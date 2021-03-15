Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 15 Mart

KOÇ: Sizler için duygusal bir yolculuk başlıyor. Adeta içe dönüş zamanı. İç dünyanızda sizler için gizli olan konular ön planda. Ailenizi, yuvanızı, babanızı etkileyen enerjiler altındasınız. Ayın 22'sinden sonra daha rahatlayacağınız enerjiler bulunuyor. Tartışmaların ve kazalara açık olduğunuz bir döngüden geçmektesiniz.

BOĞA: Kalabalıklar, sınıflar veya toplu arkadaşlarınızın bulunduğu ortamlar gündeminizde olacak. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için hazırlık aşamasındasınız. Ay sonu ile planlarınızı gerçeğe dönüştürmek için şans sizinle birlikte olabilir. Bazı arkadaşlarınızın gerçek yüzünü görebilirsiniz. Parasal konularda aşırı harcamalara dikkat etmelisiniz.

İKİZLER: Kariyerinizle ilgili belirsiz olan konular, belli olmayan iş görüşmeleri sizi yoruyor olabilir. İş hayatınızda enerjinizin çekildiği bir döngü sizinle birlikte olabilir. Para kazanma için şanslar sizinle birlikte. İsminizden söz ettirebilirsiniz. Ayın üçüncü haftası ile gruplar ve arkadaşlarınızdan gelen destekler yüzünüzü güldürecek. Kazalara açıksınız. Artan enerjinizi dengeleyemezseniz olası ortaklık projelerini kaybetme riskiniz bulunuyor, dikkat.

YENGEÇ: İlahi olan destek sizin yanınızda. Medya, yükseköğretim, tanınmak için şanslı bir döngüdesiniz. Ayın üçüncü haftası ile kariyer hayatınızla ilgili destekler gelmekte. Gizli düşmanlara açık olduğunuz bir süreçtesiniz. İçinize sinmeyen kişiler ile paylaşımlarınıza dikkat etmelisiniz.

ASLAN: Maddi konularda belirsizliklerin daha fazla dikkatinizi çekeceği, ortaklık veya eşinizin maddi durumlarında endişe edebileceğiniz etkiler altındasınız. Kredi ve borçlanmalar gündeminizdeyken, bütçenizi aşan krediler sizi sıkıntıya sokabilir. Ufak bir operasyon geçirdiyseniz zorlu ama hızlı toparlayacağınız bir süreçtesiniz, özellikle ayın üçüncü haftası ile. Miras konularındaki belirsizlikler veya iş yerinizdeki önemli bir hakkınızı alamadıysanız hukuki süreçlere başvurmak için bir sürecin içerisine girebilirsiniz.

BAŞAK: Evlilik ve beraberliğinizde daha fazla paylaşımın başlayacağı yeni bir sürecin içerisindesiniz. Aile içinizdeki dinamikler beraberliğinize veya geleceğe dair planlarınızda bazı sıkıntılar yaratıyor olabilir. İçinizdeki gücü ayın sonuna doğru toparlayacak olsanız da parasal konularda temkinli olacağınız bir sürecin içerisindesiniz. Açık düşmanlıklara açıksınız.

TERAZİ: Sanatsal bir konu ile ilgili belki bir kitabın veya bir tablonun ortaya çıkacağı ender zamanlardan birini yaşıyor olabilirsiniz. İş hayatınızda enerjinizin daha çok kendinizden emek verdiğiniz bir süreç yaşayabilirsiniz. Aşk ve ilişkilerde, özellikle ayın sonuna doğru, uzunca zamandır kendinizi anlatamadığınız her türlü konu açısından şanslı bir dönemin içerisine girmektesiniz. Yeni iş tekliflerine hazırlıklı olun derim ancak şartların netleşmesi için ay sonunu beklemek faydalı.

AKREP: Kendinizi merkeze koyduğunuz her türlü konu hakkında şanslı fırsatların doğduğu bir süreci yaşıyor olabilirsiniz. Akademik ve kariyer konularında isminizden söz ettireceğiniz önemli bir dönemeçtesiniz. İsminizden söz ettirebilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili yeni bir sürecin içerisindeyken. Aşk ve beraberlikte ilişkinizdeki belirsizliklere rağmen mutluluğu tercih edeceğiniz, ancak ay sonuna doğru daha net adımlar atılmasını isteyeceğiniz yeni bir süreçtesiniz. Ayın sonuna doğru iş hayatınızı daha çok önemseyeceksiniz.

YAY: Aile, yuva ve beraberliğinize önem vereceğiniz ancak bu süreç içerisinde yorulabilirsiniz. Evli olanlar bebek planları yapabilir ancak bundan endişe edebilirsiniz. Aile büyükleriniz içinde yaşanan sağlık sıkıntıları sizi yorabilir. Ayın sonuna doğru enerjiniz artıyor. Yalnız olanlar ay sonuna doğru aşk konuları gündeminde olabilir. Beraberliğinizdeki kişi size gerçek değeri verebilir. Belirsiz olan ilişkiler netlik kazanabilir.

OĞLAK: Yakın arkadaşlar, yakın iş arkadaşlarınızla yeni bir proje yaratmak için orjinal çalışmalar yapabilirsiniz. Hukuki anlamda sizi yoran konular hakkında yeni bir süreç içerisinde olabilirsiniz. Bazı Oğlak burçları bu süreçte boşanma kararları alabilir. Aracınız bulunuyorsa sisli olan saatlerde yolculuk yapmamaya, trafikte her zamankinden daha fazla dikkatli olmaya özen göstermelisiniz. Yakın çevrenizde olan ancak sizin yeni haberiniz olacak bazı sırlar çıkmak üzere. Ayın sonuna doğru, evinizin içinde yeni bir düzen ve gayrimenkul yatırımıyla ilgili güzel bir sürecin içerisinde olacaksınız.

KOVA: İş hayatınız ve para kazanma sürecinizde yeni bir dönemin içerisindesiniz. Harcamalarınıza biraz dikkat etmenizde fayda görüyorum. Sağlığınız ve olası ufak operasyonlar sizi biraz zorlayabilir. Ayın sonuna doğru yakın çevreniz ile iletişiminiz artıyor. Ufak seyahatler, görüşmeler ve iş anlaşmaları hayatınızın merkezinde olabilir. Beraberliğiniz varsa flörtleşmeleriniz artacak. Yalnız olanlar arkadaşlıktan aşka dönüşen ilişkilere açıklar.

BALIK: Hayatta ben de varım diyebileceğiniz güzel enerjiler altındasınız ancak şimdi hayalperestlik zamanı değil. Yenilenme zamanı, hayatta hangi konu ile sınanıyorsanız sınanın yenilenme zamanı. Fedakarlık yerine sınırlarınızı belirlemelisiniz. İş hayatınızda yorulduğunuz her türlü konu hakkında ayın sonuna doğru parasal kazançlarınızın artmasıyla birlikte yüzünüz gülecek. Aşk ve ilişkilerde sürpriz itiraflara hazırlıklı olun. Belirsiz olan bazı hayallerin netliğe kavuşmasına az bir süreç kaldı.