VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Devletten işçi başına 1025 lira destek!
İndirim geliyor
Kar ve sağanak geri döndü!
Putin açık açık tehdit etti: Rusya ile savaşmak ister misiniz?
Bakan Nebati'den Londra açıklaması
Biden, Putin'i uyardı: Karşılık vermeye hazırız!
ABD'de panikte! Denizde F-35 arıyorlar
Hava değişimi migren ataklarını tetikliyor
Tansiyonunuz yükselirse çay demleyin
Koronavirüs işitme kayıplarına yol açabiliyor
Isıtılan ıspanak yemeği zehirleyebilir
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 08 Şubat
TEKNOFEST Heyecanı Azerbaycan'da Başladı
EGM: "Girne açıklarında 528 kilogram kokain ele geçirildi"
Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı
BOTAŞ: Kısıntı yarın saat 08.00 itibarıyla sonlandırılacak
Üsküdar'da 3 katlı binanın üst katında patlama
Bölgenin anahtarı Türkiye'nin elinde
Başkan Erdoğan'dan 'Geçmiş olsun' teşekkürü
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde ifadeler ortaya çıktı!
Stoltenberg'ten Başkan Erdoğan'a teşekkür
Türk donanmasından ATMACA kararı!
Facebook ve Instagram'ı kapatmakla tehdit etti
TEKNOFEST Azerbaycan başlıyor!
08 Şubat 2022 Salı 07:30:00 - Güncelleme:08 Şubat 2022 Salı 07:30:00

Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 08 Şubat

ABONE OL

Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte Astrolog Özlem Recep yorumuyla 08 Şubat Salı günlük burç yorumları...

YAY: GİZLİ SAKLI NE KADAR KONU VARSA AÇIĞA ÇIKMAK ÜZERE

İKİZLER: MESAFELİ DAVRANMANIN FAYDASINI GÖRECEĞİ BİR GÜN

BALIK: MADDİ KONULARDA FAZLASIYLA ŞANSLI OLMASI MÜMKÜN

KOVA: SEVDİĞİNDEN GELECEK TATİL TEKLİFİYLE HAVALARA UÇABİLİR

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

Emeklerinizin sonucunda maddi konularla ilgili gelişmeler yüzünüzü güldürebilir. Akşam saatlerinde değer görmek istediğiniz kişiler karşısında duygusal bir tutum sergileyebilirsiniz. Başka kişiler sebebiyle aranızdaki gerginlikleri büyütmemenizi önerebilirim.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Kendinizi ifade ederken gerildiğiniz, üzüldüğünüz ne varsa ortaya dökmek isteyebilirsiniz. Geçmişe dair olan bütün konuların yükü omuzlarınızda gibi hissedebilirsiniz. Hayatınızda gelişen yeni konuları eskisiyle karıştırmak sadece içsel anlamda size zarar veriyor. Gün içerisinde kazalara dikkat.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Ruhsal dünyanızda biraz huzursuz bir gün olsa da gücünüzü toparlayabilirseniz büyük bir güç sizinle birlikte olacak. Gün içerisinde negatif enerjilere açıksınız. Dua ve meditasyon yaparak içsel gücünüzü toparlamalısınız. Güvenmediğiniz kişilere karşı mesafeli davranmak sizi pek çok kötülükten koruyacaktır.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Size hayal kırıklığı yaşatan kişilerin söylemleri ile karşılaşabilir, gereksiz tepkiler karşısında ne yapacağınızı bilemeyebilirsiniz. Herkesi olduğu gibi kabul etmek belki de en iyisi olabilir. Sevdiğiniz kişi ile daha fazla yakınlaşacağınız bir sürecin içerisine giriyorsunuz, hayatınızdaki güzelliklere odaklanmalısınız.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

İş hayatınızda gelişen gergin konular karşısında gücünüzü toparlamalısınız. Haksızlık yapan kişiler karşısında duruşunuz biraz daha net olacak. Çocuklarınız veya aile büyüklerinizin hayatında değişen bazı konular sizi mutlu edecek. Birbirinize kenetlenmelisiniz.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Zihninizde hırsa kapıldığınız ne varsa uzun süreçte size zarar verebilir aman dikkat. Sevdiğiniz kişinin ailesinde değişen bazı konular gündeminizde olabilir. Birbirinize destek verdiğiniz her türlü konudan yükseleceksiniz. Sevgilinizle aranız düzelmeye başlıyor.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Maddi konularda riskli atılımlar yapmamaya ve kredi borçlarına karşı dikkat etmelisiniz. Sevdiğiniz kişi ile fazlasıyla yakın olacağınız güzel bir gün. Ancak aranızda bazı gizli saklı olan sırlar açığa çıkmak üzere aman dikkat.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Sevdiğiniz kişi ile aniden birbirinize parlayabileceğiniz ve yanlış anlaşılmaların olabileceği etkiler altındasınız. Alttan alıp karşınızdaki kişiyi sakinleştirebilirseniz, günün geç saatlerinde daha mutlu olabilirsiniz. Ayrıca bu günlerde kim dost kim düşman gözler önünde, sakince gözlemleyin.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Sağlığınızla ilgili önemli bir atak yaşayabilirsiniz. Bugünlerde hem kendi sağlığınıza hem de aile büyüklerinizin sağlığına dikkat etmelisiniz. Günün olumlu enerjisi sevdiğiniz kişiden gelen sürpriz bir seyahat planı size fazlasıyla mutlu edebilir.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Bugün sevdiğiniz kişi ile birbirinize daha fazla kenetleneceğiniz bir süreçten geçmektesiniz. Ancak geçmiş zamanlardan gelen bazı eski kişiler beraberliğinizde bazı sıkıntılara sebep olabilir. Geçmişi geçmişte bıraktığınızı hissettirmelisiniz.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Sevdiğiniz kişinin desteğini alacağınız güzel bir gün. Aile büyükleriniz ile daha yakın olacağınız da bir sürecin içerisine girmek üzeresiniz. Evinizin içerisinde pek çok konu da size yardımcı olabilirler. Gün içerisinde bel ve boyun fıtık ağrılarına dikkat etmelisiniz.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Gün içerisinde kendinizi göstermek istediğiniz konular hakkında büyük adımlar atabilirsiniz. Para konularıyla ilgili adım atmak ve sözleşmelerin alt planını oluşturmak için oldukça şanslısınız. Yakın arkadaşlarınız ve kardeşleriniz ile olası küslüklere biraz dikkat etmelisiniz. Sevdiğiniz kişi ile ufak flörtleşmeler ve önümüzdeki sene gerçekleştirmek için güzel planlar yapabilirsiniz.

Etiketler : Uzman Astrolog Özlem Recep günlük burç yorumları - 08 Şubat burçlar
Kalplerimiz aynı heyecanla atıyor

Kalplerimiz aynı heyecanla atıyor
Kumbaralar çocukları ısıtacak

Kumbaralar çocukları ısıtacak
Şarkıları metrobüste yazmış

Şarkıları metrobüste yazmış
Sorunları çözdük

Sorunları çözdük
Ağabeyini kaybetti

Ağabeyini kaybetti
Açılış Şahin'den kapanış Şıkel'den

Açılış Şahin'den kapanış Şıkel'den
Testi pozitif çıktı

Testi pozitif çıktı
İlk görüşmede kapıdan çevrildim

İlk görüşmede kapıdan çevrildim
‘Özel Ders' verecek

‘Özel Ders' verecek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER