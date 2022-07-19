Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 19 Temmuz

AKREP: ÖNEMLİ SÖZLEŞMELERE İMZA ATMASI MÜMKÜN

KOVA: AİLESİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ GELİŞMELER YAŞAYABİLİR

KOÇ: HUZURSUZLUK YAŞADIĞI TÜM KONULARI ATLATACAK

BAŞAK: KARİYERİ İÇİN ÖNEMLİ BİR TEKLİF ALMASI SÖZ KONUSU

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

Maddi artışlarınız için özellikle günün öğleden sonrasında adım atacağınız konular hakkında verim elde edebilirsiniz. Görüşmelerinizin yoğun olacağı bir süreçten geçerken, kardeşleriniz ve yakın akrabalarınızın sizi olan ihtiyacını görmezden gelmeyiniz.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Gün içerisinde eski arkadaşlarınızdan gelen haberler karşısında içsel anlamda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Parasal konularda güvenilir olmayan yatırım veya projelerin altına imza atmamalısınız. Kimsenin kimseye yardım edemediği günlerden geçiyor olabilirsiniz. Yeniaydan sonra rahatlayacaksınız.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

İş hayatınızdaki parasal kazançlarınızın arttığı bir süreçten geçmektesiniz. Avantjlı yatırımlar için riskli adımlar atmadan ilerlemeniz önemli. Günlük işlerinizi ve projelerinizi tamamlamak için planlı olmanızı önerebilirim. Bugün kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durmalısınız, sağlık sıkıntısı yaşama ihtimaliniz bulunuyor aman dikkat.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Eşinizin ailesinin ve kendi akrabalarınızın biraz manüpilasyonuna uğrayabileceğiniz bir gün. Önemli bir sözleşme veya sınava hazırlanıyorsanız bugün isminizden söz ettirebilirsiniz. Unutmayın geçmişteki siz hata yapmasaydı, bugün bu kadar farkındalık dolu olmayacaktı.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Beraberliğinizdeki kişiyle önemli bir döngünün içerisinde olabilirsiniz. Yol ayrımı yaşamak üzereyseniz önümüzdeki bir kaç hafta sonraki gelişmeleri takip etmenizi önerebilirim. Beraberliğinizde daha çok birbirinizin fikirlerine önem vereceğiniz enerjiler sizinle birlikte olacak. Yeni bir adım atmak için uygun bir gökyüzü olmasada, ilişkinizin mevcut güzelliklerinin tadını çıkarmayı deneyimleyebilirsiniz.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Önemli ortaklık ve projelere önümüzdeki aylarda imza atabilirsiniz. Bugün tüm bunların gelişmeleri hakkında haberler alabilirsiniz. Umulmadık şans ve fırsatlar bugün sizinle olurken dostlarınızdan alacağınız destekler karşısında mutlu olacaksınız.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Taşınmak gibi önemli bir karar almak üzereyseniz olumlu bir gün. Kalbinizi neşe ile attıracak haberler ve sevdiğiniz kişiden alacağınız bir sürpiz ile çok mutlu olacaksınız. İç sesinize odaklanmalı ve kuruntularınızı derinleştirmemeye özen göstermelisiniz. Gün içerisinde aracınız ile çok erken saatler ve çok geç saatlerde seyahat etmemeye özen göstermelisiniz.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Bugün aile büyükleriniz ile aranızdaki kırgınlıkları gidermek için gökyüzü sizi destekliyor. Kendinizi anlatırken geçmişi düşünmek biraz üzücü olabilir. Beraberliğinizde hararetli konuşmalar yaşayacağınız ve tamam mı, devam mı dediğiniz bir sürecin içerisindesiniz. Aman düşünmeden adım atmayınız.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Gün içerisinde parasal kaynaklarla alakalı iş hayatınızda atılımlar yapabilirsiniz. Belirsiz iş konularınızın açılması için olumlu şartlar sizinle birlikte olabilir. Günün tehlikeli yanı, sizi bu kadar yücelten enerjiler bulunuyorken açık düşmanlıklarınızı huzursuz eden enerjiler artıyor. Kimse ile polimiğe girmeden kendi yolunuzda ilerlemeniz size artı puanlar katacak cinsten.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Bugün önemli sözleşmelerinizi ve araştırmalarınızı tamamlamak için güzel atılımlar yapabilirsiniz. Detaylıca çalışacağınız konular hakkında isminizden söz ettireceksiniz. Kardeşlerinizden haberler biraz canınızı sıkabilir. Yardımınıza ihtiyacı olan aile büyükleriniz olabilir. Gücünüzün yettiği kadarıyla yardımlaşmanız sizde bulunan enerjiyi arttıracaktır.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Gün içerisinde biraz takıntılı olabilir ve içsel huzursuzluğunuz artabilir. İş hayatınızda sizi manüpile etmek isteyen pek çok kişi karşısında öfkelenmeden önce parasal kaynakları düşünmek önemli. Kalabalıklar içinde olmamaya özen göstermelisiniz. Bilinçaltınızın size yansıması bulunuyor olabilir, gün içerisinde çevrenizdeki pek çok kişiyi kırma potansiyeliniz var.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Bulunduğunuz topluluklarda isminizden söz ettirebilirsiniz. Gizli tutmak istediğiniz önemli bir iş görüşmesini açıklamadan önce biraz daha zamana yaymanızı önerebilirim. Sevdiğiniz kişi ile uzunca süredir ilgilenemeyişiniz aranızda sorunlara neden olabilir, aman dikkat.