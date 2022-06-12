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12 Haziran 2022 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:12 Haziran 2022 Pazar 09:00:00

Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 12 Haziran

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Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte Astrolog Özlem Recep yorumuyla 12 Haziran Pazar günlük burç yorumları...

BALIK: SEVDİĞİNİN SÖZLERİNE KULAK VEREREK KARLI ÇIKABİLİR

YAY: TÜM SORUNLARIN KENDİLİĞİNDEN ÇÖZÜME KAVUŞTUĞU BİR GÜN

KOÇ: UMULMADIK YERLERDEN PARA AKIŞI OLMASI MUHTEMEL

BAŞAK: KENDİSİNİ ŞANSLI VE HUZURLU HİSSETMESİ MÜMKÜN

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan)

Bugün neşeli, maddi anlamda pek çok konuda çözüm odaklı ve bereketli bir gün sizin için. Enerjimizi spor ve çeşitli aktivitelerle arttırmalıyız. Hafta başında yarattığımız gerginlikleri toparlamak için fırsatlar elinize geçiyor, günü iyi değerlendirmelisiniz. İş yerinizdeki otoriteden de destek göreceğiniz bir gün, sizi huzursuz eden projeleri rahatlıkla tamamlayabilir ve ummadığınız ödüllerle karşılaşabilirsiniz.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Spora başlamak için harika bir gün. İçte sıkışan enerjinizi ve psikolojinizi spor ile rahatlatmak sizi oldukça mutlu edecektir. Yolculuk planlarınız var ise hafta sonuna organize olmak için bugün net kararlar verebilir, planınızın adını koyabilirsiniz. Partnerinizle aranızdaki problemleri çözmek için harika bir gün. O sizi aramıyorsa siz onu arayın mutlaka.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Bugün sosyalleşiyor ve çevrenizdeki kişilerle iletişiminiz gittikçe kuvvetleniyor. Evliliğinizin içindeki problemleri çözmek ve eşinizle ilgilenmek için harika bir gün. Uzunca süredir aşkı bekleyenler için muazzam gelişmeler yaşanacak. Çocuk sahibi olmak için tedavi görenler ise güzel haberlerle karşılaşacaklar.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Bugün kendinizi pek çok konuda şanslı hissedeceksiniz. Enerjinizi işinize yoğunlaştırırken, yöneticilerinizden aldığınız destek sizi mutlu edecek. Bir rahatsızlığınız var ise bugün itibariyle şifayı bulacaksınız. Sizi mutlu edecek eski dostlardan haberler gelecek.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Bugün internet ortamından yabancı biri ile tanışabilir veya çok önceden tanıdığınız biri ile aniden haberleşmeye başlayabilirsiniz. Bu kişinin çok uzun zamandır sizi beğendiğini ve sizinle görüşmek istediğini duyabilirsiniz. Öğrenci veya eğitmenseniz bugün bitirebileceğiniz pek çok proje bulunuyor, günü iyi değerlendirebilirsiniz. Şu an tatildeyseniz mutlu günlerin tadını çıkarın.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Bugün içsel yolculuğunuzda kendinizi çok mutlu hissedeceğiniz bir gün. Pek çok konuda yaratıcı yönlerinizi fark edeceksiniz. Önemli proje ve hayata dair konuları geliştirmek için harika bir gün. Sağlık sıkıntısı olan Başaklar günü çok rahat geçirecekler. Uzunca zamandır haksızlık yaşadığınız pek çok konu ilahi bir yardım ile çözülecek.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

İletişimin çok yoğun olduğu bir gün. Bugün yakın arkadaşlarınız ve akrabalarınızdan gelecek yardımlara açıksınız. Uzunca zamandır hislerini size belli etmeye çalışan birinin farkına varacaksınız. Hakkınızı aramak isteyeceğiniz konularda önemli yardımlar alacaksınız. İlişkisi olanlar ve ilişkilerinde sıkıntı yaşayanlar bugün problemleri çözmeye niyetlenebilir.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Bugün elinize umulmadık yerlerden para geçebilir, iş yerinizde yatırımı büyük bir projeye yeni bir imza atabilirsiniz. Bugün aldığınız telefon görüşmelerinde değer gördüğünüzü hissedebilirsiniz. Kardeş ve kuzenlerinizin hayatındaki gelişmeler sizi çok mutlu edecek. Hasta evcil hayvanı olanlar minik dostlarının iyileştiğini görecek.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Aşk ve ilişkilerde kendinizi daha net ortaya koyacak ve problemlerinizi çözümleyeceksiniz. Aile bireyleri rahatsız ve tedavi olan Yay burçlarının ebeveynlerinin sağlığı iyiye gidecek. Kalbinde aşk olmayanlar için çok uzun zamandır haberleşmediğiniz eski bir flörtünüzden bugün haber gelebilir. Önümüzdeki günlerde görüşmeler yaşayabilirsiniz.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Bugün arkadaşlarınızdan bazı haberler gelebilir. Yanlış anlaşılmaları gidermek için karşı tarafı dinlemeye şans vermelisiniz. Hayat planınızı çizerken karşılaştığınız ve fark ettiğiniz konulara şükür etmelisiniz. Akrabalardan yardım ve destekler görürken, onların sağlık sıkıntıları sizi üzebilir. Sevgiliniz veya eşinizle uyumunuz harika. Bugün partnerinizin çok uzunca zamandır söylediği şeylere kulak vermeniz gerektiğini anlayacaksınız.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Bugün iş yerinizdeki projelerin çözümünü sağlanacak ve otoriteden destek göreceksiniz. Ailenizden gelen destek ile parasal sıkıntılarınızın çözümüne merhem olacak destekler alacaksınız. Uzunca bir süre önce kalbinizi kıran birinden haber alacaksınız. Kendinizi rahatsız hissettiğiniz sağlık sıkıntınız bulunuyorsa bugün kontrol için oldukça uygun bir tarih. İlahi yardım sizinle olacak.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Arkadaşlarınızdan gelen desteklerle güne harika başlayacaksınız. Yükseköğretim ve eğitim konularında, öğrenci veya öğretmenleriniz ile yeni projelere başlayacaksınız. Çevrenizin genişlediği bir döneme giriyorsunuz. Aşk ve ilişkinizdeki gördüğünüz değer muazzam. Mahkeme sürecindeki konular için olumsuz görünen konular ilerleyen süreçte sizi mutlu edecek, azıcık sabır. Uzunca süredir bebek tedavisi görenlerin tedavileri yanıt vermeye başlayacak.



Etiketler : Uzman Astrolog Özlem Recep günlük burç yorumları - 12 Haziran Bugün burçları neler bekliyor
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