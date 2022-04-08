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08 Nisan 2022 Cuma 06:54:00 - Güncelleme:08 Nisan 2022 Cuma 07:08:00

Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları -08 Nisan

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Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte Astrolog Özlem Recep yorumuyla 08 Nisan Perşembe günlük burç yorumları...

TERAZİ: HAYATTAKİ İKİNCİ ŞANSLARIN YAŞANACAĞI GÜNLERDEN GEÇİYOR

BAŞAK: ELEŞTİRİLERE TAKILMADAN YOLUNA DEVAM ETMEYİ BİLMELİ

KOÇ: ZİHNİNDEN GEÇEN PEK ÇOK KONUNUN GERÇEKLEŞTİĞİNİ GÖRECEK

OĞLAK: ENERJİNİZİ DÜŞÜRMEK İSTEYEN GİZLİ DÜŞMANLARA DİKKAT!

Koç: Kariyeriniz konusunda ciddi anlamda gücünüzü ortaya koyacağınız önemli bir gün. Terfi ve tekliflere açıksınız. Yabancılardan alacağınız destek ve projeler hız kazanabilir. Aile büyüklerinizi ihmal etmemeniz özel günlerden geçmektesiniz.

Boğa: Eğitim, üniversite, yüksek lisans projeleriniz hız kazanabilir. Önemli projelerinizi sunmak ve destek görmek için şans sizden yana. Sevdiğiniz kişinin ailesiyle ilgili konuları akşamüstü saatlerinden sonra büyütmemek önemli. Yanlış anlaşılmalara açıksınız.

İkizler: Finansal konularda güçlendiğiniz bir süreci yaşarken, evinizin içerisindeki giderleri toparlamaya başlayabilirsiniz. Hastalıklara, özellikle kilo verme aşamasındaysanız direncinizi düşürmemeye özen göstermelisiniz. Akşam saatlerinde gizli düşmanlıklara dikkat.

Yengeç: Eşinizle sen-ben kavgaları içerisinde bulunma, sosyalleşirken bazı eleştirilere, özellikle geçmişte yaşadığınız konuların eleştirilerine uğrayacağınız bir sürecin içerisinde olabilirsiniz. Eski bir evlilik gündemdeyse haber alacağınız bir süreçtesiniz. Dostlarınızın gerçek yüzünü görmeye başladığınız günlerden geçerken, hayatınızdan çıkaracağınız dostlarınız olabilir.

Aslan: Parasal konularda yeni yapacağınız atılımlar gün içerisinde sonuç vermeye başlayabilir. Temeli sağlam projelerle ilerlemek istiyor olabilirsiniz. Bugün gün içerisinde aşırı eleştirisel ve titiz davranan yapınızla çalışma arkadaşlarınızı ve evinizin içerisinde çocuğunuzu, eşinizi biraz yorabilirsiniz aman dikkat.

Başak: Kendinizi yenilediğiniz günlerden geçerken, geçmişten gelen birinin haberini alacağınız bir gün yaşayabilirsiniz. Bu kişiye kapılarınızı açık bırakıp bırakmamak ne kadar doğru aslında tartışılır, Ekim sonrasında pişman olmamak için gerçekten emin olarak ilerlemek önemli.

Terazi: Zihninizdeki düşünceler, çalışma hayatınızdaki zorlandığınız konular gün içerisinde içsel dünyanızı oldukça etkileyecek olarak görünüyor. Ev kurma, yeni bir yerleşim yeri planlama, iş teklifi geldiyse ofis değiştirme ve vedalaşmalarla geçireceğiniz bir gün olabilir. Anne ve babanızla ilgilenmeyi ihmal etmeyiniz.

Akrep: Arkadaş ortamınızdaki kişilerden gelen haberler ve telefon konuşmaları gün içerisinde oldukça aktif olacak. İnternet, yabancılar ve yakın arkadaşlarınızla birlikte düzenleyeceğiniz organizasyonlar ve belki de kısa yolculuklar aktif. Yakınlarınızın beraberliğinize karşı eleştirileriyle karşılaşabilirsiniz. Eleştirileri zihninizde büyütmemek önemli.

Yay: Kariyerinizdeki önemli konular yeni para kazancı sağlayacak projelere dönüşüyor olabilir. Gün içerisinde dostlarınız, aileniz ve eşinizden gerçekten değer görüp görmediğinizi sorgularken aslında ağzınızın tadı yerinde olacak.

Oğlak: Yabancılar ve yurtdışı organizasyonlarında kendinizi göstereceğiniz önemli bir gün. Yeni bir proje anlaşması aşamasındaysanız güç sizde diyebiliriz. Üniversite ve akademik çalışmalarınız için güç kazanacaksınız. Hayatta ikinci şansların, ki bu belki bir aşk hikayesi olabilir, şans sizinle olacak.

Kova: Önemli bir sağlık sıkıntısından sonra iyileşme sürecine girebilirsiniz. Ağrılarınızı ve vücudunuzda hissettiğiniz sıkıntıları lütfen önemseyiniz. Gün içerisinde sizi manipüle etmek isteyen gizli düşmanlara karşı dikkatli olmalısınız.

Balık: Eşinizle birlikte gerçekleştirmek istediğiniz hayallerinize adım adım ilerlerken, güçlü vizyona sahip kişilerle tanışma ve çevrenizi geliştireceğiniz şanslı fırsatlar bulunabilir. Yeni ortaklık teklifleri ve projeler gündeminizde olabilir. Gün içerisinde düşüncelerinize oldukça dikkat edin, gerçeğe dönüşebilir.

Etiketler : Uzman Astrolog Özlem Recep günlük burç yorumları -08 Nisan Bugün burçları neler bekliyor?
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