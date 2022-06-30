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30 Haziran 2022 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:30 Haziran 2022 Perşembe 09:30:00

Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 30 Haziran

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Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte Astrolog Özlem Recep yorumuyla 30 Haziran Perşembe günlük burç yorumları...

ASLAN: HAYALLERİNİ SÜSLEYEN HAYATA ADIM ATABİLİR

KOVA: İYİMSER YAKLAŞIMI SAYESİNDE DÜŞMANLARI YENECEK

YENGEÇ: BEKARLARIN YENİ BİR İLİŞKİYE ADIM ATMASI MÜMKÜN

BALIK: ÇEVRESİNDEKİ NEGATİF KİŞİLERDEN UZAKLAŞMA ZAMANI

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

İş yerinizde kandırılma riskiniz bulunuyor. Arkasını görmediğiniz projelere imza atmamalısınız. Kalbi boş olan Koç burçları bugün yeni birileri ile tanışabilir, haberler alabilir ancak eski beraberliğini tamamen acaba unutabildi mi?

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Bugün aile bireylerinizin size ihtiyacı olan bir gün. Sevdiklerinizi sarıp sarmalamak, sizin sinirlerinize de iyi gelecektir. Olası ev arayışınız veya evinizi dekore ettirmek istiyorsanız bugün oldukça şanslısınız.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Parasal anlamda şanslı olduğunuz bir gün. Sevdiğiniz pek çok kişiden aldığınız değer karşısında oldukça mutlu olacaksınız. Şehirlerarası önemli bir yatırım yapmak istiyorsanız gökyüzü sizi destekliyor.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Başkaları tarafından eleştirilere maruz kalsanız da iyimser davranışlarınızla çevrenizdeki kişileri feth ediyorsunuz. Nedenini anlayamadığınız bazı sırların ortaya çıkacağı günlerden geçmektesiniz. Olası gerginlikleri büyütüp sağlığınızı zorlamayınız.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Olası kayıplar ve çevrenizdeki bazı kişilerin ruhsal sıkıntıları ile uğraşırken kendinizi bulabilirsiniz. Bu süreç içerisinde kendi sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Ortaklık ve evliliğinizde bazı gizli sırlar ortaya çıkmak üzere.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Hayallerinizi süsleyen, isminizden söz ettirmek istediğiniz her türlü konuda şans sizden yana olacak. Eski bir beraberliğinizle ilgili, arkadaşlarınızdan gelecek haberler karşısında biraz şaşırabilirsiniz, sinirlere dikkat.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Bugün kolunuzu kıpırdatacak enerjiniz kalmamış olabilir. Yaptığınız bazı işlerin sonuçlarını almakta zorlanabilirsiniz. Biraz akışta kalmak ruhunuza iyi gelecektir.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Aldığınız haberlerin karşısında gerçeklik payı var mı yok mu biraz düşünebilirsiniz. Ufak bir seyahate gitmek istiyorsanız gökyüzü sizi destekliyor. Aile bireyleriniz ile gerilmemeye dikkat etmelisiniz.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

İçinizde sakladığınız bazı duyguların dışarıya yansıyacağı bir süreci yaşıyor olabilirsiniz. Beraberliğinizde içinden geçtiğiniz dönemi sorgulayabilir ve ruhani anlamda birlikteliğinizle ilgili yeni bir karar alabilirsiniz.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Bugün beraberliğinizdeki kişinin problemlerine yardımcı olmak sizi oldukça mutlu ediyor olacak. Ortaklıklarınızda parasal konulardaki bazı hileli davranışlara karşı dikkatli olmalısınız.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

İç dünyanızda yaşadığınız bazı sıkıntıların tekrar ortaya çıkmasıyla ilgili bazı olaylar yaşayabilirsiniz. Gizli düşmanlık yapan kişilerin size verebileceği zararlar karşısında biraz daha dikkatli olabilirsiniz.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Arkadaş ortamınızda uzunca zamandır haber almadığınız kişilerden haber alabilir, olası küslükler varsa barışabilirsiniz. Sevdiğiniz kişi ile iş konularınızı biraz askıya alıp zihninizi dinlendirmek isteyebilirsiniz.

Etiketler : Uzman Astrolog Özlem Recep günlük burç yorumları - 30 Haziran Bugün burçları neler bekliyor?
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