Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 16 Aralık

KOÇ: YAŞADIĞI YERİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN ADIM ATMAK İSTİYOR

BAŞAK: ZİHNİNDEKİ SORULARIN CEVABINI RÜYASINDA BULABİLİR

TERAZİ: HAYALLERİNE KAVUŞTURACAK ŞANSLI ETKİLERE SAHİP

YAY: SEVDİĞİ KİŞİNİN DESTEĞİYLE KEYFİ YERİNE GELECEK

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

Başvurduğunuz pek çok girişimin olumlu sonuçlanacağı bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Parasal konularda muazzam gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ayrıca sevdiğiniz kişinin kalbini feth edeceğiniz harika bir gün.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Zihninizden geçen pek çok konunun açıklığa çıktığını fark edeceğiniz bir gün. Sırlarınızı paylaşırken dikkatli olmalısınız. Gizli düşmanlıklara oldukça açıksınız. İş yerinizde gelişen pek çok konu önümüzdeki sene sizi yakından ilgilendiriyor olabilir.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Adeta şansınızın döndüğünü hissettiğiniz pek çok konu ile karşı karşıya olacaksınız. Sevdiğiniz kişi ile hayallerinizi gerçekleştirmek için adımlar atabilirsiniz. Düşüncelerinize çok dikkat edin, gelecekteki pek çok şeyin zeminini oluşturmak üzeresiniz.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Kendinizi göstermek istediğiniz projelerde adım atabilir, toplantılar düzenleyebilirsiniz. Evinizi güzelleştirmek isteyebilirsiniz. Aşk ve sevgi konularında ise biraz heyecanlı gelişmeler yaşanabilir. Tartışmaları büyütmemenizi önerebilirim.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Gökyüzünün desteği sizinle birlikte olacak. Sevdiğiniz kişi ile konuşmalarında ben sen iletişimi yerine biz demeyi başarabilirseniz günün tüm olumlu enerjisi sizinle birlikte. Uluslararası bir proje, önemli bir sınavınız varsa alt yapısını oluşturmak için bugün adımlar atabilirsiniz.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Sevdiğiniz kişinin akrabaları ile gerginlik yaşayabilirsiniz. Yanlış anlaşılmalara açık bir gün. Olayların arkasındaki akışı göremiyor veya geçmişe dair konuların geçmişte kaldığını fark edemiyor olabilirsiniz. Sinirsel sıkıntılara aman dikkat.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Bugün sevdiğiniz kişi ile paylaşımlarınızın artacağı harika bir gün. Ayrıca dostlarınızdan haberler gelecek, bunlardan bir kısmı geçtiğimiz yaz aylarında aranızda küslük oluşan dostlar olabilir. Pek çok kırgınlığı toparlamak için gökyüzünün şansı sizinle birlikte.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Eşiniz ya da sevdiğiniz kişi ile gerilime biraz açıksınız. Günlük hayatta üzerinize yük kalan konuları paylaşabilirseniz üzerinizdeki gerginliği de azaltabilirsiniz. İş aradığınız bir süreçten geçiyorsanız bugün önemli başvurularda bulunabilirsiniz. Olumlu sonuçlanabilir.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Aşk, sevgi ve mutluluk sizinle birlikte olacak. Sevdiğiniz kişiden alacağınız sürpriz hediyeler ile kalbiniz her zamankinden daha farklı atabilir. Bebek sahibi olmak için muazzam destek alıyorsunuz. Sürpriz gebelikler oluşabilir. Sağlık açısından sorunsuz bir dönemdesiniz.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

İkili ilişkilerde olumlu enerjilere açıksınız. Ancak iletişimdeki sert yapınız yakın çevrenizi kırabilir. Gerçekleri net bir şekilde ortaya koymayı düşünürken hem kendi kalbinizi hem de başkalarını üzmeniz gelecekte aranızda küslüklere sebep olabilir.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Parasal konularda hızlı atılımlar yapabilirsiniz. Ayağınıza gelen şanslı teklifleri değerlendirebilirsiniz. Uzunca süre önce borç verdiğiniz alacaklarınızı alabilirsiniz. Ayrıca aşk konularında da uzunca süredir kırıldığınız kalp yaralarının sarıldığı bir süreçten geçmektesiniz.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Enerjinizi dışarıya yansıtırken kalpleri ısıtıyorsunuz. Sevdiğiniz kişiden alacağınız haberlerle birlikte mutluluğunuz ikiye katlanacak. Uzunca süredir hayalini kurduğunuz güzelliklerin zemini oluşmaya başladı. Tadını çıkarın.