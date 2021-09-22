Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 22 Eylül

ASLAN: ARKADAŞLARININ İKİ YÜZLÜ OLDUĞUNU FARK ETMESİ MÜMKÜN

İKİZLER: PROJELERİNİ GİZLİ KAPAKLI YÜRÜTEBİLİRSE BAŞARI YAKIN

TERAZİ: UZUN ZAMANDIR OLMADIĞI KADAR HAREKETLİ BİR GÜN KAPIDA

OĞLAK: SAĞLIK SORUNLARI YAŞAYANLAR KISA SÜREDE TOPARLANACAK

Koç: İçsel anlamda yalnız, kırgın, küskün hissedebilirsiniz. Kendinizi ortaya koymak isterken, yanlış anlaşılmalara da oldukça açıksınız. Sağlığınıza dikkat.

Boğa: Arkadaş gruplarınızda değişen enerjiler sizi huzursuz hissettirebilir. Bilinçdışınızda bazı olayların muhasebesini yaparken, gizli düşmanlıklara dikkat etmelisiniz.

İkizler: Kariyer konularında büyüyen enerjileri arkadaş ortamınızda, kalabalıklar arasında paylaşmamak önemli. Bırakın projelerinizi siz yaparken fark etsinler.

Yengeç: Hukuksal süreçler sizi zorlarken, dışarıdaki pek çok kişinin eleştirisine maruz kalmak ruhunuzu sıkabilir. Geçmişte kalan yaralarınız tetiklenirken, yara vermemeye özen göstermek önemli.

Aslan: Maddi durumlardaki prosedürler ve girişimler gündeminizde olabilir ve gün içerisinde sonuçları alabilirsiniz. Eşinizin ailesi, üniversite arkadaşlarınızdan alacağınız destekler bulunsa da yakın arkadaşlarınızın iki taraflı davranışları ruhunuzu sıkabilir.

Başak: Sağlıksal bir süreçten geçiyorsanız, ateşinizin artması ve acı çekmeniz muhtemel olabilir. Kendinize oldukça dikkat etmelisiniz. Beraberliğinizde yara veren konular gündemdeyken, bunları lütfen içsel dünyanızda büyütmeyiniz. El kesiklerine dikkat.

Terazi: Çalışma hayatınızdaki değişen enerjiler, gün içerisinde hararetli olaylar yaşamanıza sebep olabilir. Rakiplerinizin oyunlarına karşı dikkatli olmalısınız. Kazalara oldukça açıksınız.

Akrep: Beraberliğiniz içerisinde normal hayatın akışı ve çalışma hayatınızdaki yorgunluk ilişkinizi etkileyebilir. Gün içerisinde evcil hayvanınızın sağlığı ve sıkıntılarıyla uğraşmanız muhtemel.

Yay: Evinizin içerisinde uzunca zamandır çocuğunuzla kaliteli zaman geçiremediğinizi fark etmek ruhunuzu yorabilir. Yolculuk hazırlıklarınız bulunuyorsa bugün tamamlayabilirsiniz.

Oğlak: Yakın arkadaşlarınızın yaratmış olduğu gerginlikler ruhunuzu yorabilir. Akrabalarınızın sağlığı, ameliyatı gündeminizde olabilir. İçsel anlamda değerli olduğunuz kendinize hatırlatmalısınız.

Kova: Parasal konulardaki gelişmeleri, yakın çevrenizle paylaşacaksınız. Projelerinizin alt yapısını oluşturmaya başladığınız bir süreçten geçerken, hemen adım atmamalı, sadece alt yapıyı kurarak ilerlemelisiniz. Kalbi olan meselelere gelirsek, eskilerden kalan biriyle yeni tanıdığınız birinin arasında kalabilirsiniz.

Balık: Parasal konularda borçlanmamaya özen göstermeniz gereken özel bir süreçten geçmektesiniz. Gelen ama bir o kadar da giden bir enerji söz konusu. Kendi içsel dünyanızda ruhunuzu yoran konular hakkında gerçekleri görerek ilerlemek önemli.