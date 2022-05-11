Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları -11 Mayıs

AKREP: KENDİNDEN EMİN ÇEKİCİ BİRİSİYLE AŞKA YELKEN AÇABİLİR

KOVA: KEYİFLİ BİR GÜN OLACAK, SEVDİKLERİNİZLE EĞLENECEKSİNİZ

OĞLAK: PARA KONUSUNDA ŞANSLI, DOĞRU YATIRIMLAR YAPACAK

YENGEÇ: OLUMLU GELİŞMELER PEŞPEŞE YAŞANIP ŞAŞIRTABİLİR

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

Eğitim konularında atacağınız yeni adımlar sizi zirveye götürecek. Kendinizden emin olduğunuz her konuda kazançlı olacağınız enerjiler altında olacaksınız. Günün negatif yanı aile büyüklerinizin sağlığı ile alakalı alacağınız telefonlar sonucu biraz gergin olabilirsiniz. Onları ihmal etmeyin.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

İç dünyanızdaki karışıklık bugün biraz daha dengeye ulaşıyor. Geçmişte yaşadığınız haksızlıkların sorumlusu siz değildiniz. Olması gereken olması gerektiğinde oldu sadece. Sevdiğiniz kişi ile yakınlığınızın çok daha fazla artacağı harika bir gün. Günü kendi problemleriniz haricinde onunla ilgilenerek geçirmek hem size hem de ona çok iyi gelecektir.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Dostlarınızdan yardım göreceğiniz harika bir gün. Pek çok dileğinizin gerçekleşmek üzere olduğu harika enerjiler sizinle birlikte. Ancak dikkat etmeniz gerekenler bulunuyor. Sağlığınız ve yoğun günlük yaşamınız sırasında uyku düzeni ve beslenmenize çok dikkat etmelisiniz. Yorgun düşerseniz önümüzdeki aylarda sağlık sıkıntısı yaşamanız muhtemel.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Evinizin içine yeni bir evcil hayvan almaya karar vermis olabilirsiniz. Ailenizin içine yeni katılacak bu küçük güzellik ile enerjiniz ciddi manada artacak gibi görünüyor. İş hayatınızdaki çıkmazlıklar ve belki de iş arkadaşlarınızın yaşadığı sağlık sıkıntıları bugün daha rahatken, önümüzdeki günlerde sıkıntılar oluşabilir haberiniz olsun.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Aşk konusunda geçmiş sevgi ilişkilerinin gündemde olacağı bir gündesiniz. Alacağınız haberler sizi mutlu ederken, geçmişte yaşayamadığınız güzelliklerin belki de şimdi vaktinin geldiği günler olabilir. Yakın dostlarınız bu duruma oldukça sevinecek gibi görünüyor.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Herhangi bir sağlık probleminiz varsa bugün itibariyle iyileşmeye başladığınız bir döngünün içindesiniz. Sevdiğiniz, ailenizden gördüğünüz kişilerin aniden evinize gelmesi sizi çok mutlu edecek. Aşk konusunda sürpiz gelişmeler olmaya başlamak üzere haberiniz olsun.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Yeni bir eğitime başlamış olabilirsiniz. Katıldığınız eğitimin sonucunda belki de kendinize yeni bir iş fırsatı yaratıyor olabilirsiniz. Gün içerisinde yakın akrabalarınızın sağlık problemleri ve sıkıntılarıyla ilgili üzülseniz de kendi içinizde ruhsal dengeniz oldukça yerinde.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Bugün parasal konularda şanslı etkiler altındasınız. Gelen parayı tutabilirseniz önümüzdeki dönemde yeni bir yatırım yapmak için uygun şartlar oluşabilir. Ayrıca yakın bir zamanda yollarınızı ayırdığınız arkadaşlarınızın bilinçaltındaki mesajlarla karşılaşacağınız değişik bir gün olacak.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Bugün ruhsal dünyanızda yaşadığınız fırtınaları net bir şekilde ortaya koyacaksınız. İçinize dert olmuş olan pek çok ilişkinizde tamam mı devam mı enerjisi içinde olacaksınız. Ailenizin içindeki gerginliklere çözüm yolu bulmak istiyorsanız, daha sakin ve empati yaparak yaklaşmak günü kurtarıcı olabilir.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

İletişimdeki sivri diliniz bugün size zarar verecek cinsten. İç dünyanızda yaşadığınız sıkıntılı süreçleri kimseye açamıyor olabilir ve düşünceleriniz arasında sıkışıp kalmış olarak kendinizi hissediyor olabilirsiniz. Rahatlamak için gün içerisinde dua enerjisinde olmaya özen gösterirseniz günün negatif yanlarından korunabilirsiniz.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Eskilerden gelen bir aşk hikayesi ruhsal dünyanızda gel gitler yaşatabilir. Zamanında feda ettiklerinizin yanında şimdi elinizde neler var. Geçmişe bağlı kalmayıp, aşk ve sevgi konularında biraz daha sabırlı olursanız yakın bir zamanda güzellikler sizi bulacak cinsten.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Artan giderlerinizin azalmasını sağlayacak yeni plan ve projelerin içinde kendinizi bulacağınız bir gündesiniz. İş yerinizde yeni çıkış yolları ararken, bazı takıntılı müdürlerinizle ilgili sıkıntılar da yaşamanız mümkün. Kendi enerjinize ve işinize odaklanırsanız günü verimli geçirebilirsiniz.