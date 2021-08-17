Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 17 Ağustos

KOVA: HAYALLERİNE KAVUŞACAĞI BİR DÖNEME GİRDİ

TERAZİ: MADDİ ANLAMDA BÜYÜK RAHATLAMA SAĞLAYACAK

BAŞAK: SÜRPRİZ BİR EVLİLİK KARARI ALINMASI MÜMKÜN

KOÇ: YENİ İŞ FIRSATLARI VE PROJELER KAPINIZI ÇALIYOR

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

Sağlıkla ilgili göz, kalp, üreme organı ve şeker hastalıklarına dikkat ediniz. Uzunca süredir iptal olan veya verim alamadığınız projelerinizle ilgili yepyeni bir süreç sizi bekliyor. Araba alım satımı yapmak, uzunca süredir beklenen bir mirasın satımı, hukuki yollardan gelebilecek beklenmedik paralar gündeminizde olabilir. Bugün yaşanılan tutulmanın negatif yanı kazalara karşı lütfen dikkatli olun.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Kalbi boş olan Boğa burçları yıldırım hızı ile aşık olabilir ve evlilik yolunda adımlar atabilirler. Bazı Boğa burçları ise tutulmayla birlikte gayrimenkul veya arazi alımı yapabilirler. Parasal kaynaklarla ilgili eş ve ortaklardan gelebilecek gelir artışları önümüzdeki 6 aylık döngüde sizinle birlikte olacak. Önemli bir rahatsızlığınız bulunuyorsa teşhis ve tedavisi ile ilgili yeni bir sürece giriş yapıyorsunuz. Belki de bu süreçlerden bir tanesi bebek tedavisi olabilir. Sürpriz gebeliklere hazırlanacağınız yeni bir döneme girmektesiniz.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Tutulmayla birlikte bulunduğunuz evden taşınma ile ilgili yeni plan ve projeler yapabilirsiniz. Eğer ki yaz ayları ile birlikte taşınmak isterseniz burası belki de eskiden yaşadığınız bir semt veya şehir olabilir. Kalbi boş olan İkizler burçları evlilik yapabilecekleri eş adayları ile tanışabilirler. Evlilik hazırlığında olanlar ise beraberliklerini resmileştirip, mutluluğu yakalayacaklar.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Hayatınıza maddi anlamda güzellikler gelebilir. Eşinizin mevki ve konumu artarken, size olan katkısı ve birlikte oluşturacağınız geleceğinizle alakalı yatırımlar sizi çok mutlu edecek. Kalbi boş olan Yengeç burçları kalplerini önümüzdeki 6 aylık süreçte evlilik yapabilecekleri eş adaylarına kaptırabilir. Anne ve babanızın sağlığına dikkat etmelisiniz. İş hayatınızda çalışma arkadaşlarınızın bir kısmının bulundukları pozisyonlardan ayrılması ileride sizin hayalinizi kurduğunuz bir konuma atanmanız için size destek olacak.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)e

Aşkı ve mutluluğunu evlilik ile taçlandırmak isteyenler tutulmaların etkisi ile evlenecekler. Yeni bir işe giriş yapmak için adım atanların başvuruları kabul edilse de Haziran ayında alacakları yeni teklifler ile akılları karışacak gibi görünüyor. Tutulmanın negatif etkisi eşinizin akrabalarının sağlık problemleri ve aile içindeki sıkıntıları ile ilgilenebilirsiniz. İçinizde uzunca zamandır sakladığınız ve özlemini çektiğiniz hayalinizin gerçeğe dönüşeceği yeni bir döneme giriş yapıyorsunuz.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Eğitimle ilgili yeni atılımlar yaşayacaksınız. Devlet ve hukuki anlamdaki önemli bir davanız var ise sonuçlanmasıyla ilgili yeni bir sürecin içerisine gireceksiniz. Parasal anlamda gelirleriniz artarken, uzunca süredir biriken masraflarınız sizi birazcık sıkıntıya sokabilir. Yakın arkadaşlarınızın yaşayacağı sağlık sıkıntıları sizi birazcık zorlarken, kendi hayatınızda önümüzdeki günlerde yaşayacağınız güzelliklere odaklanmalısınız. Kalbi boş olan Başak burçları sürpriz beraberlikler ve mutlu birlikteliklere kalplerini açabilirler.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Aile kökeninizden gelebilecek umulmadık bir mal bölüşümü veya elinize geçebilecek ufak bir para ile mutlu olabilirsiniz. Mayıs 2020'den bu yana artan giderlerinizin ve harcamalarınızın önüne geçebilecek yeni bir bütçe planı yapmalısınız. Umulmadık sağlık problemlerinizin Haziran 2020 yılında tekrarlama ihtimali bulunuyor. Bu ay tüm kontrollerinizi yaptırmalısınız. Evli olanlar bebek planları yaparken, kalbi boş olanların ise sürpriz birlikteliklerle evlilik yolunda ilerleyebilir.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Tutulmayla birlikte önümüzdeki 6 aylık süreçte parasal konularda artışlarınız oluşacak ancak bu duruma güvenmemelisiniz. Yaz aylarında artacak giderlerinizi düşünerek harcamalarınızı dengelemelisiniz. Geçtiğimiz yıllarda hukuki anlamda önemli bir alacağınız varsa sonuçlanabilir ve maddi anlamda gelir sağlayabilirsiniz. Sevgi konularında son aylarda yaşadığınız dengesizlik artık yoluna girmeye başlayacak ve hayalini kurduğunuz sonu evlilik ile taçlanacak bir beraberliğe başlayabilirsiniz.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

6 aylık döngüde ortaklık, evlilik, dostluklarınızla ilgili yeni bir dönem size bekliyor olabilir. Sağlık problemi yaşayan aile bireyleriniz bulunuyorsa bu dönem onlarla ilgilenmek hem size hem de alienize iyi gelecektir. İş yerinizde yeni bir yapılanma ve projeler size tedirgin ediyorsa Haziran ayına kadar alternatif iş görüşmeleri ve tekliflere kapılarınızı açabilir, dostlarınızdan yardım alabilirsiniz. Kalbi boş olan Yay burçları yarım kalan aşklarına kavuşmak için ikinci şansı yakalayacak ve evlilik ile beraberliklerini taçlandıracaklar.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Kalbi boş olanlar mutluluğu yakalayacak. Bebek sahibi olmak isteyenler iyi haberleri aileleriyle paylaşacaklar. Yeni iş fırsatları ve projeler kapınızı çalmaya başlayacak. Bu süreç içerisinde sözleşmelerinizde hukuki anlamda atacağınız adımlara çok dikkat etmelisiniz. Umulmadık vergi ve borçlara sıkıntı yapabilirsiniz ancak hepsinin üstesinden geleceksiniz. Yakın akrabalarınızın yaşadığı ayrılık veya sıkıntıların çözümü yakında. Sağlığınıza ekstra önem gösterirken, pek çok konuda yaşayacağınız umulmadık şans ve fırsatlar sizi çok mutlu edecek.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Bazı Kova Burçları hamilelikle birlikte kendini artık ev içerisinde bebeğine hazırlık yaparken bulabilir. Bir kısım Kova burçları ise hayatındaki beraberlikleri tutulmayla birlikte evlilik ile taçlandıracak ve hane değişikliği yaşayacak. Bu dönem hukuksal anlamda yapacağınız başvurular, bu belki de yurtdışında yaşama projeleri veya eğitim hayalleri olabilir, belki önemli bir sınav ile işe girme idealleri olabilir, olumlu sonuç verecek. Burada sıkıntı yaşayanlar ise 2021 Aralık ayı itibariyle şanslı etkiler alacak. Tutulmanın negatif yanı aile kökeninizde yaşlı olan büyüklerinizle yakından ilgilenmelisiniz.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Kayınvalide ve eşinizin ailesiyle yaşadığınız sıkıntılar artık yerini fazlasıyla sevgi saygıya bırakabilir veya artık birbirinizi anlamaya başlayabilirsiniz. Hukuksal anlamda yaptığınız başvurular uzunca süredir sonuç alamıyorsanız bu tutulma ile sonuçlanabilir. Maddi anlamda sürpiz ortaklıklara girebilir ve kazançlı çıkabilirsiniz, ancak girdiğiniz ortaklık 2022 -23 yıllarında size umulmadık etkiler getirebilir, hukuki açıdan kendinizi güvende tutmalısınız. Sağlıkla ilgili sıkıntı yaşayanlar tutulmayla birlikte umulmadık şifalar bulabilir. Kardeş ve yakın akrabalardan alacağınız bebek haberleri sizi çok mutlu edecek.