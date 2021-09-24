Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 24 Eylül

TERAZİ: KALBİ BOŞ OLANLAR YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇABİLİR

ASLAN: EVLİLİĞE UZANAN BİR İLİŞKİNİN TEMELLERİ ATILIYOR

OĞLAK: HAYATINI DEĞİŞTİRECEK KADERSEL ETKİLER ALTINDALAR

KOÇ: ARKADAŞLARINDAN İLTİFATLAR ALARAK NEŞELENECEK

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

Kendinizi ifade ederken uzunca süredir bu kadar sakin olmadığınızı farkedeceksiniz. Geçtiğimiz ayların yüklerini aniden attığınızı farkettiğiniz bir noktada olmanın keyfini yaşayacaksınız. Eski eş veya sevgilinizden alacağınız ani haberler sizi çok şaşırtıcak. İmkansızlıkları yenebileceğinizi düşünüyorsanız tekrar bir şans vermeyi önümüzdeki günlerde düşünebilirsiniz.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Önemli bir sanat dalı ile uğraşmak için harika bir gün. Sevdiğiniz kişi ile artan paylaşımlarınız sayesinde bir kaç gün önceki içsel huzursuzluğunuzun adeta izi yok. Ev dekerasyonu ve mimarisi yapmak, yeni iş yerinize yakın bir yere taşınmak için ev arayışınız bulunuyorsa bugünü değerlendirebilirsiniz.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Arkadaş gruplarınız arasında takdir edileceğiniz enerjiler sizinle birlikte olacak. Sevdiğiniz kişiden destek alacağınız ancak kıskanç tutumları ile de karşı karşıya kalacağınız enerjiler sizinle birlikte olacak. Dengede kalmalı ve sevdiğiniz kişinin değerini bilmelisiniz.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Bugün uzunca süredir haber alamadığınız dostlarınızdan gelen haberler yüzünüzü güldürüyor. Sevdiğiniz kişi ile beraberliğinizde evliliğin konuşulduğu bir döneme girmiş olabilirsiniz. Evli olan Yengeç burçları zihinlerinde bebek fikirleri oluşmaya başlayacak.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Çevrenizdeki kişiler yerine kendinizi biraz daha fazla düşündüğünüz bir gün diyebiliriz. Dışarıdan görenler size imrenecek ve kendinizi çok daha huzurlu hissedeceksiniz. Sürpriz proje ve iş teklifleri gündeminizde olurken, aniden yeni bir anlaşma yaparak pek çok kişiyi şaşırtabilirsiniz.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Uzunca süredir bir var bir yok olan arkadaşlarınızdan haberler gelecek ve yüzünüzü güldürecekler. Arkadaşlarınızdan ve yakın akrabalarınızdan beklediğiniz ilgiyi görememiş olmanın verdiği huzursuzluğu kendi üzerinize almamalısınız. Kalbi boş olan Başak burçları bugün yeni bir aşka yelken açabilir.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Kredi kartı ekstreleriniz eşinizi biraz zorluyor olabilir. Bugün ayrıca sürpriz ortaklık ve iş girişimleri ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Özellikle sizin ortaya koyacağınız bir para ve imkanla yapılan bir iş konusu gündemdeyse hemen karar vermemeniz sizi pek çok finansal kayıptan koruyacaktır.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Pek çok kişinin iltifatlarını topladığınız günlerden geçiyorsunuz. Sürpriz arkadaşlıklara merhaba diyebilir. Beraberliği olan Akrep burçları ise bugün sürpriz evlilik teklifleri ile karşı karşıya kalabilir. Biten giden dostluklarınızın yerine de yeni candan arkadaşlar geliyor, içinizi sıkmayın.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Kalbi boş olan Yay burçları uzunca süredir içinde tuttuğu aşkı ve özlemi bugün karşı tarafa açıklayabilir. Arkadaşlıktan aşka dönüşen ve belki de ilerleyen günlerde evlilik kararı alabileceğiniz bir arkadaşlık yaşayacak olabilirsiniz. Evli olan Yay burçları bugün çocuklarının onlara hazırlayacağı sürpriz güzellikler karşısında kendilerini çok daha iyi hissedecekler.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Önemli bir gayrimenkul, arazi alımı ve satımı işlemleri için bugün gökyüzü sizinle birlikte. Ekonomik anlamda zorlukların oluşabileceği döngülerden geçeceğinizi hatırlatarak, kredi işlemlerine yönelmemenizi tavsiye edebilirim. Aile büyüklerinizin tavsiyeleri ve destekleri sizinle birlikte olacak.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Uzunca süredir ihmal ettiğiniz kardeşlerinizden haberler alacaksınız. Hayatlarındaki önemli kadersel süreçlerden size bahsedecekler. Uzunca süredir aile büyüklerinizi görmüyorsanız bugün öğleden sonra haftasonunu onlarla birlikte geçirmek için yanlarına gidebilir ve hasret giderebilirsiniz.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Karşınıza alternatif gelir kaynakları çıkabilir. Mevcut işinizden sıkıldıysanız veya bütçesel olarak sıkıntılarınız varsa yeni çözüm yolları bulabilirsiniz. Yeni atılımlar yapmayı hedeflediyseniz banka kredilerini büyük tutarlarda çekmemeye özen göstermelisiniz. Önemli bir tedaviniz bugünden sonra sonuç vermeye başlayacak.