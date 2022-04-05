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05 Nisan 2022 Salı 08:30:00 - Güncelleme:05 Nisan 2022 Salı 10:01:00

Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları -08 Nisan

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Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte Astrolog Özlem Recep yorumuyla 05 Nisan Salı günlük burç yorumları...

YENGEÇ: GÖLGE YANINI GÖRECEĞİ ÖNEMLİ OLAYLARIN EŞİĞİNDE

YAY:SONRADAN PİŞMAN OLACAĞI SÖZLER SÖYLEMEMEYE DİKKAT

AKREP: YAKIN BİR ARKADAŞININ İLGİSİNİ FARK EDİP ŞAŞIRABİLİR

BAŞAK: İLİŞKİLERDEN YANA YÜZÜ HİÇ OLMADIĞI KADAR GÜLECEK

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

Güne yaklaşık 3 aydır yaşadığınız sıkıntılarınızın şifalandığını görerek başlayabilirsiniz. Küs olduğunuz eski dostlarınızdan haber alabilirsiniz. Aşk ve ilişkilerde kendinizi çok daha net ifade edebileceğiniz bir gün. Sevildiğinizi hissetmek istiyorsanız bugün önce siz sevginizi belli etmelisiniz.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)+3,

Bugün değişik eş zamanlıkları yaşayacaksınız. Cevapsız kalan zihinsel sorularınızn yanıtını ilahi gelen yardımlarla birlikte anlamlandıracaksınız. Mayıs ayında yarım kalan bir aşk hikayeniz var ise bugün ani haberler alacak ve mutlu olacaksınız. Zor günlerinizde yanınızda olan dostlarınızı bugün aramayı unutmayın, size sevenleri küstürmeyin.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Bugün katıldığınız ortamlar aracılığıyla tanıdığınız yeni birinden alacağınız ani haberlerle şaşıracaksınız. Aşk ve ilişkilerde uzunca süredir yaşadığınız sıkıntıların çözümüne az kaldı. Karşınızdaki kişilere şans vermeden önce iyice tanımayı ihmal etmeyin. Yaratıcı olacağınız bir gün.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Zamanınızı iyi planlayın çünkü ne iş yerinizde, ne de evinizin içinde zamanı yetiştiremeyeceksiniz. Aşk ve ilişkilerde canınızı yakan eski birlikteliğinizden haberler gelecek. Çevrenizdeki kişilerden aldığınız tepkilerin altında aslında sizin gölge yanınızla alakalı aynalama yaşayacaksınız. Başınıza gelenleri büyütmeyin, sizi size yansıtan enerjilerde önce kendinizi kabule geçin. Mutluluk kendini farketmekle başlar.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Uzunca süredir maddiyatla alakalı problemlerinizi çözüme ulaştıracak ufak gelirlerle birlikte rahatlama yaşayacaksınız. Eşinizle olan tutku dolu paylaşımlar için harika bir gün. Ona küçük sürpizler yapabilir ve mutlu edebilirsiniz. Ruhsal manada çıkış yolu bulamadığınız konular için mutlaka yardım almalısınız.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Çevrenizdeki eski dostlarınızdan yardım alacağınız harika bir gün. Sizi seven insanların arttığını görmek size çok mutlu edecek. Küs olduğunuz, bilmeden yargıladığınız arkadaşlıklar için de barışma vakti. Kalbi uzunca süredir boş olan Başak burçları için tanışacakları yeni biri yakında. Günü aşk enerjisine hazırlık yaparak geçirebilirsiniz.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Fiziksel güzelliğinizin arttığı, bakışları üstünüze çekeceğiniz harika bir gün. Sevgilinizle ilgili problemlerin çözüldüğünü, konuşabildiğinizi farkedeceğiniz ve şifalandığınız keyifli vakitler. Eski yaşadığınız üzüntüler gündeminizde olursa sevgilinizi yargılamadan ilerlemek, önümüzdeki günler için size oldukça iyi gelecek.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Uzunca süredir tanıdığınız bir arkadaşınızın size olan ilgisini fark edeceksiniz. Onun hayatında aşk ve ilişkilere dair bilmediğiniz yönleri olduğunu keşfedeceksiniz. Daha yakından tanımak ve ilişkiyi anlamlandırmak için ondan zaman isteyebilirsiniz. Kim bilir belki de uzunca süredir yaşadığınız üzüntülerin yerine yeni bir mutluluk geliyordur.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

İletişimde agresif olabilir, sonradan pişman olacağınız sözleri söylerken kendinizi bulabilirisiniz. Trafikte çok dikkali olmalı, aşırı hız yapmamalısınız. Yeni bir sözleşme imzalamak için uygun vakitler değil. Bugün enerjiyi, küs kaldığınız dost veya eski sevgilinizi arayarak toparlayıcı şekilde değerlendirebilirseniz önümüzdeki günlerde sürpriz gelişmelere şahit olabilirsiniz.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Bugün maddi kaynaklarınızın artacağı yeni projelere hazırlanırken kendinizi mutlu hissedeceğiniz bir gün. Eşinizden alacağınız destek ile bazı yükselişlere çok hızlı ilerleyebilirsiniz. Uzunca süredir korktuğunuz pek çok konu için artık yavaş yavaş içiniz rahatlayacak. Sevilmenin ve sevmenin tadını çıkarmalısınız.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Değer görmenin mutluluğunu yaşarken, eski yaralayan hatıralar zihninize çeşitli oyunlar oynayacak. Biraz akışta kalmak, geleni yargılamadan kabule geçmek oldukça önemli. Maddi konularda yatırım yapmak için gökyüzü uygun olmamakla birlikte kimseye borç para vermeyiniz. İş arkadaşlarınızla aranızdaki problemleri frenlemek için düşünmeden konuşmayınız.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Bugün dokunduğunuz pek çok konu parlayacak. Kendi yaralarınızı ancak başkalarını şifalandırırken çözüme ulaştırabildiğinizi farkedeceksiniz. Kendinize bugün şu soruyu sormalınısız. Hayatta en çok yara aldığım konu ne? Belki sevgi, şefkat enerjisi, belki kariyerinizde bir tıkanma. Sevgi ve şefkat ise bir yetimin başını okşamanız, kariyer konusunda sıkıntı var ise iş konusunda birine yardımcı olmanız karşılığında enerji size katlanarak artar. Örnekler çoğaltılabilir. Sevgi enerjisine yüreğinizi açmalısınız.

Etiketler : Uzman Astrolog Özlem Recep günlük burç yorumları -08 Nisan Bugün burçları neler bekliyor?
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