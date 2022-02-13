Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 13 Şubat

BALIK: YAŞAMA FARKLI BİR GÖZLE BAKMAYA BAŞLAYACAK

KOÇ: GÜÇLÜ ENERJİSİYLE İSTEDİKLERİNİ ELDE EDEBİLECEK

AKREP: DÜŞÜNCELERİNİ GİZLEMESİ YERİNDE BİR KARAR

TERAZİ: ARZULARININ GERÇEKLEŞMESİ İÇİN ZAMANA İHTİYACI VAR

KOÇ- Bugün olaylar pratik bir şekilde yaklaşıyor ve somut çözümler arıyorsunuz. Güçlü enerjiniz sayesinde birlikte çalıştığınız kişileri kolay bir şekilde ikna etmeyi başaracaksınız. Her zamanki aceleci tavırlarınızdan eser yok ve kısa vadede geriye dönüşü olmayan hatasız işler başarmak istiyor, ortak paylaşımlara önem veriyorsunuz.

BALIK--- Düşüncelerinizi tartarak yaşamı farklı yönlerinden görmeniz bugün işe yarayacaktır. Bulunacağınız ortamlarda çevrenizi etkilemek için olağanüstü bir şey yapmamanıza rağmen rastgele konuştuğunuz konular bile dikkat çekecek. Olaylara pratik çözümler getirmeniz sayesinde çevrenizdeki olayların akışı değişebilir.

AKREP--- Yakın çevrenizde gelişen olaylara karşı tepkili davranmak istemeyebilirsiniz fakat size yanlış gelen şeyleri de kabul etmek istemiyorsunuz. Bugün, kişisel çıkarlarını düşünmek zorunda kalabilir ve düşüncelerinizi gizleme gereği duyabilirsiniz. Araştırmacı yönünüzü daha da destekleyecek, bazı olayları önceden sezinleyeceksiniz.

OĞLAK- Maddesel güven ihtiyacı içinde olsanız bile çevrenize karşı bu duyguları hissettirmek istemiyorsunuz. Bugün, fırsatlar konusunda ısrarcı olmamalı ve karşınızdaki kişilerin düşüncelerine saygı göstermelisiniz. Arzularınızın gerçekleşmesini istemenize rağmen, bazen geri planda kalmak daha çok işe yarayabilir.

Ayın etkisi çalışkan yönlerinizi ortaya çıkaracak fırsatları da size sunacaktır. Yapacağınız her türlü atılımlarınızda çevresel faktörleri kendi lehinize rahatlıkla kullanabileceksiniz. İstediğiniz performansı sağlama konusunda biraz daha zamana ihtiyacınız var. Bugün partneriniz, size karşı çekimser davranışlar sergileyebilir.

Toplumsal hedefleriniz oldukça yüksek seyrediyor. Birçok kombinasyon işlerin altına imza atacaksınız. Bugün, hırslarınızı gizleme gereği duyabilirsiniz. Aynı ortamı paylaştığınız kişilerin size aykırı düşüncelerine tepki oluşturabilirsiniz. Detayların ön plana çıkacağı bir gün. Çevrenizi ve kendinizi sorguluyorsunuz.

Duygularınızda bir çekimserlik söz konusu olabilir. Bugün karşılaşacağınız kişilerin fikirlerini kabul etme konusunda bocalayabilirsiniz. Sizi ikna etmeleri çok zor olacak. Düşünceleriniz değiştirme konusunda son derece inatçı ve sabit olacaksınız. İş yerinizde sistemli davranarak, üstlerinizin üzerinde olumlu etki bırakmanız mümkün.

Cinsel cazibenizin yüksek olduğu bir gün. Karşı cinsi kolaylıkla etkiliyorsunuz. Zevklerinizde aşırıya kaçmak istemiyorsanız, arzularınıza gem vurmayı öğrenmelisiniz. Bugün partnerinizle aranızda önlemeyen bir heyecan fırtınası oluşacaktır. Kendinizi farklı bir güne hazırlamalısınız. Sosyal yaşamınız canlanıyor.

Ayın etkisiyle, bugünlerde detaycı yönlerinizi daha fazla ortaya koyuyorsunuz. Finans konularında girişimciliğinizi akıllıca kullanmak istiyor fakat yeniliklere karşı çekimser davranışlar içindesiniz. Bugün inatçı tavırlarınızla bazı çevreleri karşınıza alabilirsiniz. Güvensizlikten nefret ediyorsunuz.

Ay'ın bulunduğu konum, sezgisel ve akılcı yönlerinizle hareket etmenize neden oluyor. Koşullarınızı değiştirme konusunda acele etmek istemiyor ve yeni projelere açık olmanıza rağmen, bugün çekimser davranıyorsunuz. Finans konularında yatırımcı yönlerinizi çevresel koşullarıyla birleştirmek adına, başlattığınız çabalarınız olumlu gelişecek.

Ay karşıt burcunuzda ilerliyor ve kişisel ve yakın ilişkilerinizi olumlu etkiliyor. Bugün, partnerinizle birlikte ortak organizasyonlar içinde olacaksınız. Kendi duygularınızdan çok onun hissettikleri sizin için önemli olacak. Enerjinizi daha rahat kullanacağınız ortamları seçmeniz, çevrenizde yanlış yorumlara neden olabiliyor.

Seçici davranışlarınız yüzünden birçok iş fırsatını kaçırabilirsiniz. Size önerilen çalışmalar içinde farklı renkler yakalayabilir ve kendinizi mutlu edebilirsiniz. Bulunduğunuz şartları sürekli eleştirerek bir yerlere gelmeniz mümkün değil. Cesur bir kişiliğiniz var fakat bazı engeller canınızı sıkabiliyor. Aşkta romantizm söz konusu.