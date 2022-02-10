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10 Şubat 2022 Perşembe 08:00:00 - Güncelleme:10 Şubat 2022 Perşembe 08:00:00

Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 10 Şubat

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Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte Astrolog Özlem Recep yorumuyla 10 Şubat Perşembe günlük burç yorumları...

YENGEÇ: AİLE BÜYÜKLERİNİN TAVSİYELERİNİ DİNLERSE BAŞARI YAKIN

BOĞA: LÜKSE OLAN DÜŞKÜNLÜĞÜNÜ TÖRPÜLEMESİ GEREKİYOR

YAY: ÜZERİNDEKİ YÜKLERDEN KURTULMANIN MUTLULUĞU OLACAK

OĞLAK: SÜRPRİZ İŞ TEKLİFİ ALIP DOSTU DÜŞMANI ÇATLATABİLİR

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

Bugün kendinizi ifade ederken uzunca süredir bu kadar sakin olmadığınızı fark edeceksiniz. Geçtiğimiz ayların yüklerini aniden attığınızı fark ettiğiniz bir noktada olmanın keyfini yaşayacaksınız. Eski eş veya sevgilinizden alacağınız ani haberler sizi çok şaşırtacak. İmkansızlıkları yenebileceğinizi düşünüyorsanız tekrar bir şans vermeyi önümüzdeki günlerde düşünebilirsiniz.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Bugün önemli bir sanat dalı ile uğraşmak için harika bir gün. Sevdiğiniz kişi ile artan paylaşımlarınız sayesinde bir kaç gün önceki içsel huzursuzluğunuzun adeta izi yok. Ev dekorasyonu ve mimarisi yapmak, yeni iş yerinize yakın bir yere taşınmak için ev arayışınız bulunuyorsa bugünü değerlendirebilirsiniz.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Bugün arkadaş gruplarınız arasında takdir edileceğiniz enerjiler sizinle birlikte olacak. Sevdiğiniz kişiden destek alacağınız ancak kıskanç tutumları ile de karşı karşıya kalacağınız enerjiler sizinle birlikte olacak. Dengede kalmalı ve sevdiğiniz kişinin değerini bilmelisiniz.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Uzunca süredir haber alamadığınız dostlarınızdan gelen haberler yüzünüzü güldürüyor. Sevdiğiniz kişi ile beraberliğinizde evliliğin konuşulduğu bir döneme girmiş olabilirsiniz. Evli olan Yengeç burçları zihinlerinde bebek fikirleri oluşmaya başlayacak.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Çevrenizdeki kişiler yerine kendinizi biraz daha fazla düşündüğünüz bir gün diyebiliriz. Dışarıdan görenler size imrenecek ve kendinizi çok daha huzurlu hissedeceksiniz. Sürpriz proje ve iş teklifleri gündeminizde olurken, aniden yeni bir anlaşma yaparak pek çok kişiyi şaşırtabilirsiniz.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Uzunca süredir bir var bir yok olan arkadaşlarınızdan haberler gelecek ve yüzünüzü güldürecekler. Arkadaşlarınızdan ve yakın akrabalarınızdan beklediğiniz ilgiyi görememiş olmanın verdiği huzursuzluğu kendi üzerinize almamalısınız. Kalbi boş olan Başak burçları bugün yeni bir aşka yelken açabilir.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Lüks ve estetiğe olan merakınız sebebiyle bugün aşırı harcama yapabilirsiniz. Kredi kartı ekstreleriniz eşinizi biraz zorluyor olabilir. Bugün ayrıca sürpriz ortaklık ve iş girişimleri ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Özellikle sizin ortaya koyacağınız bir para ve imkanla yapılan bir iş konusu gündemdeyse hemen karar vermemeniz sizi pek çok finansal kayıptan koruyacaktır.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Pek çok kişinin iltifatlarını topladığınız günlerden geçiyorsunuz. Sürpiz arkadaşlıklara merhaba diyebilir. Beraberliği olan Akrep burçları ise bugün sürpriz evlilik teklifleri ile karşı karşıya kalabilir. Biten giden dostluklarınızın yerine de yeni candan arkadaşlar geliyor, içinizi sıkmayın.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Kalbi boş olan Yay burçları uzunca süredir içinde tuttuğu aşkı ve özlemi bugün karşı tarafa açıklayabilir. Arkadaşlıktan aşka dönüşen ve belki de ilerleyen günlerde evlilik kararı alabileceğiniz bir arkadaşlık yaşayacak olabilirsiniz. Evli olan Yay burçları bugün çocuklarının onlara hazırlayacağı sürpriz güzellikler karşısında kendilerini çok iyi hissedecekler.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Önemli bir gayrimenkul, arazi alımı ve satımı işlemleri için bugün gökyüzü sizinle birlikte. Ekonomik anlamda zorlukların oluşabileceği döngülerden geçeceğinizi hatırlatarak, kredi işlemlerine yönelmemenizi tavsiye edebilirim. Aile büyüklerinizin tavsiyeleri ve destekleri sizinle birlikte olacak.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Uzunca süredir ihmal ettiğiniz kardeşlerinizden haberler alacaksınız. Hayatlarındaki önemli kadersel süreçlerden size bahsedecekler. Uzunca süredir aile büyüklerinizi görmüyorsanız bugün öğleden sonra haftasonunu onlarla birlikte geçirmek için yanlarına gidebilir ve hasret giderebilirsiniz.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Karşınıza alternatif gelir kaynakları çıkabilir. Mevcut işinizden sıkıldıysanız veya bütçesel olarak sıkıntılarınız varsa yeni çözüm yolları bulabilirsiniz. Yeni atılımlar yapmayı hedeflediyseniz banka kredilerini büyük tutarlarda çekmemeye özen göstermelisiniz. Önemli bir tedaviniz bugünden sonra sonuç vermeye başlayacak.

Etiketler : Uzman Astrolog Özlem Recep günlük burç yorumları - 10 Şubat Bugün burçları neler bekliyor?
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