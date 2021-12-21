VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım
Otomobil markaları fiyatları güncellemeye başladı!
Nevin Yıldırım olayında önemli gelişme! 'Tecavüz değil, yasak aşk'
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza
Eğitim hakkına Yunan gaspı!
Murat Dağı kar yağışıyla beyaza büründü
TL'ye dönüşün fotoğrafı!
Cüneyt Özdemir canlı yayında itiraf etti
Emekliye ek zam müjdesi! Çalışmalar başladı
Merkez Bankası alım-satıma konu olan dövizleri yeniden düzenledi
Türkiye-Ermenistan "normalleşmesine" destek!
Dolar tepetaklak oldu
Küresel piyasalar yeni güne pozitif başladı
Adana'da şafakta DEAŞ operasyonu; kapılar koçbaşları ile kırıldı
Vergi, harç, değerli kağıtta yeni tarifeler belli oldu
Kur hareketliliğinin ardından Bakan Nebati'den açıklama
"Türkiye'nin geleceğini biliyorduk"
Meteoroloji'den Türkiye geneli kar ve yağış uyarısı
‘Kıyıda' film
Palandöken'de bembeyaz keyif
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 21 Aralık
HIV virüsü tanıda geç kalınırsa AIDS'e dönüşüyor
Herkesin diyet listesi kendine özel olmalı
Akciğer kanserinin 6 önemli nedeni
21 Aralık 2021 Salı 10:00:00 - Güncelleme:21 Aralık 2021 Salı 10:00:00

Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 21 Aralık

ABONE OL

Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte Astrolog Özlem Recep yorumuyla 21 Aralık Salı günlük burç yorumları...

BALIK: KALBİNDEKİ YARALARI SARMAK İSTEYECEĞİ BİR GÜN

OĞLAK: GİZLİ HAYRANLARININ KİM OLDUĞUNU GÖREBİLİR

İKİZLER: SÜRPRİZ İŞ TEKLİFLERİ VE GELİŞMELER ÇOK YAKIN

KOVA: ÜMİT ETTİĞİNDEN ÇOK DAHA GÜZEL GÜNLER KAPIDA

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

Sevdiğiniz kişiyle uzunca süredir yaralı olan yanlarınızı sarmak için birbirinize kenetleneceksiniz. Parasal anlamda güç toplayacağınız bir döngüden geçiyorsunuz. Gün içerisinde hızlı araba kullanmamaya, kesici aletleri dikkatli kullanmaya özen gösteriniz. Sağlığınıza dikkat edin.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Bugün iş yerinizdeki umulmadık güç ve destekleri yanınızda toparlayacaksınız. Uzun süreç içerisinde yöneticiliğe adaylığınızın konulacağı bir süreçten geçiyorsunuz. Ruhsal anlamda oluşan yaralarınız şifalanırken, iyiliğinizi istemeyen gizli düşmanlara karşı dikkatli olmalısınız.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Hayalinizdeki plan ve projeleri gerçeğe dönüştürmek için harika adımlar atabilirsiniz. Sürpriz alacağınız haberler ve iş teklifleri gündeminizde olabilir. Önümüzdeki günlerde hayalini kurduğunuz iş sözleşmeleri imzalayabilirsiniz. Fazlasıyla güzel bir süreç sizleri bekliyor.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

İş yerinizde yaşanılan sürpiz gelişmeler sizi mutlu edecek. Ancak iç yüzünü bilmediğiniz kadınlara karşı güvenmeyiniz. Aile büyüklerinizden alacağınız destekle birlikte ruhsal anlamda güçleneceğiniz bir süreç yaşıyorsunuz. Sürpiz gelen hediyelerle oldukça mutlu olacaksınız.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Beraberliğinizdeki kişiyle yaralarınızı saracağınız bir süreç içerisindesiniz. Eğer ki onun ailesi tarafından sıkıntılı bir süreç yaşadıysanız, artık size karşı ılımlı olacakları ve yanlış anlaşılmaların karşılıklı tölere edileceği bir süreç yaşayacaksınız.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Ruhunuzun kanadığı yerleri sarabileceğiniz bir aşk kapıyı çalmış olabilir. Uzunca süredir kalbinizi kıran yakınlarınızın iç yüzünü görmeye başladığınız bir süreçten geçiyorsunuz. Size zarar verenlerden uzaklaşıp, size değer verenlere yaklaşmanız gerekiyor. Olası iş tekliflerine açık bir gündesiniz. Teklifleri iyi değerlendirmelisiniz.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Hediye ve güzelliklerle karşılaşacağınız güzel günlerden geçiyorsunuz. İş aradığınız bir süreçten geçiyorsanız gökyüzünün desteği sizinle birlikte olacak. Beraberliğinizdeki olası problemleri çözümleyebileceğiniz günlerden geçerken, ruhunuzun kırıldığı pek çok konuyu konuşmak için uygun bir gün.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Parasal anlamda güçleneceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. İş hayatınızı etkileyecek muhteşem projeler imzalayabilir ve isminizden söz ettirebilirsiniz. Araba almak veya değiştirmek istiyorsanız gökyüzü sizi destekliyor.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Güzelleşmeye ve pek çok kişinin sizi takdir etmeye başladığı günlerden geçiyorsunuz. Alacağınız haberlerle birlikte kalbinizdeki yaraların sarılacağı bir gün. Yakın akrabalarınız ve uzunca süredir kırgınlık yaşadığınız arkadaşlarınız ile aranızdaki sıkıntılar geçmeye başlayacak ve onların desteğini ve takdirini toplayacaksınız.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Ruhsal anlamdaki bazı sıkıntılarınızın hafiflemeye başladığı bir gün. Ancak takıntılı gizli düşmanlarınıza karşı temkinli olmalısınız. Parasal konulardaki belirsizliklerin biraz daha hafiflediği günlerden geçerken, eşinizin maddi anlamdaki kaygılarını ve kuruntularının enerjinizi düşürmesine izin vermemelisiniz.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

İş yerinizde uzunca süredir destek göremediğiniz kişiler ile yollarınızı ayırmak isteyebilir ve alternatif iş arayışlarınıza başlayabilirsiniz. Elinize geçebilecek ufak miktardaki paraları iyi değerlendirmelisiniz. Ailenizden gelecek haber ve desteklere oldukça ihtiyaç duyduğunuz bir süreçten geçiyorsunuz. Belki de onları siz aramalısınız.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Sezgileriniz bugünlerde çok güçlenecek. Uzunca süredir üzerinde çalıştığınız ancak başaramadığınız proje ve planlarınızla ilgili başarılı adımlar atmak için içinizde büyük bir güç bulacaksınız. Sıkıntı yaşadığınız önemli bir sağlık probleminizle ilgili rahatlayacağınız bir gün ama kontrollü davranmayı elden bırakmayınız.

Etiketler : burçlar günlük burçlar burç yorumları
İhtiyaç sahiplerine yardım eli

İhtiyaç sahiplerine yardım eli
Anneden torun sitemi

Anneden torun sitemi
Mevlana'nın hayatı beyazperdede

Mevlana'nın hayatı beyazperdede
Romina-İskender iş birliği

Romina-İskender iş birliği
Kadın programları sinemada

Kadın programları sinemada
Hayallerimizi gerçekleştirdik

Hayallerimizi gerçekleştirdik
Babalıktan dedeliğe terfi ettim

Babalıktan dedeliğe terfi ettim
Vefalı evlat

Vefalı evlat
Mesut Özil şarkı söyleyecek

Mesut Özil şarkı söyleyecek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER