VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Maymun çiçeğini yendi damgalanmayı yenemedi
Öldürülüp cesedi havuza atılan Zehra Bayır'ın acılı babası vahşeti anlatıp isyan etti
Tahıl koridoru için ilk rota belli oldu!
Devlet unutmaz
"Hizaya getirilen Türkiye artık yok"
Kuvvetli sağanak yağmur geliyor
Asgari ücretliye ucuz konut fırsatı! Tarih netleşti
Hepiniz benim begonvilimsiniz
Cihangir'de ‘Ev'lendi!
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 31 Temmuz
Karaciğer yetmezliğinin bir nedeni de enfeksiyon
Makyaj malzemelerinizi asla paylaşmayın
Bol su içmek bağışıklığı güçlendiriyor
Bitki çayları zarar da verebilir
Yaz hamileliğinde bu hatalardan kaçının!
'Provokasyon her yönüyle soruşturulmaktadır'
Başkan Erdoğan, Trabzonspor'u tebrik etti
Türkiye'nin en büyük savaş gemisi için geri sayım
İtalya'da Nijeryalı seyyar satıcı sokak ortasında darp edilerek öldürüldü
Süper Kupa Trabzonspor şampiyon
Bakan Bozdağ: Teröre destek veren pek çok karanlık güç var
Tunceli'de barajda mahsur kalan vatandaşları jandarma kurtardı
15 yaşındayken casus program yazdı, şimdi hapis cezasıyla karşı karşıya
Biden'ın Kovid-19 testi yine pozitif çıktı
31 Temmuz 2022 Pazar 10:00:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2022 Pazar 10:00:00

Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 31 Temmuz

ABONE OL

Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte Astrolog Özlem Recep yorumuyla 31 Temmuz Pazar günlük burç yorumları...

BAŞAK: SEVDİĞİ KİŞİYLE ARADAKİ HIZLICA BUZLAR ERİYOR

AKREP: DOSTLARINDAN GELECEK HABERLERE SEVİNEBİLİR

KOÇ: PARASAL KONULARDA ŞANSLI BİR DÖNGÜ İÇİNDE

BOĞA: GİZLİ DÜŞMANLARI BİR BİR GÜN YÜZÜNE ÇIKACAK

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

İletişiminizin çok yoğun olduğu bir gün. Aile büyükleriniz ve yakın akrabalarınızın size ihtiyacı olan günlerden geçmektesiniz. Hayatınızda şansınızı döndürecek güzel bir haberi onlara vermek üzeresiniz.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Bugün uzunca yıllardır affedemediğiniz aile kökeninizdeki kişilerden haberler alma ve karşılaşmalar görünüyor. Hakkınızı ararken gerginliği arttırabilir ve olayları büyütebilirsiniz, aman dikkat.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Parasal konularla ilgili şansınızın döndüğü bir süreç içerisindesiniz. Önemli anlaşmalar yapmak, mevcut işlerinizi büyütmek ve geliştirmek için gökyüzü sizden yana. Sağlık sorunlarına dikkat etmeniz gerekiyor.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Bugün kendinizi ifade ederken içten olan davranışlarınızla çevrenizde hayranlık kazanıyorsunuz. Uzunca süredir gizli tutmaya çalıştığınız bazı parasal girişimleriniz için adımlar atabilirsiniz. Sevdiklerinizle daha fazla zaman geçirmelisiniz.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Ruhsal anlamda kendinizi aşırı duygusal hissedebilirsiniz. Sırlarınızı verdiğiniz kişilerin gerçek yüzlerini görmek üzeresiniz, içinizdeki sesi dinlerseniz zararlı çıkmazsınız. Sağlık açısından son derece şanslı günlerdesiniz. Sıkıntı etmenizi gerektiren bir durum yok.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Bugün arkadaş ortamınızdaki bazı kişilerin karanlıkta kalan yanlarını fark edeceksiniz. Uluslararası bir projede çalışıyorsanız girişimlerinizi büyütmek için adımlar atabilirsiniz. Sizi sevenlere zaman ayırmaya çalışın.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Hayatınızın içerisindeki negatif olan ne varsa arkanızda bırakmanız için güzel bir gün. İlahi kaynaktan yardım alacak ve ruhsal anlamda dualarızın sizi koruyup kolladığını fark edeceksiniz. Aile bireylerinizle olası kırgınlıklarda alttan alan siz olursanız daha mutlu olabilirsiniz.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Sevdiğiniz kişi ile daha yakın olacağınız bir süreci gösteriyor. Önemli bir karar aşamasında olabilir ve hayallerinizdeki planları gerçekleştirmek için içinizdeki motivasyonu yakalayacağınız bir gün.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Akrabalarınızdan aldığınız haberler karşısında biraz şaşıracağınız bir günü gösteriyor. Olan biten pek çok konuyu aşabilmek için biraz zamanınız olabilir. Finansal kaynakları aşırı harcamamaya ve borçlanmalara dikkat.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Bugün çevrenizdeki pek çok kişi ile empati kurarken daha rahat olacaksınız. Evinizin içerisinde ailenizle birlikte olmaktan çok mutlu olacaksınız. Eşinizin sizden beklediği finansal önemli bir atılım olabilir.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Uzunca süredir görüşemediğiniz dostlarınızdan gelebilecek haberler karşısında çok mutlu olacaksınız. Sağlığınızı riske atmamanız için kalabalık ortamlara karışmamanızı önerebilirim. Sevdiğiniz kişiye söylemek istediğiniz güzel bir haber için sabırsızlanıyor olabilirsiniz.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Bugün şansınızın döndüğü yeni bir sürecin başladığını gösteriyor. İş konularında yeni bir atılım yapmak için gökyüzü sizi destekliyor. Küs olduğunuz bir arkadaşınız ile yeniden bir araya gelebilir veya karşılaşabilirsiniz, kapıları hemen kapatmayın derim.

Etiketler : Uzman Astrolog Özlem Recep günlük burç yorumları - 31 Temmuz Bugün burçları neler bekliyor?
New York yolcuları

New York yolcuları
Hem iş hem alışveriş

Hem iş hem alışveriş
İspanyol esintisi

İspanyol esintisi
Eğlence başlıyor

Eğlence başlıyor
Yüzen adalara turist akını

Yüzen adalara turist akını
Aşk tesadüfleri sever

Aşk tesadüfleri sever
İkinci tatilleri Kaz Dağları'nda

İkinci tatilleri Kaz Dağları'nda
Tatlıses'e eski eşten suç duyurusu

Tatlıses'e eski eşten suç duyurusu
Serdar'ın haberini sunarım

Serdar'ın haberini sunarım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX