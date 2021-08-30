VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, seçim için MHP ile uzlaşıyı açıkladı: Baraj yüzde 7
Merve gitti Deniz geldi
Yanıklar tedavi edilmezse eklem kısıtlılığı gelişebilir
Seçilen ayakkabı sağlığı etkiliyor
Yatma şeklindeki hata hastalıklara zemin hazırlıyor
Baş dönmesi kulaktaki sorundan olabilir
BOZUK DİŞLER DE DİL KANSERİ NEDENİ
Uzman Astrolog Özlem Recep ile Günlük Burç Yorumları - 30 Ağustos
Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda yaralanan asker şehit oldu
MSB'den 'kahramanlara' özel klip
Aşısını yaptırmayıp Irak'a gideceklere test zorunluluğu
14 yaşındaki Miraç her yerde aranıyor
Türkiye'de 17 bin 332 yeni vaka tespit edildi
Bakan Çavuşoğlu: İlave bir mülteci yükü kaldıramayız
Bayraktar, bir bürokratın kendilerini nasıl vazgeçirmeye çalıştığını anlattı
Maden işletmelerine 850 bin lira hibe desteği
Bakan Akar'dan 30 Ağustos mesajı
Başkan Erdoğan: AKINCI ile birlikte dünyanın en ileri üç ülkesinden biri olduk
CHP yönetimi düğmeye bastı: Parti içi muhalifler susturuluyor
ABD duyurdu: Taliban söz verdi
CHP'nin Kılıçdaroğlu için hazırladığı videodaki emek hırsızlığına tepki!
Türkiye'den Ermenistan ve S-400 açıklaması
Taliban lideri nerede?
30 Ağustos 2021 Pazartesi 07:00:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2021 Pazartesi 07:00:00

Uzman Astrolog Özlem Recep ile Günlük Burç Yorumları - 30 Ağustos

ABONE OL

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

Sevdiğiniz kişi ile sürprizlere açık bir gündesiniz. Uzunca zamandır yaşadığınız problemleri geri planda bırakmak ve mutluluğu doyasıya yaşamak için harika bir gün. İş konularındaki gelişmeler yüzünüzü güldürecek cinsten. Sağlığınıza da ekstra dikkat etmelisiniz.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Hafta içinde farkettiğiniz ve sizi üzen kişilerle ilgili barışmalar ve konuşmalar yaşayacaksınız.Aile büyüklerinize ve eşinize odaklanarak onlardan gelen desteklerle ilerlemelisiniz. Hakedişlerinizin tadını çıkarırken, bugün birinin gönlünü kazanıp yardım etmek size çok iyi gelecektir.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

İş hayatınızdan gelen destekler sizi çok mutlu edecek. Parasal anlamda ilahi yardımlar karşısında sükür etmek ve gelen gelirin bir kısmını yardıma ihtiyacı olanlarla paylaşmanız size gelen bereketi katlandıracaktır. Yeni projeleri sunmak için günü değerlendirebilirsiniz.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Yaptığınız işle ilgili sunumlarınızda meleklerin yardımları sizinle birlikte olacak. Yaptığınız projeleri ses getirecek şekilde ortaya koymanız sizi uzun vadede oldukça mutlu edecek. Kalbi boş olanlar için sürpiz karşılaşmalar ve görüşmeler olabileceği gibi, beraberliği olan Yengeç burçları bugün sevdiği kişiye unutamayacağı sürpizler yapabilir.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Bugün içsel yolculuğunuzda atacağınız adımlar oldukça önemli. Yeni iş teklifleri ve projelerle karşılaşabilirsiniz. Bugün yaşayacağınız eş zamanlıklar pek çok sorunuz için size cevap veriyor nitelikte olacaktır. Sağlık sorunlarına karşı tedbirli olmalısınız.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Gün içerisinde, sevdiğiniz kişinin kalbini ve onu düşünürken kendinizi bulabilirsiniz. Kalbinizi çalan bu kişi gelecekteki belki de eş adayınız olabilir. İş temponuz yavaş yavaş artarken, kendinizi fazla yormamalısınız. Aşktan yana yüzünüz gülüyor.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Parasal anlamda bugünlerde oldukça şanslısınız. Kalbi boş olan Terazi Burçları her an sürpriz karşılaşmalar yaşayabilir. Çocuk sahibi olmak isteyenler sürpriz gebeliklere hazır olsun. Maddi manevi güzel bir sürece girmek üzeresiniz.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Bugün uzunca zamandır beklediğiniz değeri göreceğiniz ve belki de sevdiğiniz kişi ile aranızdaki problemleri çözümleyebilmek için şans ve fırsatların sizin yanınızda olacağı harika bir gün. Hayatınızda uzunca zamandır yaşadığınız krizler mutluluk ile dönüşebilecek. Yeni iş teklifleri kapınızı çalabilir.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

İlahi yardımların sizinle birlikte olması için yardım enerjisinde olmanız size önümüzdeki dönemlerde iyilik olarak katlanarak dönecek. Parasal anlamda alamadığınız ödemelerin gelmesi sizi mutlu edecek. Sağlığınızla alakalı yaşadığınız önemli bir rahatsızlığın mutlaka kontrolünü yaptırmalısınız.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Evinizin içinde geçtiğimiz günlerdeki sıkıntıların yerine, huzur, mutluluk ve aşk sizinle birlikte olacak. Bebek sahibi olmak isteyenler için güzel enerjiler sizinle birlikte olabilir. İş hayatınızda artan enerjiniz ve çevrenize vereceğiniz destekle birlikte yükselişinize hazır olun.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Mucizelere kalbinizi açmalısınız. Sürpriz hediyeler ve haberlerle birlikte güne başlamak ruhunuza çok iyi gelecek. Sevdiğiniz kişi ile geleceğe dair hayaller kurmak ve hepsini gerçekleştirmek için önümüzdeki döngüde şans ve fırsatlar sizinle birlikte olacak.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Gayrimenkul satın almak isteyenler kar edecekleri, güzel bir ev bulabilir ve taşınmak için hazırlık yapabilirler. Sevdiğiniz kişi uzunca zamandır hayalini kurduğunuz mutluluğu hanenizde size hediye olarak vermeye hazırlanıyor. Kalbi boş olanlar ailelerinin tanıdığı ve onay verdiği, sonu evliliğe doğru gidebilecek bir arkadaşlığa başlayabilir.

Etiketler : burçlar günlük burç yorumları özlem recep
Zeynep'ten Murat sürprizi

Zeynep'ten Murat sürprizi
Yiğit Mahzuni'yle düet

Yiğit Mahzuni'yle düet
24 yıldır nafaka ödüyorum

24 yıldır nafaka ödüyorum
Ayrıldılar

Ayrıldılar
"Tatilin son günleri"

"Tatilin son günleri"
Fatma Teyze'nin evi bitti

Fatma Teyze'nin evi bitti
Ruh ikizini bulmuş

Ruh ikizini bulmuş
Bonkör Demet

Bonkör Demet
Beklenen albüm yolda

Beklenen albüm yolda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER