Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 28 Aralık

TERAZİ: KENDİNİ YANLIŞ YA DA EKSİK İFADE EDEBİLECEĞİ BİR GÜN

BAŞAK: ENERJİSİNİN BOZULMAMASI İÇİN PROJELERİNİ SAKLAMALI

KOÇ: TAŞINMA VE YOLCULUKLA İLGİLİ PLANLAR GÜNDEMİNİZDE

BOĞA: PARASAL KONULARDA DENGEDE KALACAĞI BİR SÜREÇ

Koç: Taşınma ve yolculukla ilgili planlarınızın olduğu bir gündesiniz. Eşyalarınız ve evcil hayvanınızın çıkardığı sorunlar tarafından yoruluyor olabilirsiniz. Karar veremediğiniz zihninizden geçen konular aktifken, bazen konfor alanından çıkmak ruhunuza iyi geleceğini unutmamanızı tavsiye edebilirim.

Boğa: Parasal konularda daha dengede olunabilecek olan bir gün. Eskiden borç para verip alamadığınız kişilerle karşılaşma ve bu paranın size teslim edilmesiyle ilgili konuşmalar yapmanız mümkün. Öğleden sonra kendi iç dünyanızda daha değerli ve mutlu hissedeceğiniz bir güne gireceksiniz. Aşk hayatınızdaki karışıklıklarla ruhunuzu sıkmayın.

İkizler: Pek çok kişiye yardım etme ve karşılığında da yardım göreceğiniz güzel enerjiler sizinle birlikte olacak. Geçmişlerden gelen bir aşk hikayesinden haber alma ya da arkadaşları tarafından size haber göndermesiyle karşılaşabilirsiniz. Tamam mı devam mı kararından önce biraz sakin düşünmek önemli.

Yengeç: Kendi iç dünyanızda düne göre daha mantıklı kararlar verecek ve daha huzurlu hissedebileceksiniz. Sağlıkla ilgili bir durum yaşıyorsanız toparlanacağınız bir süreci yaşıyorsunuz. Bugün ilahi yardımlar sizinle sevgili Yengeçler, arkanıza yaslanın ve tadını çıkarın derim.

Aslan: Gün içerisinde zihnen daha mutlu hissedeceğiniz bir günü temsil ediyor. Arkadaş gruplarınız arasında yardıma ihtiyacı olan kadınlara destek ve yardım etmeniz sizi mutlu edecek ve hayallerinize kavuşmanıza destek verecek olabilir. Uzun süredir tanıdığınız birinin gizli bir hayranlığını itiraf etmesi içsel anlamda sizi mutlu ederken, hemen karar vermemek önemli diyorum.

Başak: Kariyer konusunda dün gerildiğiniz pek çok konunun gün içerisinde çözüm bulması önemli. Projelerinizi yakın arkadaşlarınızla paylaşmayınız, enerjisi bozuluyor olabilir. Gün içerisinde alacağınız yardımlar sizi mutlu ederken, kardeşlerinizle ilgilenmeyi ihmal etmeyin derim.

Terazi: Yüksek eğitim, proje sunumunun toparlanması, hukuksal girişimler için güzel bir gün. Her ne kadar gökyüzü sizi desteklese de kendinizi yanlış ifade edebilme ya da olayları yanlış aksettirebilme ihtimaliniz bulunuyor. Arkadaşlarınız ya da avukatlarınızdan destek almak önemli.

Akrep: İç dünyanızda sevdiğiniz kişiyle geçmişi değerlendirirken, bir yandan da birbirinize kenetlenmek isteyeceksiniz. Geçmişte yaşanılan haksızlıklar, sağlık problemleri ve bazı sırlar ortaya dökülebilir. Gizli düşmanlara oldukça dikkat edin derim.

Yay: Eşinizin ailesinden ya da çevresinden sizin ihtiyacınız olan herhangi bir konudan dolayı yardımınıza koşmak isteyenler olabilir. Eşinizle yeni bir ev ya da eskiden yaşadığınız bir memlekete gitme hayali kuruyor olabilirsiniz. Ortaklar ve dostlardan yana da gün içerisinde yüzünüz gülecek gibi görünüyor.

Oğlak: İş hayatınızla ilgili bazı konular gündeminizde olurken, sizden büyük olan aile bireylerinin rahatsızlığı ya da yöneticilerinizle gerilmeniz mümkün. Hukuksal konular gündeminize gelebilir, sözleşme ve söylemlerinize dikkat.

Kova: Akrabalarınızın sağlıksal problemleri ya da ameliyatları gündemde olabilir. Kendi iç dünyanızda bu durum sizin yorulmanıza sebep olabilir. Yurtdışı ve yabancılardan gelebilecek desteklere gün içerisinde açık olduğunuz bir süreci de yaşıyor olabilirsiniz. Kalbinizi dolduran gücünüzü sevdiğiniz kişiden alacağınız etkiler altındasınız. Geçmiş mi yoksa yeni bir sayfa mı zihninizi kurcalarken, hemen karar vermemek önemli.

Balık: Anneniz ve anne soyundan gelen yakın akrabalarınızdan destek alacağınız özel bir gün. Küslükler barışılabilir, geçmişten kalan konular masaya yatırılabilir ancak hepsi için güzel temalar sizinle olacak gibi görünüyor. Gün içerisinde evinizle ilgilenmek, yarım kalan tamirler ya da evinizi döşemekle ilgili girişimlerde bulunuyor olabilirsiniz. Borçlanmamaya dikkat.