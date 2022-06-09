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09 Haziran 2022 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:09 Haziran 2022 Perşembe 09:30:00

Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 09 Haziran

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Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte Astrolog Özlem Recep yorumuyla 09 Haziran Perşembe günlük burç yorumları...

İKİZLER: AŞK HAYATINDA BİR SAYFAYI KAPATMAK ÜZERE

YAY: SORUNLARIN GEÇİCİ OLDUĞUNU BİLEREK RAHATLAMALI

KOVA: GÜÇLÜ DURMA İSTEĞİ ZORLANMASINA NEDEN OLABİLİR

AKREP: ARKADAŞLARIYLA ZAMAN GEÇİREREK MORAL DEPOLAMALI

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

Geleceğe dair hayallerinizin karşısında çıkan engeller bugün biraz canınızı sıkabilir. Zorlandığınız konu her neyse geçici olduğunu bilmenizi isterim. Değer verdiğiniz bir arkadaşınız ile yollarınızı ayırabilirsiniz, aman dikkat.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

İş hayatınız açısından kritik bir döngüden geçiyor olabilirsiniz. Bugünlerde yeni başlangıçlar yapmayı planlıyorsanız dikkatli olmalısınız. İyileşmesini istediğiniz önemli bir rahatsızlığınız bulunuyorsa bugün tedaviye başlayabilirsiniz.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Aslında şanslı olan bir döngünün içine girmek üzeresiniz ancak hayatınızda netlik kazanmayan pek çok konu sizi yoruyor ve üzüyor olabilir. Düşünceleriniz arasında sıkışıp kalmışlık gibi bir his sizinle birlikte ise önümüzdeki günleri düşünerek bugünlerdeki hissin geçici olduğunu bilmenizi isterim.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Sağlığınızla ilgili önemli bir sürecin içerisindeyseniz operasyon yaptırabilir ve hızlıca iyileşebilirsiniz. Önemli bir gayrimenkul veya arazi satımı gibi bir planınız var ise önümüzdeki günlerde satışı için şimdiden plan yapmak iyi olabilir. Ruhsal anlamda geçmişe dair konular hakkında kendinize yüklenmemenizi önerebilirim.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Önemli birinin kaybını duyabilir veya ruhsal anlamda tüm bağlarınızı bu kişi ile bitirebilirsiniz. Sizi hayata dair kısıtlayan ne varsa karşı geleceğiniz bir gün. Düşmanlık kazanmak istemiyorsanız enerjinizi dengelemelisiniz.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

İş hayatınızdaki çalkantılı durumlar içinizi sıkıyor olabilir. Sizi kısıtlayan ne varsa önümüzdeki günlerde yollarının açılacağını bilmenizi isterim. Sağlığınıza ekstra özen göstermeniz gereken bir gün.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Aşk hayatınızda ruhen bir dönemi kapatmanın hem üzüntüsünü hem de mutluluğunu yaşıyor olabilirsiniz. Kısa bir seyahate çıkmak istiyorsanız hazırlık yapmak için güzel bir gün.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Evin içerisindeki bazı sorumluluklar, anne, çocuk ve aile gibi sizi yoruyor olabilir. Her zaman güçlü durmak zorunda değilsiniz. Gün içerisinde toprak ile ilgilenmek, ağaçlara sarılmak içinizdeki gergin enerjiyi atmak için iyi gelebilir.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Söylemlerinizdeki kısıtlayıcı tutumlar belki de sadece kendinize koyduğunuz blokajlara sebebiyet veriyor olabilir. Yakın akrabalarınız ve arkadaşlarınız ile yaşadığınız problemleri büyütmeniz olayların gidişatının farklı olmasına sebebiyet verebilir.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Parasal konularda atacağınız adımlar konusunda bugün dikkatli olmalısınız. Değerinden düşük alımlar, borç para vermek veya dolandırılmalara karşı dikkat. Sizi zorlayan iş anlaşmaları için bugün imza atmamanızı önerebilirim.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Bugün iş yerinizdeki önemli bir karar aşamasındaysanız hemen karar vermemenizi önerebilirim. Kendinizi göstermeniz gereken aşk, iş ve özel hayatınızla alakalı önümüzdeki günlerde daha şanslı olacaksınız.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Bugün ruhsal anlamda korku enerjisi sizinle birlikte. Korktuğunuz pek çok şeyi kendinize çekebilirsiniz aman dikkat. Hukuki süreçlerle ilgili dikkatli ve temkinli olmanız gereken bir gün.

Etiketler : Uzman Astrolog Özlem Recep günlük burç yorumları - 09 Haziran Bugün burçları neler bekliyor?
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