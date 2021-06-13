Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 13 Haziran

BOĞA: HAYALLERİNİ ENGELLEYEN TÜM ENERJİLER GİDİYOR

ASLAN: BEKARLARIN EVLİLİK KARARI ALMALARI AN MESELESİ

İKİZLER: MADDİ DURUMUNDA BÜYÜK İVME KAZANACAK

YENGEÇ: ÇEVRESİNDE ÇIKABİLECEK TARTIŞMALARDAN KAÇINMALI

13 HAZİRAN

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

Bugün iş yerinizde sizi eleştiren kişilere karşı daha temkinli olabilirsiniz. Maddi durumunuz rahatlarken, atılım yapmak istediğiniz konular için acele etmeden ilerlemelisiniz. Zihninizdeki hararetli ve takıntılı düşüncelerden uzaklaşamıyorsanız, meditasyon ve dua ile rahatlayabilirsiniz.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Gayrimenkul alım satım işlemleri için yeni bir ev bakabilir veya elinize geçebilecek toplu bir para ile arazi alımı için arayışa başlayabilirsiniz. Hayallerinizi engelleyen pek çok konudaki engelleri aşmanız için şanslı etkiler altındasınız. Arkadaş gruplarınızdaki düşüncelerinden emin olamadığınız kişilere karşı mesafeli duruşunuz ileride sizi pek çok konuda zarar görmekten koruyacak olabilir, iç sesinizi dinlemelisiniz.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Ailenizden alacağınız destek ile manevi anlamda kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. Önemli gelir kaynakları, satış pazarlama, internet üzerindeki girşimleriniz ile maddi anlamda artış yaşayabileceksiniz. Anlam veremediğiniz açık düşmanlık yapan kişilere karşı kendi kabuğunuza çekilerek sessizliğinizi korumanız sizi pek çok sıkıntıdan kurtarabilir.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Kısa yolculuklar yapıyorsanız trafikte ve havaalanlarında pek çok sıkıntıya karşı dikkatli olmalısınız. Valiz ve pasaport çalınmalarına karşı temkinli olurken, bu gibi ortamlarda çıkabilecek kavga ve sıkıntıların arasında kalmamaya özen göstermelisiniz. Günün negatif yanlarının yanı sıra en pozitif yanı aşk ve ilişkilerden yana uzunca zamandır en şanslı ve sevdiğiniz kişiden destek göreceğiniz bir etki altındasınız.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Hakkınızı uzunca süredir alamadığınız pek çok konu hakkında şanslı etkiler altındasınız. Önümüzdeki ay olası çıkabilecek giderlere karşılık bugünlerde artan gelirinizi tutmanın yollarını aramalısınız. Evlilik kararı alan Aslan burçları önümüzdeki günlerde yeni ev arayışı ve yatırım kararı alabilir. Fazla borçlanmadan adım atmak oldukça önemli.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Gece uyku sırasında göreceğiniz rüyalar zihninizde oluşan pek çok sorunun cevabını sizlere sunacak gibi görünüyor. Önemli bir rahatsızlığınız bulunuyorsa bugün itibariyle pek çok sıkıntınızdan kurtulaşa geçeceksiniz. Hiç umut etmediğiniz bir kuruluştan önemli bir cevap almak ve anlaşma yapmanız için gökyüzü bugün size destek veriyor. Gelen haberleri iyi değerlendirmelisiniz.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Bağırsak ve idrar yollarınızda sıkıntı yaşayabilirsiniz. İş yerinizde hukuki anlamda bir problem yaşıyorsanız, önemli bir alım satım sürecine girdiyseniz, bugün itibariyle çözüm yolları bulacağınız yeni bir döngünün içinde bulacaksınız kendinizi. Sevdiğiniz kişi ile ufak tefek sıkıntıları büyütmemeli, karşınızdaki kişinin beklentilerini anlamlandırmak için onun duygularını önemsemeyi ihmal etmemelisiniz.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Bugün gökyüzünün cazibesi ve görkemini üzerinizde toplayacaksınız. Uzunca zamandır yaşadığınız maddi manevi sıkıntılarınızı çözmek için şans ve fırsatınız bulunuyor. Uzunca süredir hane ve iş değiştirmek isteyenler dilediği evi bulabilir, şanslı iş fırsatları için görüşmeler yapabilirler.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Düşünceleriniz arasında geçmişte yaşadığınız konularda takılı kalmanız sizi içsel anlamda gerginliğe sokuyor olabilir. Yakın arkadaşlarınız ve aile bireylerinizden gelecek olan eleştirisel söylemlerin doğruluk payı olabileceğini düşünerek adımlar atmanız sizi pek çok sıkıntıdan koruyacak olabilir. Çok yakın zamanda arkadaşlıktan aşka dönüşen bir beraberliğiniz bulunuyorsa, problemleriniz için çözüm odaklı olmanız evliliğe giden ilişkinizi kurtaracaktır.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Hayallerinizi gerçekleştirmek için göksel kombinasyon size destek veriyor olacak. Önemli bir projede zirve noktasını görmek istiyorsanız bugün yöneticilerinizden destek alacaksınız. Bulunduğunuz ortamda anlam veremediğiniz konuşmalara zihninizi yormadan projelerinize odaklanmalısınız. Sağlık açısından bağırsaklarınıza ve üreme organlarınızdaki problemleri dikkate almalısınız.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Uzunca süredir özlediğiniz bir yakınınızı görmek isterseniz bugün yolculuk yapıp kavuşabilirsiniz. Eşiniz veya arkadaşlarınızla olası küslükler ve dargınlıklar varsa hayatınızda bugün pek çok konunun üstünü çizip yeni bir sayfa açabilirsiniz. Bugün ayrıca kariyer konusunda yabancılara sunacağınız projeniz veya eğitim öğretim konularındaki atacağınız adımlarla birlikte isminizden söz ettirebilirsiniz.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Eleştirisel tavırlarınız pek çok kişi tarafından yadırganabilir. Sağlık konusunda bazı önlemleri almanız gereken bir döneme giriş yapıyorsunuz. Bebek tedavisi gören çiftler bugün olumlu haberler alabilirler. Eşinizden aldığınız destek sizi çok mutlu ederken, parasal anlamda beklenmedik projelerin kapınızı çalmasının sevincini yaşayabilirsiniz.