VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'nin F-15 uçakları, tatbikat için Bulgaristan'a geldi
Başkan Erdoğan edebiyatçı Nuri Pakdil'i andı
'Pentagon Türkiye ile F-35 sorununun çözümü için görüşüyor'
Gaziantep'te fabrika yangını
Türkiye'de vaka sayısı 30 bine yaklaştı
Başkan Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı
İçişleri Bakanlığı taksi şoförlerine '12 kural'ı hatırlattı
Başkan Erdoğan: Salgında en çok büyüyen ikinci ülke olduk!
İsrail'in Kudüs'teki şiddeti devam ediyor
On Numara sonuçları 18 Ekim çekilişi saat kaçta? On Numara çekiliş sonuçları ne zaman?
Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması
Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu: Hesap sorulmalı
Yunan bakandan küstah açıklamalar! Haddini aştı
"Angola'ya savunma sanayii konusunda her türlü desteği vermeye hazırız"
ABD'den Dedeağaç'a büyük sevkiyat!
Başkan Erdoğan'dan tarihi ziyaret! İmzalar atıldı
AB ve Katar arasında 5 yıldır müzakere edilen havacılık anlaşması imzalandı
NATO tatbikata başladı
Çin o haberi yalanladı: ABD ufkunu genişletmeli
Firari CHP'liye operasyon!
Türkiye'ye ihtiyacımız var
Yerli ve milli SİHA'nın fikir babası Özdemir Bayraktar vefat etti
Kapalı kapılar ardında karanlık ittifak!
Türkiye'den Akdeniz'de petrol hamlesi
17 Ekim 2021 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:17 Ekim 2021 Pazar 09:30:00

Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 17 Ekim

ABONE OL

Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte Astrolog Özlem Recep yorumuyla 07 Ekim Pazar günlük burç yorumları...

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

İş hayatında önemli bir proje yürütüyorsa isminden söz ettirebilir ve terfi alacağı bir sürecin içerisine girmiş olabilir. Dış görünüş değişmek üzere, fazla kilolar varsa gitmek üzere haberiniz olsun. Başkalarına ve başkalarının söylediklerine değil, aşkınıza ve sevdiğiniz kişiye odaklanmalısınız.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Kimsenin kalbini kırmamaya, ahını almamaya aman dikkat. Şanslı iş anlaşmaları ve para kazanacağınız projeler kapınızda. Evlilik hazırlığı yapanlar, başkalarının sözlerine bakmazlarsa hazırlıklarında hız kazanabilirler

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Ev satın almak isteyenler bu Ay gelişen maddi artış konularıyla birlikte Mayıs - Temmuz arasında alım satım işlemleri yapabilirler. Sürpiz hamilelikler yaşayabilirsiniz, dikkat. Aşk konusunda yalnız olanlar yuva kurabileceğiniz beraberliklere kalbinizi açabilirsiniz. Gökyüzü sizin için aşkı çağırıyor

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Evliliğinizin veya beraberliğinizin içerisinde akrabalarınızın çıkarabileceği problemlere karşı dikkatli olmalısınız. Bazı Yengeç burçları bu dönemlerde ile boşanma kararı da alabilir, sonradan üzülmemek adına problemlerinizin birbirinizden sebep olup olmadığına dikkat etmelisiniz. Eğitim öğretim projeleri ile alakalı zorlayıcı ama kendinizi göstereceğiniz güzel bir zaman döneminin içerisine girmektesiniz.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Bugünlerde aşkı biraz gizli kapaklı yaşama isteğiniz olabilir. Haritasına göre aşk vaad etmeyenler ise sadece şuna dikkat etsin. Geçmiş aşkın yaraları ile çaresiz hissetme ve melankolik düşünceler Aslanlarla olabilir. Para enerjiniz artıyor. Bugünlerde atacağınız adımlar Mayıs - Temmuz arasında size maddi anlamda gelen gelirlerin artışını sağlayabilir.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Kariyer ve iş fırsatlarıyla ilgili kendinizi göstereceğiniz güzel bir zaman döngüsü içerisine girmek üzeresiniz. Ev satın almak ve ev satmak isteyenler şanslı bir zaman döngüsü içerisindesiniz. Önümüzdeki 15 günlük zaman içerisinde aşk sizi bulur ise önümüzdeki Mayıs-Temmuz arasında bu ilişki ciddileşebilir ve önümüzdeki sene evlilik yapabilirsiniz. Dostunuzu düşmanınızı bu Dolunay ile birlikte daha net anlayacaksınız.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Bazı Terazi burçları hamilelik haberleri verecek. Aşk da uzunca süredir sınandığınız konulardan yana ödüllerinizi almak üzeresiniz. Görünmeyenin arkasını farkettiğinizde güçleneceksiniz. İş konularında olası güzel haberler gelmek üzere.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Mahkeme, nafaka ve iş anlaşmalarıyla ilgili önemli bir sürecin içerisindeyseniz gökyüzü sizi destekliyor. Çocukları olanlar bugünlerle birlikte her zamankinden fazla çocuklarıyla ilgilenmeliler. Sizin farketmediğiniz içsel bir yara yaşıyor olabilirler

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Maddi anlamda hayalinizdeki pek çok şeyin gelişmesi için biraz zamana ihtiyacınız bulunuyor ama pek çok konu yoluna girecek merak etmeyin, borçlanmamaya özen göstermelisiniz. Yakın akrabalarınızın bazı sağlık problemleri veya sizin olası ameliyat işlemleriniz olabilir. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Eğitim almak, üniversite ve projelerinizle isminizden söz ettirmek istiyorsanız şanslı bir zaman döngüsü içerisindesiniz. Mevcut bir sözleşmeniz varsa sonlanacağı ve önümüzdeki süreç ile yeni bir iş teklifi veya terfi alacağınız yeni bir sözleşme yapma ihtimaliniz bulunuyor. Ev alımı hakkında araştırma yapmak, araba alım satım işlemleri için gökyüzü çok uygun. Yalnız olanlar arkadaşlıktan aşka dönüşebilecek aşklara kapılarını açabilirler

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Yalnızsanız bu süreç ile birlikte aşk kapınızı çalabilir. Evliyseniz bebek planı yapabilirsiniz. Kariyerinizde büyük bir yükselişe hazırlıklı olmalısınız. Hem kariyer hem de para artışınız olabilir. Ufak bir kredi çekip ev sahibi olmak isteyenler karlı atılımlar yapabilir.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Beslenme düzeninizi değiştirmek ve diyet yapmak için harika zamanlar. İşe gitmek ve kalabalık ortamlarda bulunmak zorundaysanız bu ay Corona salgınına biraz daha dikkat etmeli, önlemlerinizi çoğaltmalısınız. Evliliğinde sıkıntı yaşayanlar bu ay tamam mı devam mı kararı alabilir. Ayrılık yaşayanların bir kısmı üzülmesin Mayıs - Temmuz arasında belki yeni bir aşk kapıyı çalacak olabilir.

Etiketler : Uzman Astrolog Özlem Recep günlük burç yorumları - 17 Ekim burçlar
Milli aşkta mutlu son

Milli aşkta mutlu son
Pahalı filmlerde oynamıyorum

Pahalı filmlerde oynamıyorum
"Boş gitmesin diye ödül vermişler"

"Boş gitmesin diye ödül vermişler"
11 yıl sonra aynı projedeler

11 yıl sonra aynı projedeler
Kurallarını yıktı!

Kurallarını yıktı!
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Sevgiliye doğum günü partisi

Sevgiliye doğum günü partisi
"Evliliğimizi kurtarmaya çalışıyoruz"

"Evliliğimizi kurtarmaya çalışıyoruz"
Kavga anı kamerada

Kavga anı kamerada

EN ÇOK OKUNAN HABERLER