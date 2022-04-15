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15 Nisan 2022 Cuma 07:33:00 - Güncelleme:15 Nisan 2022 Cuma 07:36:00

Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları -15Nisan

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Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte Astrolog Özlem Recep yorumuyla 15 Nisan Cuma günlük burç yorumları...

BOĞA: DÜRÜST TUTUMLAR SERGİLEDİĞİNDE KAZANDIĞINI GÖRECEK

BALIK: GİTMESİ GEREKENLERE ÜZÜLEREK ENERJİSİNİ HARCAMAMALI

YAY: İÇİNDE GİZLİ SAKLI KALANLARI ANİDEN DİLE GETİRMESİ MÜMKÜN

İKİZLER: TAKDİR TOPLAYACAK BAŞARILI İŞLER YAPMAYA HAZIRLANIYOR

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

Sevgilinizle paylaşımlarınız size çok mutlu edecek. Yara aldığınız ne varsa size destek verdiğini görürken, siz de bazı kırgınlıklara sebep olmanın pişmanlığını yaşayacaksınız. Önemli projelerinizle ilgili büyük sevinçler yaşıyorsunuz ancak bunları açıklamak için doğru zaman olmayabilir.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Uluslararası nitelikte yapacağınız projeleriniz için günü planlayarak geçirmek oldukça önemli. Yakın arkadaş ve akrabalarınızdan alacağınız haberler içinizi ne kadar sıksa da fevri davranışlardan kaçınmalısınız. Gün boyu dürüst tutumlar sergilemeniz pek çok kişi tarafından takdir edilecek ve dostlarınızın sizin yanınızda olmasını sağlayacaktır.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Yaptığınız pek çok işle ilgili kendinizi çok daha net ortaya koyacak ve takdir kazanacaksınız. Bugün yeni biri ile tanıştıysanız tanışacağınız kişiler ile sonsuzlukta dostluklar kurmanız mümkün. Günün negatif etkileri gün boyu olası kazalara çok açıksınız, dikkatli olmalısınız.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Aile bireylerinizle aranızda gerginliklere çok da üzülmemelisiniz. Bırakın sizi pek çok konuda eleştirsinler. Ruhunuzu üzecek hiç birşeye içsel manada izin vermeyerek, sonsuzlukta yaşanılan bu problemlerin şuan çözülmesi gerektiğini düşünerek anı şifalandırmaya niyet etmelisiniz.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Çok eski arkadaşlarınızdan gelen ani haberler yüzünüzü güldürecek cinsten. Eski küslüklere bir son vermeye bugün niyet edebilirsiniz. Sevgilinizle beraberliğinizde çözümünü bulamadığınız pek çok problemi bugün sonsuzluk içinde çözmeye niyet edebilir ve onu sadece o olduğu için sevdiğinizi ifade edebilirsiniz.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Maddi anlamdaki pek çok konunun rahatlayacağını göreceğiniz etkiler ile güne güzel başlayacaksınız. Uzun vadede büyük paralar kazanacağınız projeler için şu ara sadece şükürde kalmak en güzel enerji. Yakın akrabalarınızdan gelen güzel destekler size çok şanslı hissettirecek cinsten.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Bugün aldığınız bir eğitimle ilgili plan yaparak uzun vadede başarılı olmaya niyet edebilirsiniz. Yakın akrabalarınızın ve komşularınızın sizin yardımınıza ihtiyacı olabilir. Herkesi olduğu tabiat ile kabule geçmek ve size yapılan tutumları üzerinize alınmamanız en güzeli.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

İçinizde uzunca süredir saklı kalan cevheri parlatmak için size sunulan projeleri iyi değerlendirmeniz gereken vakitler. Bugün önümüzdeki döngüde açıklayacağınız iş konularınızla ilgili plan yaparak geçirmek çok verimli olabilir. Kasım ortasından sonra ciddi ses getireceksiniz.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Yakın akrabalarınızla aranızda yapacağınız haberleşmeler yüzünüzü güldürecek. Pek çok kişiye içinizde saklı kalanları aniden söyleyecek bir enerjidesiniz. Dürüst olayım darken patavatsızlık yapmamaya özen göstermelisiniz.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

İş hayatınıza yüzünüzü güldürecek haberlerle başlayacaksınız. Sizi onurlandıracak ve yüreklendirecek projeler gündeminizde olacak. Hem kendinizle hem de yaptığınız projelerle ilgili övgü toplayacaksınız. Günün tek negatif yanı gün içerisinde telefonlarınız hiç susmayacak, planlarınızı efektif yapmalısınız.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Çocuklarınızdan gelecek destek ve yakın iletişiminiz yüreğinizde büyük mutluluklara sebep olacak. Kalbi boş olan Kova burçları kalbinde saklı kalmış bir aşktan gelecek ani bir haber ile çok mutlu olabilir. İlişkinizdeki dürüst tutumunuz sonsuzluktaki pek çok problemi çözmenize yardımcı olacak cinsten.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Gelirinizdeki dengesizliği oturtmaya çalışırken ani çıkan masraflar size yorabilir. Başarılı olduğunuz pek çok konuyla ilgili takdir toplayacaksınız. Sizi siz olduğunuz için seven dostlarınızın yanında olması içsel mutluluğunuzu arttırırken, gitmesi gerekenlere üzülerek enerjinizi harcamamalısınız.

Etiketler : Uzman Astrolog Özlem Recep günlük burç yorumları -15Nisan Bugün burçları neler bekliyor?
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