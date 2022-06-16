Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 16 Haziran

AKREP: ARKASINDAN DÖNEN OYUNLARIN FARKINA VARACAK

YAY: ÖNCELİKLE KENDİSİNİ DÜŞÜNMESİ GEREKEN GÜNLERDE

KOVA: SEVDİĞİ KİŞİLERLE YOL AYRIMLARI YAŞAMASI MÜMKÜN

BALIK: İŞ HAYATINDA GÜCÜNÜ GÖSTERMEK İÇİN ŞAHANE BİR GÜN

Koç Burcu: Beraberliklerinizde problem yaşıyorsanız gün içerisinde bazı yanlış kararlar, yol ayrımları yaşamanız muhtemel. Eğer ki dargınlık yaşarsanız Ekim ayının ortalarında tekrar bir araya gelebilirsiniz. Kalabalık grupların içerisinde kendinizi daha net göstereceksiniz. Hedefleriniz ve ideallerinizi anlatırken kendinizi biraz daha fazla önemseminiz gereken bir süreçten geçmektesiniz.

Boğa Burcu: Kariyer hayatınızda kazanç sağlayacağınız kapılar bugün aralanabilir. Projeleriniz ses getirebilir. Karlı alım satımlar yapabilirsiniz. Beraberliğinizde geçmişi düşünmezseniz yaralarınızı saracağınız güzel bir gün. Birbirinize kenetlenmeli ve hafta sonuna doğru daha mutlu enerjilerle karşılaşacağınızı bilerek şimdiden plan yapabilirsiniz.

İkizler Burcu: Ününüze ün getirecek şanslı gezegen etkileri altındasınız. Grupların içerisinde, medya da kendinizi göstermek için şahane bir gün. Arkadaşlarınızdan her türlü konuda destek görürken, kırgın olduğunuz geçmişten gelen bazı dostluklarınız bugün itibariyle ben sen kavgası yapılmazsa barışmalar görünüyor. Beraberliğinizde güzel anlar yaşarken, geçmişi düşünmemek, geçmişte kalan birini düşünmek ruhsal anlamda sizi biraz yorabilir.

Yengeç Burcu: Dış görünüşünüzle ilgili bir estetik veya bakım yaptırmak isteyebilirsiniz. Anne ve babanızın sağlığıyla ilgili bir süreç yaşıyorsanız, ona yardımcı olmanız size iyi gelecektir. Böbrek, baş ağrılarına gün içerisinde dikkatli olunuz ve bol su tüketiniz. Kariyer konusunda hem sizin hem de eşiniz değişim enerjileri altında olacak. Kendinizi önemserken, ikinizi mutlu edecek çözüm yollarını ihmal etmeyiniz.

Aslan Burcu: Bebek sahibi olmak isteyenler bugün şanslı etkiler altındasınız. Beraberliğinizde eşinizin ailesi tarafından gün içerisinde değişik tutumlarla karşılaşma ben sen kavgaları yaşanması muhtemel. Kendinizi daha fazla önemsemeniz gereken bir günden geçerken, önce kendinizi düşünmek sizi daha mutlu edecek. Yakın arkadaşlıklarınızla küslüklere aman dikkat. Eğitim hayatınızda başarılı bir projeye imza atmak üzeresiniz haberiniz olsun.

Başak Burcu: Sağlığınızla ilgili kontroller yaptırmak için güzel bir gün. İş hayatınızda destek sağlayan kişiler sizinle birlikte olacak. İç dünyanızda kendinizi yaralı hissettiğiniz konular bulunuyorsa bugün tetiklenebilir, her biten giden güzellik başka bir şekle bürünerek sizi bulacak bunu unutmayın, olur mu? Sevdiğiniz kişi ile yakından ilgilenmek kendi iç dünyanızda size iyi gelebilir.

Terazi Burcu: Bugün beraberliğinizde ben sen tartışmalarına açık olduğunuz bir süreci yaşarken, ılımlı ve uyumlu yapınızla pek çok problemin üstesinden gelecek gibi görünüyorsunuz. Dostlarınızdan yana yardımlar alırken, geçtiğimiz seneden bu yana size sıkıntı veren açık düşmanlarınıza karşı dikkatli olmayı da ihmal etmeyiniz. İş hayatınızda projelerinizi sunmak, kendinizi göstermek için şahane bir gün.

Akrep Burcu: Uzunca süredir mobilyalarınızı değiştirmek, evinizi dekore etmek veya dip bucak temizlik planları yapmak için bugün şahane bir gün. Sağlığınızla ilgili baş ağrıları, böbrek ve idrar yolları enfeksiyonlarına biraz dikkat etmeniz sizin için iyi olabilir. Bol su içip, meditasyon müzikleri ile günü geçirmek faydalı olacaktır. İş hayatınızda oluşabilecek kırgınlıklara biraz açıksınız, hakkınıza girilmesine izin vermeyiniz.

Yay Burcu: Kalbi boş olanlar için bugün kapınızı sürpriz flörtler çalabilir. Ses getirmek istediğiniz önemli bir proje, medya, sınav bulunuyorsa başarılı bir şekilde üstesinden gelebilirsiniz. Araba alım satım işlemleri ile ilgilenebilirsiniz. Umulmadık şanslı paralar konusunda talih sizden yana. Tatil planı olanlar bugün itibariyle organizasyonlara başlayabilir.

Oğlak Burcu: Maddi anlamda kazançlarınızın bir kısmı ile evinizin içini ilgilendiren konularla ilgilenmek isteyeceksiniz. Evinizin içerisinde uzunca zamandır tamamlanamayan tamirat ve bakım masrafları bugün çıkabilir. Yoğun iş temponuz arasında kendi çekirdek ailenize vakit ayırmak zor olsa da size iyi gelecek. Aile içinde küslükler bulunuyorsa, bugün toparlamak için fırsatlarınız bulunuyor.

Kova Burcu: Evinizi, ofisinizi taşıma planlarınız bulunuyorsa bugün plan yapabilirsiniz. Sevdiğiniz kişi ile kısa seyahatler planlamak ruhunuza iyi gelebilir. Gün içerisinde bazen söylemleriniz yaralayıcı olabilir. Sizi sevenleri kırmamaya özen göstermek size de eminim ki iyi gelecektir. Kalbiniz boşsa flörtler kapıyı çalabilir ve bitmiş bir beraberlik bulunuyorsa gidenin gittiğine şükür ettiğiniz bir gün olabilir.

Balık Burcu: Son zamanlarda fark edemediğiniz, arkanızdan dönen ufak oyunların farkına varacaksınız. Arkanızdan dönen oyunların farkederken, kendinizin ne kadar değerli olduğunu gün içerisinde mutlaka kendinize fısıldayınız. Maddi konularda şanslı iş teklifleri aşamasındaysanız, yeni teklifleri mutlaka değerlendiriniz.