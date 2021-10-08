Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 08 Ekim

KOÇ: CİDDİ KONUŞMA VE HABERLERLE KARŞI KARŞIYA KALACAK

TERAZİ: GEÇMİŞTEKİ HATALARI TELAFİ ETMEK İÇİN DOĞRU ZAMAN

ASLAN: DUYGULARINI KONTROL ETMEK ZORUNDA KALACAĞI BİR GÜN

İKİZLER: SIRLARI OLANLAR ARTIK BU YÜKTEN KURTULMALI

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

Çocuklarının sorumluluğu artabilir, aile bireyleri ile daha fazla ilgilenmek durumunda kalabilir. Yaşadığı yeri değiştirmek isteyecek Koç burçları. Ev alım satım işlemleri hız kazanabilir. Uzunca süredir bekledikleri bir miras varsa çözümlenme sürecinin içerisine girmiş olabilir.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Bir süredir Boğaların enerjisi oldukça arttı ve gergin pek çok enerjiye rağmen güç buldukları bir süreci de yaşıyorlar. Aşk enerjiniziniz arttıracak. Dikkat edilmesi gereken bir konu var ki eski ve yeni beraberlik arasında git geller yaşanabilir

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Kariyer hayatınızda önemli bir sürecin başındasınız. Ses getirecek projelere imza atmak üzeresiniz. Uzunca süredir netlik kazanmayan pek çok proje bu günlerde size destek veriyor olacak. Para kazanacaksınız.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Dış görünüşünüzün değişeceği önemli bir sürecin içerisindesiniz. Uzunca süredir ihmal ettiğiniz güzellik bakımlarınızı yaptırabilir ve tarzınızı değiştirebilirsiniz. Evi taşımak, uzak bir şehre yerleşmek, iş kurmak isteyenlerin planlarının destekleneceği güzel bir zaman döngüsü sizi bekliyor.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Şanslı bir dönemin içerisindesiniz. Beraberliğinizde birbirinizle daha fazla zaman geçireceğiniz ve adeta kabuğunuza çekilip kenetleneceğiniz bir süreç sizinle birlikte olabilir. Yalnız olanlar bu dolunay ile birlikte aşk onların kapılarını çalabilir ve karşılarına çıkabilecek aşk belki de arkadaş ortamlarından olabilir.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Sağlık kontrollerinizi eksiksiz yaptırmalısınız. Sağlığınıza her zamankinden daha fazla dikkat etmelisiniz. Evinizin içerisinde dekorasyon değişikliği yapmak, eski kıyafet ve mobilyalardan kurtulmak için harika zaman döngüsü.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

İş hayatınızdaki dengesizliklerin yerine oturmaya başladığı önemli bir sürecin içerisindesiniz. Şu 2,5 yıldır uğraştığınız iş konuları hakkında şansınızın döneceği yeni bir dönem sizinle birlikte olacak. Yeni eve taşınmak isteyenler büyüyen ay fazı ile birlikte taşınma arayışları, geçecekleri evin eksikleri ile ilgilenebilirler

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Aile büyüklerinizin sağlık sıkıntıları ile uğraştığınız bir süreçten geçecek olabilirsiniz. Issızlaştığınızı hissettiğiniz bir sürecin içerisinden geçerken yalnızsanız sizi mutlu edebilecek bir beraberlik kapınızı çalabilir. Evliyseniz aileniz ve eşiniz arasındaki sıkıntılardan yorulmuş olabilirsiniz. Yaşadığınız olayları büyütmeniz sonucunda önümüzdeki sene itibariyle ayrılık kararları alabilirsiniz, aman dikkat

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Evlilik süreci içerisinde olanlar hazırlıklarını arttıracakları bir sürecin içerisindeler. Taşınmak isteyen Yay burçları ise büyüyen Ay fazı ile birlikte kalbinize göre bir ev bulabilir ve taşınma sürecini başlatabilirsiniz. Sevdiğiniz kişi ile birlikte uzun kısa seyahatler gündeminizde olabilir.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Kardeşleriniz, akrabalarınız ve yakın arkadaşlarınız arasında uzunca süredir belirsiz olan pek çok konu açığa çıkmak üzere. Olası küslüklere ve sıkıntılarla yüzleşeceğiniz enerjiler sizinle birlikte olacak. Çıkabilecek problemler mirasın bölüşümü sebebiyle olabilir. Önemli bir projeniz bulunuyorsa önümüzdeki 15 gün içerisinde açıklamak isteyebilirsiniz.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Şanslı bir döneme giriş yapmak üzeresiniz. Geçtiğimiz ay oldukça gerildiniz, kendinizi yanlış ifade etmiş olabilir, olası küskünlüklere sebep olmuş olabilirsiniz. Aşk konusunda kırıldığınız, kırdığınız pek çok konuyu şimdi toparlama dönemi

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Aile büyükleri ve çevrenizdeki pek çok kişinin sağlık problemi sizi içsel anlamda yoruyor olabilir. Sağlığınızla ilgili iyileşme süreci içerisinde olacaksınız, ancak yine de kendinizi fazla zorlamamalısınız. Hamile olanlar veya bebek tedavisi görenler biraz daha fazla önem göstermeli kendilerine.