devam ettiğine dikkati çekti. Sözbilir, şöyle konuştu:
Özellikle Gökçeada Ovacık gibi segmentlerde yakın gelecekte deprem üretme potansiyeli bulunduğu ortaya çıktı. Gökçeyazı'da yaklaşık 2 bin yıldır kırılma olmadı fakat fayın deprem tekrarlama aralığı bin yıl. Balıkesir'in il afet risk azaltma planı ve kentsel dönüşüm çalışmalarında Gökçeyazı segmentine göre deprem senaryosu hazırlanması ve fay üzerinde kalan bina yapı stoğunun çıkartılması, iyileştirme çalışmalarının yapılması gerekiyor."
'FAY ÜZERİNDEKİ BİNALARIN ZARAR GÖRME OLASILIĞI YÜKSEK'
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, art arda yaşanan küçük ölçekli sarsıntıların öncü bir depremin habercisi olabileceği gibi eski bir depremin artçısı da olabileceğini söyledi. Balıkesir'de 24 fay segmentinin kendi başına deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Dr. Sözbilir, maksimum 6 ile 7.2 arasında büyüklüğe sahip depremin yaşanabileceğini söyleyerek, "Bundan sonra fay yasası kapsamında şehrin nasıl büyüyeceği de belirlenecek. Biz ekip olarak teknik kıstasları çıkaracağız" diye konuştu.
'FAY YASASI 2021'DE YÜRÜRLÜĞE GİRER'
Genç bir ekiple Kırkağaç ve Menemen faylarında çalışma yaptıklarını söyleyen Sözbilir, Batı Anadolu ölçeğinde her ay bir fayı kesip incelediklerini belirtti. Sözbilir, 24 fayın kesilip, incelenmesi gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi:
"Çalışmalar İçişleri Bakanlığı, AFAD ve üniversiteler bünyesinde yürütülüyor. Yaklaşık 2-3 ay içinde yasanın teknik kısmını bitireceğiz. Daha sonra meclis aşaması başlayacak. 2021'in başında büyük olasılıkla fay yasası yürürlüğe girmiş olur."
- Uzman isim Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Balıkesir'e deprem uyarısı: 7.2 büyüklüğüne sahip
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