VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Serebral palsi tanısı için genetik test yaptırın
Prostat hastaları 'yakıotu çayı' içsin
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 08 Ekim
Guterres'ten Türkiye açıklaması!
ABD Senatosu borç limitinin kısa süreli olarak artırılması için anlaştı
DSÖ'den aşı üreticilerine patent hakkından feragat çağrısı
Başkan Erdoğan'dan duygulandıran paylaşım
Bakan Koca: En çok aşı yapılan ülkeler arasında 7. sıradayız
İsrail'de 2 bin 500'den fazla stajyer doktor istifa etti
Türkiye'de vaka sayısı 30 binin üzerinde!
Bakan Pakdemirli: İklim değişikliği kaçınılmaz hale geliyor
Sıcaklıklar yarından itibaren artacak
Başkan Erdoğan, Teşkilat Akademisi Eğitim Programı açılışına katıldı
Ukrayna Dışişleri Bakanı: Türkiye ile stratejik ortaklık en yüksek noktada
Bakan Kurum'dan 'Atık toplayıcıları' açıklaması
Microsoft'tan 'hackleme' raporu: Yüzde 58'inin arkasında Rusya var
Bakan duyurdu! Ödemeler başlıyor...
Teröristlere skandal destek! ABD'nin PKK/YPG aşkı bitmiyor
Bakan Akar duyurdu: Operasyonlara hemen başladık!
Bakan Çavuşoğlu: Macron'un bizimle ilgili söyleyecek sözü varsa yüzümüze söylesin
Plan tamam: Türkiye'nin yolları "akıllanıyor"
9. Boğaziçi Film Festivali'nin afişi yayınlandı
NATO içinde NATO kurdular
Almanya'dan gizli ambargo! Türkiye'nin alternatifleri hazır
08 Ekim 2021 Cuma 07:30:00 - Güncelleme:08 Ekim 2021 Cuma 07:30:00

Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 08 Ekim

ABONE OL

Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte Astrolog Özlem Recep yorumuyla 08 Ekim Cuma günlük burç yorumları...

KOÇ: CİDDİ KONUŞMA VE HABERLERLE KARŞI KARŞIYA KALACAK

TERAZİ: GEÇMİŞTEKİ HATALARI TELAFİ ETMEK İÇİN DOĞRU ZAMAN

ASLAN: DUYGULARINI KONTROL ETMEK ZORUNDA KALACAĞI BİR GÜN

İKİZLER: SIRLARI OLANLAR ARTIK BU YÜKTEN KURTULMALI

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

Çocuklarının sorumluluğu artabilir, aile bireyleri ile daha fazla ilgilenmek durumunda kalabilir. Yaşadığı yeri değiştirmek isteyecek Koç burçları. Ev alım satım işlemleri hız kazanabilir. Uzunca süredir bekledikleri bir miras varsa çözümlenme sürecinin içerisine girmiş olabilir.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Bir süredir Boğaların enerjisi oldukça arttı ve gergin pek çok enerjiye rağmen güç buldukları bir süreci de yaşıyorlar. Aşk enerjiniziniz arttıracak. Dikkat edilmesi gereken bir konu var ki eski ve yeni beraberlik arasında git geller yaşanabilir

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Kariyer hayatınızda önemli bir sürecin başındasınız. Ses getirecek projelere imza atmak üzeresiniz. Uzunca süredir netlik kazanmayan pek çok proje bu günlerde size destek veriyor olacak. Para kazanacaksınız.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Dış görünüşünüzün değişeceği önemli bir sürecin içerisindesiniz. Uzunca süredir ihmal ettiğiniz güzellik bakımlarınızı yaptırabilir ve tarzınızı değiştirebilirsiniz. Evi taşımak, uzak bir şehre yerleşmek, iş kurmak isteyenlerin planlarının destekleneceği güzel bir zaman döngüsü sizi bekliyor.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Şanslı bir dönemin içerisindesiniz. Beraberliğinizde birbirinizle daha fazla zaman geçireceğiniz ve adeta kabuğunuza çekilip kenetleneceğiniz bir süreç sizinle birlikte olabilir. Yalnız olanlar bu dolunay ile birlikte aşk onların kapılarını çalabilir ve karşılarına çıkabilecek aşk belki de arkadaş ortamlarından olabilir.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Sağlık kontrollerinizi eksiksiz yaptırmalısınız. Sağlığınıza her zamankinden daha fazla dikkat etmelisiniz. Evinizin içerisinde dekorasyon değişikliği yapmak, eski kıyafet ve mobilyalardan kurtulmak için harika zaman döngüsü.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

İş hayatınızdaki dengesizliklerin yerine oturmaya başladığı önemli bir sürecin içerisindesiniz. Şu 2,5 yıldır uğraştığınız iş konuları hakkında şansınızın döneceği yeni bir dönem sizinle birlikte olacak. Yeni eve taşınmak isteyenler büyüyen ay fazı ile birlikte taşınma arayışları, geçecekleri evin eksikleri ile ilgilenebilirler

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Aile büyüklerinizin sağlık sıkıntıları ile uğraştığınız bir süreçten geçecek olabilirsiniz. Issızlaştığınızı hissettiğiniz bir sürecin içerisinden geçerken yalnızsanız sizi mutlu edebilecek bir beraberlik kapınızı çalabilir. Evliyseniz aileniz ve eşiniz arasındaki sıkıntılardan yorulmuş olabilirsiniz. Yaşadığınız olayları büyütmeniz sonucunda önümüzdeki sene itibariyle ayrılık kararları alabilirsiniz, aman dikkat

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Evlilik süreci içerisinde olanlar hazırlıklarını arttıracakları bir sürecin içerisindeler. Taşınmak isteyen Yay burçları ise büyüyen Ay fazı ile birlikte kalbinize göre bir ev bulabilir ve taşınma sürecini başlatabilirsiniz. Sevdiğiniz kişi ile birlikte uzun kısa seyahatler gündeminizde olabilir.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Kardeşleriniz, akrabalarınız ve yakın arkadaşlarınız arasında uzunca süredir belirsiz olan pek çok konu açığa çıkmak üzere. Olası küslüklere ve sıkıntılarla yüzleşeceğiniz enerjiler sizinle birlikte olacak. Çıkabilecek problemler mirasın bölüşümü sebebiyle olabilir. Önemli bir projeniz bulunuyorsa önümüzdeki 15 gün içerisinde açıklamak isteyebilirsiniz.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Şanslı bir döneme giriş yapmak üzeresiniz. Geçtiğimiz ay oldukça gerildiniz, kendinizi yanlış ifade etmiş olabilir, olası küskünlüklere sebep olmuş olabilirsiniz. Aşk konusunda kırıldığınız, kırdığınız pek çok konuyu şimdi toparlama dönemi

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Aile büyükleri ve çevrenizdeki pek çok kişinin sağlık problemi sizi içsel anlamda yoruyor olabilir. Sağlığınızla ilgili iyileşme süreci içerisinde olacaksınız, ancak yine de kendinizi fazla zorlamamalısınız. Hamile olanlar veya bebek tedavisi görenler biraz daha fazla önem göstermeli kendilerine.

Etiketler : burçlar burç yorumları başak
Soğuğa rağmen coşturdu

Soğuğa rağmen coşturdu
Evde talihsiz kaza

Evde talihsiz kaza
30 yıl sonra döndü

30 yıl sonra döndü
2 milyon liralık sanat hediyesi

2 milyon liralık sanat hediyesi
30 yıla kadar hapsi isteniyor

30 yıla kadar hapsi isteniyor
58 yaşında yeni imaj

58 yaşında yeni imaj
İşte İsmet Ersoy

İşte İsmet Ersoy
Yüzümde estetik yok

Yüzümde estetik yok
Polonya'da yarışacaklar

Polonya'da yarışacaklar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER