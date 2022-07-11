Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 11 Temmuz

AKREP: EVLİ OLANLAR EŞLERİNİN SORUNLARIYLA MEŞGUL OLACAK

ASLAN: HAYATINI DEĞİŞTİRECEK ÖNEMLİ BİR ADIM ATMAK ÜZERE

BALIK: EVLİLİĞE UZANACAK BİR İLİŞKİYE ADIM ATMASI SÖZKONUSU

KOÇ: KARİYER BASAMAKLARINI HIZLA TIRMANMAYA BAŞLIYOR

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

Hobinizi meslek olarak icra etmekle ilgili yepyeni bir dönem sizleri bekliyor olacak. Önemli bir mahkeme süreci içerisindeysiniz mahkemenizin olumlu sonuçlanması için destek bulacaksınız, tek dikkat etmeniz gereken konu hileli evraklar ve sahte tanıklar. Satılmayan bir ev, arsa konularından mahkeme kararı ile para gelebileceği gibi, hak alamadığınız bir dava sonuçlanabilir. Bu süreç içerisinde hayatınızda kim dost kim düşman Haziran ayı ile iyice anlamlandırabileceksiniz.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Yeni bir döngünün içerisindesiniz. İş hayatınızda çok değer verdiğiniz kişilerin kaybı sizi üzebilir. İş konusunda yeni planlayacağınız projelerinizle ses getirirken, ortaklıklara dikkat etmelisiniz. Evli olan ve beraberliği evliliğe dönebilecek kişiler evliliklerinde boşanma kararı veya yol ayrımları yaşayabilirler. Önemli bir probleminiz bulunuyorsa probleminizi çözümlemek için evlilik danışmanlarından yardım alabilirsiniz.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Ağustos ayından bu yana hayalini kurduğunuz belirsiz pek çok konunun şimdi gerçeğe dönüşme vakti. İş hayatınızda belirsiz olan konuları hayatınızdan çıkarırken, kadınlardan gelecek desteklere kalbinizi açmalısınız. Şubat ayında eski sevgili ile karşılaşma, hayallerinize uymayan bir ilişkiden kurtulma sürecine girerken, Temmuz-Aralık 2021 döngüsünde yeni bir aşka yelken açabilirsiniz.. Evli olanlar ikinci çocuk için düşünmeye başlayacak. Ev taşınması, arsa, ev ve gayrimenkul alımı hakkında adımlar atabilirsiniz.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

İş hayatınızdaki değişen enerjilere çok dikkat etmelisiniz. Aile bireylerinizin sağlığıyla ilgili zorluluk yaşamakla ilgili bir sürecin içerisine giriyorsunuz. Bu konuların kariyerinizdeki iş akışınızı etkilemesine izin vermemelisiniz. Önümüzdeki 6 aylık süreçte yeni bir kariyer sürecine giriş yapacaksınız. Eşinizden ve dostlarınızdan alacağınız destek ile güçleneceksiniz. Eşiniz ile aranızdaki bağ güçlenecek. Uzunca süredir boşanmayı düşünenler bu tutulmayla birlikte evliliklerini kurtarabilir.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Eğitim aldığınız bir konu hakkında şimdi kendinizi gösterme zamanı. Sahne sizin. Tutulmanın etkisi ile önemli bir eğitimi başarı ile tamamlayabilir, isminizden söz ettirebilir ve para kazanmak için destek görebilirsiniz. Kalbi uzunca süredir boş veya aşk ilişkilerinden bir türlü yüzleri gülmeyenler ise bu tutulmayla birlikte önümüzdeki 6 aylık süreçte evliliğe dönebilecek evliliğe dönebilecek beraberliklere merhaba diyebilir.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Tutulmadan en fazla etkiyi alan burçlardan birisisiniz. Önümüzdeki 6 aylık süreçte hayatınız yeniden şekillenecek, adeta kendinizi yeniden doğmuş gibi hissedeceksiniz. Hayatınızda önünü göremediğiniz belirsiz pek çok konuyu netliğe kavuştururken kim dost kim düşman anlamlandırabileceksiniz. Tutulmaların etkisi ile kariyer konusunda yükselişe geçeceğiniz güzellikler sizi bekliyor olacak. Evliliği sorunlu olan beraberlikler tamam mı devam mı kararı alacak.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Evliliğe doğru giden ilişkiler sıkıntılı sürece girebilir, boşanma sürecinde olan Terazi çiftleri Haziran ayında ciddi pişmanlıklar yaşayabilir. Önemli bir sınava veya eğitim vermeye hazırlanan Teraziler ise sınavlarına odaklanmalılar. Başarı onlarla olacak ve isimlerinden ciddi manada söz ettirecekler. Haziran ayında trafikte dikkatli araç kullanmaya ve hız yapmamaya önem verirken, aracınızın bakımını mutlaka yaptırmalısınız. Hakkınızı alamadığınız önemli bir hukuki süreciniz bulunuyorsa, tutulma etkisi ile maddi anlamda hakkınızı alabilirsiniz.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Kariyer konusunda hayalini kurduğunuz bir projenizi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşayacaksınız. Maddi anlamda gelirinizin artışına sevinirken, elinize geçen paranın büyük bir kısmını iyi değerlendirmeli ve Haziran ayında olası kredilere karşı dikkatli olmalısınız. Aile büyüklerinizden birinin belirsiz bir rahatsızlığının ortaya çıkmasıyla huzursuz olabileceğiniz bir süreç sizi beklerken, onları bekleyen krizsel döngülerde destek olmalısınız. Yarım bıraktığınız veya tamamlanmasıyla ilgili sıkıntı yaşadığınız bir eğitiminiz bulunuyorsa tutulmanın etkisi ile yeniden bir başlangıç yapabilirsiniz.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Tutulmanın etkisi ile isminizden söz ettireceğiniz yeni bir döneme giriş yapıyorsunuz. İş konusu ve sosyal çevrenizle ilgili gözde olacağınız enerjiler sizinle birlikte olacak. Dış görünüşünüz ciddi manada değişirken, biraz fazlalıklarınız bulunuyorsa sağlıklı yaşam için beslenme stilinizi değiştirebilirsiniz. Önümüzdek i 6 aylık süreçte kalbinizi kazanan biriyle evlilik kararı alabilir, ertelediğiniz evlilik kararınız bulunuyorsa yıldırım nikahı yapabilirsiniz.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Hayallerinizi gerçekleştirmek için şans ve destekleri alacağınız bir gökyüzü sizinle birlikte olacak. Bulunduğunuz kalabalıklar arasında niyetini tam anlayamadığınız kişilerin zamanla sizden uzaklaşmaya başladığı bir süreci yaşarken, size enerjisi ile destek veren yeni dostlarınızla birlikte hayatın size sunacağı kısmetlerin tadını çıkarmalısınız. Kalbi boş olan Oğlak burçları yeni bir aşka merhaba derken, hafta içi yapacakları kısa seyahatler ve iş yeri bağlantıları ile hayatlarını birleştirecekleri eş adayları ile karşılaşabilirler.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Tutulmaların etkisi ile aile ve yuva kurmak isteyen Kova burçları uzun süredir bir ayrıl bir barış şeklinde oldukları beraberliklerde tamam mı devam mı kararı alacaklar. Evli olan ve evliliğin içerisinde çeşitli sıkıntılar yaşayan bu tutulmalar etkisi ile önlem almazlarsa 2022 yılında mahkemesel süreçlerle ilgili sıkıntılar yaşayabilirler. Bir kısım Kova burçları ise uzunca süredir bebek sahibi olmak istiyorsa bebek sahibi olup, kariyer konusunda alternatif mesleklere yönelebilir veya eşinin bebekle daha çok ilgilenmesi için daha fazla çalışırken kendini bulabilir.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Uzunca süredir eşinizle hayalini kurduğunuz ancak nasip olmayan pek çok konuyu hayatınıza çekebilirsiniz. Bunlardan biri önemli bir bebek tedavisi görüyorsanız tutulmaların etkisiyle birlikte artık belki de 3 kişi olabilirsiniz, bebeğiniz olabilir. Bir diğeri ise uzunca süredir ev alma gibi bir hayaliniz bulunuyorsa ev sahibi olabilirsiniz. Beraberliğinizde 2.5 yıldır yaşadığınız hayal kırıklıklıkları ve telafisi zor görünen sınavlar yaşayıp, önemli bir boşanma davası eşiğindeyseniz önemli terapiler alarak barışıp yuvanızı kurtarabilirsiniz.