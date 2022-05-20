VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
NATO "üzerinde güneş batmayan bir ittifaka" mı dönüşüyor?
Gençliğin "bağlamsızlaştırılma" sorunu
Lübnan değişime bir adım daha yakın
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonunun en büyüğü belli oluyor
Küresel piyasalarda oynaklık sürüyor
Japonya, Güney Sudan'daki askerlerinin görev süresini uzattı
Ortaca'da fırtına etkili oldu
Arjantin'in nüfusu 47 milyonu geçti
ABD'de 5 -11 yaş grubu çocuklara Pfizer-BioNTech takviye aşısı önerildi
3600 ek gösterge ile kim ne kadar maaş zammı alacak?
Hatay'da Eren Abluka-12 Operasyonu başlatıldı
Maltepe Belediyesi'nde rüşvet operasyonu!
Meteoroloji İstanbul için gün verdi
Başkan Erdoğan'dan gençlere çağrı
Başkan Erdoğan'dan enflasyonla ilgili net mesaj
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları -20 Mayıs
Hava kirliliği beyin sağlığını tehdit ediyor
Karanfil yağı ağrı dindirir
Ameliyat olmaktan korkanlara müjde! Prostat kabus olmaktan çıkıyor
Diyabet hastaları inme riski altında!
Aşırı terleme kalp hastalıklarını tetikleyebilir
"Ermenistan yönetimi baskı altında"
New York borsasında büyük değer kaybı yaşandı
Samsun'da 1919 metrelik devasa Türk bayrağı açıldı
20 Mayıs 2022 Cuma 10:00:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2022 Cuma 10:00:00

Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları -20 Mayıs

ABONE OL

Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte Astrolog Özlem Recep yorumuyla 20 Mayıs Cuma günlük burç yorumları...

KOVA: YILMADAN MÜCADELE EDERSE KARİYERDE SIÇRAMA VAR

ASLAN: ÖZEL HAYATI SES GETİRECEK ÖNEMLİ GELİŞMELERE AÇIK

İKİZLER: KAÇIRDIĞI YATIRIM FIRSATLARI KARŞISINA ÇIKABİLİR

BAŞAK: TAKINTILI DAVRANMAKTAN VAZGEÇERSE HUZURU BULACAK

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

Maddi konulardaki sıkıntılarınız sizi yorabilir ama karşınıza çıkacak yeni çözüm yollarını aniden keşfederek güne başlayacaksınız. Bugün yapacağınız ufak bir yardım size uzun vadede büyük bir iyilik ile dönebilir. İlahi kanallar sizin evrene ne verdiğinizi belki de merak ediyordur, kim bilir.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Canınızın yandığı yerden şifa bulmaya hazırlanın. Umulmadık kadınlardan duyacağınız sözler size üzebilir. Sevdiğiniz kişi ile aranıza girmeye çalışanlara karşı uyanık olmalısınız. İkinizin kalbindekini başkalarının eleştirmesine izin vermemelisiniz.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

İkili ilişkilerinde problem yaşayanlar tamam mı devam mı diyecekler. Bazen gitmesi gereken arkadaş, sevgili ve dostlukları sevgi ile uğurlamak gerekir. Çünkü daha iyisi yoldadır ve biz bunu bilmiyoruzdur. Umulmadık gelen haberler karşısında tepkilerinizin çok keskin olmamasına özen göstermelisiniz.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Hayatta ben de varım diyebileceğiniz bir gün. Umutlarınız ve ideallerinizle ilgili yeni çıkış yolları bulabileceğiniz, pek çok kişiden destek alabileceğiniz enerjiler sizinle birlikte. Yakın dostlar ve sevdiğiniz kişiden destekler var, onların kıymetini bilmelisiniz.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

İş yerinizde yapacağınız projelerinizin altında görünmeyen problemler oluşabilir. Sizi üzen ikili ilişkilerdeki kişilerden umulmadık yaralar alabilirsiniz. Bugün yaşadığınız problemler herneyse önümüzdeki Mayıs 2021 yılını etkileyecek cinsten. Temkinli adımlar atmanızı öneriyorum.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Eğitim alanında kendinizi ortaya koyabileceğiniz yeni projeler gündeminizde olabilir. Geçtiğimiz aylarda düşündüğünüz projelerinizi bugün itibariyle planlayabilirsiniz ancak kimseyle paylaşmamanızı önerebilirim. Sağlıkla ilgili endişeleriniz yersiz, akışta kalmalısınız.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Sağlığınızla ilgili önemli kontrolleriniz var ise yaptırmalısınız. Kendinizi ifade ederken seçeceğiniz sözcüklere çok önem vermelisiniz. Yanlış anlaşılmalara çok açık günlerdesiniz. Açık düşmanlık edenleri de kendinize dert ederek vakit kaybetmeyin, ilerleyen günlerde yaşayacağınız güzelliklere odaklanmalısınız.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

İkili ilişkilerinizde ciddi manada yorulduğunuzu hissedebilirsiniz. Sizi sözleri ile yaralamak isteyenlere fırsat vermemelisiniz. Kırıldığınız pek çok konu ilerleyen dönemde sağlığınızdan çıkabilir. Düşüncelerinizi ferahlatacak dualar okumanız, meditasyon yapmanız ruhsal yolculuğunuza yardımcı olacaktır.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Bugün kendinizi ifade ederken karşı tarafı yaralayıcı tutumlardan uzak durmalısınız. Eski ilişkinizde yaşadığınız hayal kırıklıklarını yeni ilişkinizdeki kişiden çıkarmayın. Kalbinizi açtığınız kişilerin dost mu düşman mı olduğunu anlayacağınız önemli bir gün. Bugünü not alın, Mayıs ayında yaşayacaklarınıza sonradan şok olmayın.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Aşk ilişkinizde yaşayacağınız güzelliklerin yanında, sevgilinizin yaptığı tutum ve davranışlar sizi biraz şaşırtabilir. Acaba aldatılıyor muyum hissine kapılabilirsiniz. Gerçekleri görmeden kimseyi yargılamamalı, kuruntu yapmamalısınız. Agresif tutumlarınız başkalarından çok aslında sizi yoruyor olabilir.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Kalabalık ortamlarda bulunan kişilerden alacağınız haberlerle güne başlayabilirsiniz. Aşk ilişkinizde aranızı açmak isteyen kadınlara karşı çok dikkatli olmalısınız. Mayıs ayında yaşadığınız problemler bugün gündeminizde olabilir.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Evinizin içinde oluşan giderlerin arttığı bir gün. Ani kırılan, bozulan eşyalar bırakın kırılsın, bozulsun. Size gelecek kötü bir enerji belki de çıkıyordur. İş hayatınızda yara verecek kadınlardan biraz uzak durmak bugün iyi olabilir.

Etiketler : Uzman Astrolog Özlem Recep günlük burç yorumları -20 Mayıs Bugün burçları neler bekliyor?
Sahneden son uyarı!

Sahneden son uyarı!
Azerbaycan'da filmlendi

Azerbaycan'da filmlendi
Set öncesi Hawaii'de tatil

Set öncesi Hawaii'de tatil
Yüzüğü fotoşopla sakladı

Yüzüğü fotoşopla sakladı
3 yılda 4. ayrılık

3 yılda 4. ayrılık
Los Angeles yolcusu

Los Angeles yolcusu
‘Gönül Dağı' Lyon'da

‘Gönül Dağı' Lyon'da
Cem bu kez güldürmedi

Cem bu kez güldürmedi
5 saat sohbet

5 saat sohbet

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX