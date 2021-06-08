  • BIST
    1449.24
  • Dolar
    8,6243
  • Euro
    10,5116
  • Altın
    525,8190
İstanbul
15 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ermeni komutandan itiraf! Karşılığında haritayı vermeyi teklif etti
Türkiye, iki hamleyle ‘One Minute' dedi
Terör elebaşlarına 'kaçışınız yok' mesajı
Aşı artıyor, vakalar düşüyor
"Kanal İstanbul müsilajı azaltır"
Kuvvetli sağanak yağış geliyor
‘Sevimli Tehlikeli' dizi oluyor
Anne babalar dikkat: Skolyoz ağrı yapmadan ilerliyor
Kanser hastalarına önemli uyarı: Aşı zamanını hekim belirlesin
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 08 Haziran
“MİYOMLARIM VAR HAMİLE KALAMAM” DEMEYİN
GUATRDAN AMELİYATSIZ KURTULMAK MÜMKÜN
Kanada'da 4 kişinin öldüğü saldırıda İslamofobi izi
Altun'dan AB'de yürürlüğe giren uygulamaya cevap
Fransa'dan Çavuşoğlu-Le Drian görüşmesine ilişkin açıklama
ABD'den Erdoğan-Biden görüşmesiyle ilgili açıklama
DSÖ: Salgının gidişatında cesaret verici işaretler görüyoru
Türkiye'de vaka sayısı 6 binin altında
Neslihan'dan sonra bebeği de yaşama tutunamadı
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
ABD'nin güneyindeki 15 eyalette Kovid-19 aşılama oranı yüzde 50'nin altında seyrediyor
Emine Erdoğan: Topraklarımızda, yardımlaşma ve dayanışma duygusu hala dipdiri
Pakistan'da tren kazası: 45 ölü, 100 yaralı
HDP'nin kapatılması için açılan davaya Ak Parti'den ilk değerlendirme
08 Haziran 2021 Salı 08:30:00 - Güncelleme:08 Haziran 2021 Salı 08:30:00

Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 08 Haziran

ABONE OL

Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte Astrolog Özlem Recep yorumuyla 08 Haziran Salı günlük burç yorumları...

YENGEÇ: KALBİ BOŞ OLANLAR BUGÜNLERDE AŞKI BULABİLİR

AKREP: SAĞLIK SORUNLARI OLANLAR İYİLEŞME ENERJİSİNDE

KOVA: İŞ HAYATINDA BÜYÜK BİR ATILIM YAPMASI SÖZ KONUSU

OĞLAK: ARKADAŞ ORTAMINDAKİ GİZLİ DÜŞMANLARI GÖRECEK

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

Sevdiğiniz kişi ile sürprizlere açık bir gündesiniz. Uzunca zamandır yaşadığınız problemleri geri planda bırakmak ve mutluluğu doyasıya yaşamak için harika bir gün. İş konularındaki gelişmeler yüzünüzü güldürecek cinsten.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Hafta içinde farkettiğiniz ve sizi üzen kişilerle ilgili barışmalar ve konuşmalar yaşayacaksınız.Aile büyüklerinize ve eşinize odaklanarak onlardan gelen desteklerle ilerlemelisiniz. Hak edişlerinizin tadını çıkarırken, bugün birinin gönlünü kazanıp yardım etmek size çok iyi gelecektir.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

İş hayatınızdan gelen destekler sizi çok mutlu edecek. Parasal anlamda ilahi yardımlar karşısında sükür etmek ve gelen gelirin bir kısmını yardıma ihtiyacı olanlarla paylaşmanız size gelen bereketi katlandıracaktır. Yeni projeleri sunmak için günü değerlendirebilirsiniz.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Bugün yaptığınız işle ilgili sunumlarınızda meleklerin yardımları sizinle birlikte olacak. Yaptığınız projeleri ses getirecek şekilde ortaya koymanız sizi uzun vadede oldukça mutlu edecek. Kalbi boş olanlar için sürpriz karşılaşmalar ve görüşmeler olabileceği gibi, beraberliği olan Yengeç burçları bugün sevdiği kişiye unutamayacağı sürprizler yapabilir.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Bugün içsel yolculuğunuzda atacağınız adımlar oldukça önemli. Yeni iş teklifleri ve projelerle karşılaşabilirsiniz. Bugün yaşayacağınız eş zamanlıklar pek çok sorunuz için size cevap veriyor nitelikte olacaktır. Yeni aşk bekleyenler güçlü kişiler tarafından arkadaşlık teklifleri ile karşılaşabilirler.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Bugün sevdiğiniz kişinin kalbini ve kendini düşünürken kendinizi bulabilirsiniz. Kalbinizi çalan bu kişi gelecekteki belki de eş adayınız olabilir. İş temponuz yavaş yavaş artarken, kendinizi fazla yormamalısınız.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Parasal anlamda bugün oldukça şanslısınız. Kalbi boş olan Terazi burçları beklenmedik karşılaşmalar yaşayabilir. Çocuk sahibi olmak isteyenler sürpriz gebeliklere hazır olsun. Aile bireylerinizden ortalama bir kaç yıldır kronik rahatsızlığı olan kişiler var ise rahatsızlanabilirler, sağlık kontrolleri için mutlaka elleriniz üzerlerinde olsun.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Uzunca zamandır beklediğiniz değeri göreceğiniz ve belki de sevdiğiniz kişi ile aranızdaki problemleri çözümleyebilmek için şans ve fırsatların sizin yanınızda olacağı harika bir gün. Hayatınızda uzunca zamandır yaşadığınız krizler mutluluk ile dönüşebilecek. Yeni iş teklifleri kapınızı çalabilir.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Bugün manevi yardımların sizinle birlikte olması için yardım enerjisinde olmanız size önümüzdeki dönemlerde iyilik olarak katlanacak. Parasal anlamda alamadığınız ödemelerin gelmesi sizi mutlu edecek. Sağlığınızla alakalı yaşadığınız önemli bir rahatsızlığın mutlaka kontrolünü yaptırmalısınız.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Evinizin içinde geçtiğimiz günlerdeki sıkıntıların yerine, huzur, mutluluk ve aşk sizinle birlikte olacak. Bebek sahibi olmak isteyenler için güzel enerjiler sizinle birlikte olabilir. İş hayatınızda artan enerjiniz ve çevrenize vereceğiniz destekle birlikte yükselişinize hazır olun.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Mucizelere kalbinizi açmalısınız. Sürpriz hediyeler ve haberlerle birlikte güne başlamak ruhunuza çok iyi gelecek. Sevdiğiniz kişi ile geleceğe dair hayaller kurmak ve hepsini gerçekleştirmek için önümüzdeki döngüde şans ve fırsatlar sizinle birlikte olacak.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Gayrimenkul satın almak isteyenler kar edecekleri, güzel bir ev bulabilir ve taşınmak için hazırlık yapabilirler. Sevdiğiniz kişi uzunca zamandır hayalini kurduğunuz mutluluğu hanenizde size hediye olarak vermeye hazırlanıyor. Kalbi boş olanlar ailelerinin tanıdığı ve onay verdiği, sonu evliliğe doğru gidebilecek bir arkadaşlığa başlayabilir.

Etiketler : Uzman Astrolog Özlem Recep burçlar günlük burçlar
Oğuzhan ile çok mutluyuz

Oğuzhan ile çok mutluyuz
30 yaşına evli girecek

30 yaşına evli girecek
Mücevher tanıtacak

Mücevher tanıtacak
Mehmet Ali Erbil: Annemi asla sevemedim

Mehmet Ali Erbil: Annemi asla sevemedim
2. sezon sonbaharda

2. sezon sonbaharda
Kanser tedavisinde her şey yolunda!

Kanser tedavisinde her şey yolunda!
Erşan Kuneri heyecanı

Erşan Kuneri heyecanı
Gökçeada'da ‘Daha İyi Bir Yarın'

Gökçeada'da ‘Daha İyi Bir Yarın'
Payitaht'a veda

Payitaht'a veda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER