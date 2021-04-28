  • BIST
    1386
  • Dolar
    8,2000
  • Euro
    9,9125
  • Altın
    466,4320
İstanbul
9 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Soykırım diyen cahildir"
Bakanlık duyurdu! Tam kapanma ile ilgili detaylar belli oldu
Telefon mesajları ortaya çıktı: Türkleri avlayacağım
Körfez'de sıcak gelişme
Veliaht Prens Selman'dan İran'a mesaj
Oyunculuktan vazgeçerim botokstan vazgeçmem
'Bizi Ayıran Çizgi' yayında
'Yaramaz Çocuklar'a jüri özel ödülü
Erken ergenliğin ilk belirtilerine dikkat
Sahursuz oruç tutmak bağışıklığı düşürür
Korona sonrası koku almak için bunları yapın
Aşı olan 'süper bulaştırıcı' olabilir
Kolon kanserinde belirti sağ ve solda farklı
Uzman Astrolog Özlem Recep ile Günlük Burç yorumları - 28 Nisan
Fransa'da Renault çalışanları, fabrikada yöneticilerini rehin aldı
Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu!
Siyahi Brown'ın vücudundan 5 kurşun çıktı
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu!
NASA'nın Mars'a indirdiği mini helikopterden ilk fotoğraf geldi
Kazakistan konsolosluğuna ait araç kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı
Ömer Çelik'ten Biden'a 'soykırım' tepkisi
Melek İpek tahliye edildi: Bu gece artık rahatça uyuyabileceğim
Bankalar uzaktan kimlik tespiti yaparak müşteri kabul edebilecek
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy güneyde cephe hattını ziyaret etti
28 Nisan 2021 Çarşamba 07:00:00 - Güncelleme:28 Nisan 2021 Çarşamba 07:00:00

Uzman Astrolog Özlem Recep ile Günlük Burç yorumları - 28 Nisan

ABONE OL

Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte Astrolog Özlem Recep yorumuyla 28 Nisan Çarşamba günlük burç yorumları...

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

Maddi konularda yeni şans ve fırsatlar yakalayabilirsiniz, umulmadık kişilerden alacağınız haberler, projelerinizin nasıl ilerleyeceği hakkında size bilgi verecek. Kalbi boş olanlar yeni flörtler ile karşılaşabilir ve haberleşmeler yaşanabilir.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Hayatınıza dair aldığınız kararlarınızı çok yakınlarınızla paylaşmanız ve onların desteğini almanız sizi çok mutlu ediyor. Eşinizden alacağınız sürpiz bir haber ile birbirinize kenetleneceksiniz. Parasal anlamda giderlerinizin yanında bugün bereketli enerjilerin sizinle birlikte olacağı bir gün.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Kalbi boş olan İkizler burcu bugün yeni tanışmalar ve karşılaşmalar yaşayabilir. İş hayatınızda kadınlardan gelecek yardımlarla birlikte pek çok belirsiz konunun çözümleneceği bir süreçten geçiyorsunuz. Sevdiğiniz kişi ile gerginlikleri sürdürmek yerine birbirinize küçük hediyeler almanız günün enerjisini değiştirecektir.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Geçtiğimiz ayları düşünerek, kırılan hayal kırıklıklarınızı hatırlamanız sadece içe çekilmenize sebebiyet verecek. Umutlarınız ve ideallerinizle ilgili sürpriz haberler içinizi ferahlatacak. Çalışma hayatınızdaki arkadaşlarınızdan size destekler var, onların kıymetini bilmelisiniz.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Hayalini kurduğunuz plan ve projeleriniz hakkında şahane haberler alacaksınız. Uzunca süredir size ilgisi olan bir arkadaşınızın evlilik niyetinde olduğunu anlayabileceğiniz sürpriz gelişmeler. Belki siz de uzunca zamandır kendisine hayran olmuş olabilirsiniz. Hayallerinize odaklanmalısınız, bugün önümüzdeki süreçte hayatınıza girecek güzelliğin pek çok eş zamanlığını yaşayabilirsiniz.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Parlayacağınız yeni projeler gündeminizde olabilir. Geçtiğimiz aylarda yaşadığınız zorluklar geride kalmak üzere. Sağlığınız gittikçe iyiye gidiyor. Sevdiğiniz kişi ile görüşmeleriniz sizi eskisinden de iyi hissettirecek. Önümüzdeki günlerde arkadaşlığınızı toparlamanız mümkün görünmektedir.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Çevrenizdeki pek çok kişi tarafından beğenilme ve takdir edilmeyle karşılaşacaksınız. Önemli bir eğitim alıyorsanız ve sınavlara hazırlanıyorsanız, sınav sonuçlarınız olumlu sonuçlanacak. Çevrenize verdiğiniz tepkilerde empati yapabilirseniz, pek çok kişinin gönlünü alıp, dostlarınızdan da destek almış olabilirsiniz.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

İkili ilişkilerinizde kendinizi çok net ifade edebilirsiniz. Evliliğinizde eşinize vereceğiniz değer takdir edilecek cinsten. Kalbi boş olan Akrep burçları tesadüf karşılaşmalara hazırlık yapabilir. Belki de bu kişi uzunca zamandır hayalini kurduğunuz kişidir, kim bilir. Gün içerisinde dua etmek ve yardım etmek size kat ve kat iyi enerjilerle geri dönecek.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

İş hayatınızdaki dengesizliğin verdiği sıkıntıları dert ediyor olabilirsiniz. Aile bireylerinizden alacağınız desteğe çok ihtiyacınız bulunuyor. Çocuklarınızın sorumluluğu için eşinizden destek isteyebilirsiniz. Önemli bir rahatsızlığınız bulunuyorsa bugun biraz ağrılarınız artabilir.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Bugün sevdiğiniz kişi ile yaşayacağınız güzellikler sizi derinden iyi hissettirecek. Kalbi boş olan kişiler iş yeri bağlantıları veya üniversiteden karşılarına çıkabilecek eş adaylarına karşı kalbini açabilir. Çocuklarınızdan yana mutlu olacağınız güzel gelişmeler hanenizin içinde görülüyor.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Kalabalık ortamlarda bulunan kişilerden alacağınız haberlerle güne başlayabilirsiniz. Sevdiğiniz kişi ile aranızı açmak isteyenlere karşı ailenizdeki büyüklerden yardım almanız problemlerinizi çözümleyebilir. Parasal anlamdaki dengesizlik ve belirsizlikler bugün itibariyle çözümlenmeye başlayacak.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Küstüğünüz kişilerden gelecek haberlerle birlikte sevinç yaşayacaksınız. Maddi anlamdaki kazançlarınız çevrenizdeki pek çok kişi tarafından kıskanılıyor olabilir. Kendi iş hayatınıza odaklanarak, kariyerinizi geliştirmeli ve karşınıza çıkan şans ve fırsatları iyi değerlendirmelisiniz.

Etiketler : burçlar günlük burçlar özlem recep
İyileşiyorum

İyileşiyorum
Mutluluklarını tek tek sildi!

Mutluluklarını tek tek sildi!
Doğuş'tan 5 kuruşluk dava

Doğuş'tan 5 kuruşluk dava
Yeni dizi yeni imaj

Yeni dizi yeni imaj
Koronavirüs aşısı vuruldu

Koronavirüs aşısı vuruldu
Televizyon dizilerini artık istemiyor

Televizyon dizilerini artık istemiyor
FB'li Sosa'nın sanat aşkı

FB'li Sosa'nın sanat aşkı
Dijitalde talk şovla geliyor

Dijitalde talk şovla geliyor
‘Haydi Söyle' demeyin artık!

‘Haydi Söyle' demeyin artık!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER