VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ev hanımlarının kabusu: Tenisçi dirseği hastalığı
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 20 Haziran
Skolyoz kız çocuklarında daha çok görülüyor
Aynı diyet listesi herkese uymaz
Cilt kırışıklığını gidermeyen botoksa dikkat
Jeffrey kadar olamadınız
Meteoroloji uyardı! Birçok ilde etkili olacak
Çin'den tedirgin eden hamle! Füzeler ateşlendi
HSK yaz kararnamesini tamamladı
Macron'u zor günler bekliyor! Meclis'teki çoğunluğu kaybetti
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki: Yeni bir çirkin siyaset üretiliyor
Yasemin İlan kimdir?
Son dakika haberleri... İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Türkiye'ye geliyor
Başkan Erdoğan, İsrailli mevkidaşı Herzog ile görüştü
MotoGP Almanya Grand Prix'sinin galibi Fabio Quartararo
Emniyet'ten Yeneroğlu'na: Teşkilatımıza yönelik düşmanlığı herkesçe biliniyor
"Türkiye bölgemizde tarafsız bir arabulucu olarak aktif bir ülke"
Yunanistan'dan kışkırtıcı adım
Kripto para piyasasında satış hızlanırken Bitcoin 18 bin doların altına indi
Plastik atıklardan ürettikleri pet levha ve ham maddeleri 50 ülkeye ihraç ediyorlar
Diyarbakır'da yağış kırmızı mercimekte verimi artırdı
A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Akdeniz Oyunları hedefi, zirve
Sporu sevdirebilmek için çocuklarıyla birlikte antrenman yapıyorlar
Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Itoudis oldu
20 Haziran 2022 Pazartesi 09:00:00 - Güncelleme:20 Haziran 2022 Pazartesi 09:00:00

Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 20 Haziran

ABONE OL

Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte Astrolog Özlem Recep yorumuyla 20 Haziran Pazartesi günlük burç yorumları...

YENGEÇ: GEÇMİŞTE KALAN KONULARI GÜNDEME GETİRMEMELİ

TERAZİ: SEVDİĞİ KİŞİNİN KALBİNİ FETHEDECEĞİ HARİKA BİR GÜN

BOĞA: KIRGINLIK YAŞADIĞI KİŞİLERLE ARASI DÜZELEBİLİR

BAŞAK: GİZLİ DÜŞMANLIKLARA AÇIKSINIZ, KİMSEYE SIR VERMEYİN

Koç: Evliliğinizde uyumu ve dengeyi bulduğunuz güzel bir günden geçmektesiniz. İş konularında yeni fırsatları değerlendirirken, hukuk ve prosedürlere uygun olup olmadığına karşı dikkatli olmalısınız.

Boğa: Çalışma koşullarınızdaki şanslı fırsatlar kapınızı çalarken, projelerinizi tamamlayacağınız güzel enerjiler altındasınız. Bugün özel hayatınızla ilgili sırlarınızı başkalarına açmamaya özen göstermek yerinde olacaktır.

İkizler: Aşk, sevgi ve çocuğunuzdan yana oldukça şanslı enerjiler altındayken, yeni bir iş teklifi görüşmelerine hazırlanıyor olabilirsiniz. Medyayla ilgileniyorsanız bugün parıldayacağınız enerjiler sizinle birlikte.

Yengeç: Sözleşmeleri imzalamak ve iş anlamında yeni başlangıçlar yapmak oldukça kıymetli. Taşınma arifesindeyseniz aradığınız evi bulmuş veya dekore ediyor olabilirsiniz. Annenizden yana da destekler sizinle birlikte gibi görünüyor.

Aslan: Parasal konularda girişimleriniz sonuç veriyor olabilir. İşinize finansal desteği olabilecek yeni bir eğitime başlamak ve yeni kişilerle tanışabileceğiniz güzel enerjiler sizinle birlikte. Sürpriz flörtler ve hediyelerle bugün şaşırabilirsiniz.

Başak: Kendinizi değerli hissettiğiniz güzel bir gün. Özellikle eski dostlarınızla buluşmak ve dertleşmek ruhunuza iyi gelecektir. Finansal konularla ilgili yeni kapılar açılacak enerjiler altındasınız.

Terazi: Hafta başına göre kendinizi daha iyi hissedeceğiniz bir sürecin içerisinden geçmektesiniz. Sağlık, hastane ve çeşitli ruhsal sıkıntıların çözüm yolları bugün sizinle birlikte olacak. Eğer ki iş yerinizle ilgili bir sıkıntı yaşıyorsanız, yeni çözüm yolları da arayabilirsiniz.

Akrep: Bugün ilahi anlamda yardımlar alacağınız, çalışma arkadaşları ve gruplardan destek göreceğiniz özel bir gün. Bazı hayalleriniz sürpriz bir şekilde gerçek olabilir. Ancak sağlığa fazlaca özen göstermelisiniz.

Yay: İsminiz pek çok kişi tarafından konuşuluyor ve özellikle yöneticileriniz tarafından takdir ediliyor. Yeni sözleşme ve fırsatlar karşınıza çıkabilir. Yabancılar ve medya görüşmeleri gündeminizde olabilir.

Oğlak: Hukuksal süreçlerin çözüm yollarını bulacağınız belki de bir hakkınızı almak için girişimde bulunacağınız önemli bir süreç. Ev - araba alım satımı için banka kredilerine başvuru yaptıysanız sonuçlarını bugün alabilirsiniz.

Kova: Beraberliğinizde birbirinize kenetleneceğiz güzel bir süreci yaşıyor olabilirsiniz. Kendinizi çok daha güzel hissedeceğiz ve özellikle önemli bir ameliyat geçirdiyseniz hızlıca toparlayacağınız günlerden geçmektesiniz.

Balık: Finansal konular rahatlarken, beklediğiniz prim, vergi ödemesi tamamlaması gibi enerjiler sizinle birlikte. Evlilik arifesindeyseniz eşya alımı ve koşturma yaşıyor olabilirsiniz. Sevdiğiniz kişiyle daha uyumlu ve ben yerine biz enerjisi bugün aktif olacak gibi görünüyor.

Etiketler : Uzman Astrolog Özlem Recep günlük burç yorumları - 20 Haziran Bugün burçları neler bekliyor?
Asker hikayesinde

Asker hikayesinde
Hüsnü çaldı Koray söyledi

Hüsnü çaldı Koray söyledi
Küsüm size

Küsüm size
Çağla'yla arkadaş değiliz

Çağla'yla arkadaş değiliz
Hatıra selfisi

Hatıra selfisi
38 yaşından sonra öfke kontrolü

38 yaşından sonra öfke kontrolü
Yasmin'in Kelebek'i

Yasmin'in Kelebek'i
Mutluluğa ortak oldular

Mutluluğa ortak oldular
Özgün'ün gurur günü

Özgün'ün gurur günü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX