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21 Şubat 2022 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:21 Şubat 2022 Pazartesi 10:00:00

Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 21 Şubat

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Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte Astrolog Özlem Recep yorumuyla 21 Şubat Pazartesi günlük burç yorumları...

BOĞA: ENERJİSİ YÜKSELİYOR, YENİ BİR AŞK KAPIYI ÇALABİLİR

YAY: HİÇ UMMADIĞI BİRİNDEN BİR FAYDA GÖRÜP ŞAŞIRACAK

KOÇ: İÇİNDEKİ FIRTINALARI DİNDİRMEYİ BAŞARIRSA KAZANIR

TERAZİ: HERŞEYİN İSTEDİĞİ GİBİ OLMASI İÇİN BEKLEMESİ ŞART

Eğitim gördüğünüz bir kurumda çok çalışıp güzel başarılar kazandığınız bir gün olabilir. Mahkeme ve önemli başvurular için bugün sonuç alabileceğiniz güzel adımlar atabilirsiniz. Uzakta yaşayan sevdiğiniz kişinin bugün yolculuğu ile kavuşmalar yaşayabilirsiniz.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Yeni bir işe başvurmak için araştırma yapabilir veya iş görüşmesine gidebilirsiniz. Kalbi boş olanlar arkadaşlarınızın desteği ile eski beraberliklerinden haberler alabilirler. Önümüzdeki günlerde sağlık konusu vesilesiyle tekrar haberleşme ve görüşmeler yaşayabilirsiniz.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Sevdiğiniz kişinin hayat planında çizdiği bazı önemli planlar sizi biraz telaşlandırırken geleceğe dair atacağınız adımlarda onun fikirlerine önem vermeniz sizi maddi manevi açıdan rahatlatabilir. Maddi anlamda beklediğiniz projelerinizden yavaş yavaş sonuç almaya başlayacaksınız.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Bugün eşinizden ve dostlarınızdan alacağınız destekler sizi mutlu edecek. Uzunca süredir yaşadığınız sağlık konularındaki talihsizliklere merhem olacaklar. Olası kayıplarınız olduysa teslimiyetle birlikte size gelecek hediyelere kucak açmalısınız.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Bugün uzunca süredir aşk konusunda karar vermediğiniz biriyle yeniden yollarınız karşılaşabilir. Evli olan kişiler ise çocuklarının önemli bir sıkıntısından bugün güçlenerek çıkabilirler. Maddi anlamda elinize geçebilecek ufak paralar olabilir.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Evinizin içine çok sevdiğiniz bir büyüğünüzün gelmesi ve size yardım etmesiyle birlikte oldukça mutlu olacaksınız. İş konusunda hakettiğiniz mevkiye ulaşmanız için aldığınız haberler sizi mutlu ederken, yavaş ama sağlam adımlarla kendinden emin ilerleyişiniz çok ses getiriyor.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Bugün kardeşlerinizle, yakın arkadaşlarınızla birlikte geçmişte yaşadığınız sıkıntılı günleri konuşabilir ve dertleşebilirsiniz. İçsel sıkıntınızın sağlığınızı etkilemesine izin vermemeli ve yüreğinizdeki eğitime ve projelerinize odaklanmalısınız.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Bugün yeni bir iş veya kazanabileceğiniz ufak gelirlerle birlikte önemli bir borcunuz varsa borcunuzu ödeyecek planlar yapabilirsiniz. Yeni iş konularında gelen teklifleri yazılı olarak da incelemeli ve fırsatları ayrıntılı değerlendirmelisiniz.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Sevdiğiniz kişi ya da eşinizin ailesi ile gerilmemeye özen göstermelisiniz. Önemli bir maddi gelirin paylaşılması konusunda ortaklarınızla ve eşinizle olası anlaşmazlıklar olabilir. Yakın akrabalarınızın ön yargılarını yenebilirseniz pek çok konuda mutlu olabilirsiniz.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Evinizin içinde bugün aile bireylerinizle, arkadaşlarınız arasında kalacaksınız. Yaptığınız organizasyon ve planlarınız karşısında fazlaca eleştiri alabilirsiniz.. Olası anlaşmazlıkları önlemeye çalıştıkça sıkıntı yaşayabilirsiniz. Sağlık sorunlarına dikkat.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Olası projeleriniz hakkında bugün yönetici veya öğretmenlerinizden sizi zorlayan etkiler ve eleştiriler alabilirsiniz. Azimle çalıştığınız projelerinizi geliştirmek için birkaç güne daha ihtiyaç duyabilirsiniz. Tüm bu süreçler içerisinde size ihtiyaç duyan aile bireylerinizi ihmal etmeyiniz.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Bağlı bulunduğunuz kalabalık ortamlarda biraz kendinizi tek başınıza, soyutlanmış hissedebilirsiniz. Geçmiş senelerde sizlere sıkıntı veren arkadaşlarınızın konuşmalarını bu ortamlarda duyabilir ve ruhsal anlamda kendinizi iyi hissetmeyebilirsiniz. Geçmiş geçmişte kaldı, şimdi anı yakalama vakti.

Etiketler : Uzman Astrolog Özlem Recep günlük burç yorumları - 21 Şubat Bugün burçları neler bekliyor?
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