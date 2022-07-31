Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 31 Temmuz

BAŞAK: SEVDİĞİ KİŞİYLE ARADAKİ HIZLICA BUZLAR ERİYOR

AKREP: DOSTLARINDAN GELECEK HABERLERE SEVİNEBİLİR

KOÇ: PARASAL KONULARDA ŞANSLI BİR DÖNGÜ İÇİNDE

BOĞA: GİZLİ DÜŞMANLARI BİR BİR GÜN YÜZÜNE ÇIKACAK

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

İletişiminizin çok yoğun olduğu bir gün. Aile büyükleriniz ve yakın akrabalarınızın size ihtiyacı olan günlerden geçmektesiniz. Hayatınızda şansınızı döndürecek güzel bir haberi onlara vermek üzeresiniz.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Bugün uzunca yıllardır affedemediğiniz aile kökeninizdeki kişilerden haberler alma ve karşılaşmalar görünüyor. Hakkınızı ararken gerginliği arttırabilir ve olayları büyütebilirsiniz, aman dikkat.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Parasal konularla ilgili şansınızın döndüğü bir süreç içerisindesiniz. Önemli anlaşmalar yapmak, mevcut işlerinizi büyütmek ve geliştirmek için gökyüzü sizden yana. Sağlık sorunlarına dikkat etmeniz gerekiyor.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Bugün kendinizi ifade ederken içten olan davranışlarınızla çevrenizde hayranlık kazanıyorsunuz. Uzunca süredir gizli tutmaya çalıştığınız bazı parasal girişimleriniz için adımlar atabilirsiniz. Sevdiklerinizle daha fazla zaman geçirmelisiniz.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Ruhsal anlamda kendinizi aşırı duygusal hissedebilirsiniz. Sırlarınızı verdiğiniz kişilerin gerçek yüzlerini görmek üzeresiniz, içinizdeki sesi dinlerseniz zararlı çıkmazsınız. Sağlık açısından son derece şanslı günlerdesiniz. Sıkıntı etmenizi gerektiren bir durum yok.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Bugün arkadaş ortamınızdaki bazı kişilerin karanlıkta kalan yanlarını fark edeceksiniz. Uluslararası bir projede çalışıyorsanız girişimlerinizi büyütmek için adımlar atabilirsiniz. Sizi sevenlere zaman ayırmaya çalışın.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Hayatınızın içerisindeki negatif olan ne varsa arkanızda bırakmanız için güzel bir gün. İlahi kaynaktan yardım alacak ve ruhsal anlamda dualarızın sizi koruyup kolladığını fark edeceksiniz. Aile bireylerinizle olası kırgınlıklarda alttan alan siz olursanız daha mutlu olabilirsiniz.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Sevdiğiniz kişi ile daha yakın olacağınız bir süreci gösteriyor. Önemli bir karar aşamasında olabilir ve hayallerinizdeki planları gerçekleştirmek için içinizdeki motivasyonu yakalayacağınız bir gün.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Akrabalarınızdan aldığınız haberler karşısında biraz şaşıracağınız bir günü gösteriyor. Olan biten pek çok konuyu aşabilmek için biraz zamanınız olabilir. Finansal kaynakları aşırı harcamamaya ve borçlanmalara dikkat.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Bugün çevrenizdeki pek çok kişi ile empati kurarken daha rahat olacaksınız. Evinizin içerisinde ailenizle birlikte olmaktan çok mutlu olacaksınız. Eşinizin sizden beklediği finansal önemli bir atılım olabilir.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Uzunca süredir görüşemediğiniz dostlarınızdan gelebilecek haberler karşısında çok mutlu olacaksınız. Sağlığınızı riske atmamanız için kalabalık ortamlara karışmamanızı önerebilirim. Sevdiğiniz kişiye söylemek istediğiniz güzel bir haber için sabırsızlanıyor olabilirsiniz.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Bugün şansınızın döndüğü yeni bir sürecin başladığını gösteriyor. İş konularında yeni bir atılım yapmak için gökyüzü sizi destekliyor. Küs olduğunuz bir arkadaşınız ile yeniden bir araya gelebilir veya karşılaşabilirsiniz, kapıları hemen kapatmayın derim.