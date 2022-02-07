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07 Şubat 2022 Pazartesi 07:30:00 - Güncelleme:07 Şubat 2022 Pazartesi 07:30:00

Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 07 Şubat

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Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte Astrolog Özlem Recep yorumuyla 07 Şubat Pazartesi günlük burç yorumları...

ASLAN: IŞILTILI GÜNLERİN YAŞANMASINA ÇOK AZ ZAMAN KALDI

BAŞAK: UMUTSUZLUĞA KAPILDIĞI HER KONUDA SÜRPRİZLER GELİYOR

TERAZİ: YENİ BİR İŞ YA DA EĞİTİME BAŞLAMA İHTİMALİ DOĞABİLİR

KOÇ: ÜZDÜĞÜ KİŞİLERİN GÖNLÜNÜ ALMAK İÇİN GÜZEL BİR GÜN

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

Pek çok kişinin şaşıracağı konulara imza atabilirsiniz. Sürpriz bir evlilik kararı veya beraberliğinizle ilgileri üzerinize çekebilirsiniz. Bugün gelişen pek çok konu önümüzdeki bir ay boyunca hayatınızın merkezi olacak. Sağlıkla ilgili sıkıntılar çıkmaması için dikkat edin.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Gün boyu sürpriz karşılaşmalara açıksınız. Meditasyon, yoga, astroloji konularıyla ilgileniyorsanız isminizden söz ettirebilirsiniz. Beraberliğinizde olası dengesizlikler oluşursa bugün büyütmemenizi önerebilirim.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Önemli projeleriniz hakkında yol katedeceğiniz bir gün. Sürpiz teklifler ve projeler karşısında isminizden söz ettirebilir. Aşk ve sevgi konularında sevdiğiniz kişi ile hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek güzellikler ile karşılaşabilirsiniz.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Yatırım konularında şanslı etkiler altındasınız. Önemli bir rahatsızlık geçiriyorsanız tedavinizi ihmal etmemelisiniz. İş konularınızla ilgili netsiz olan bazı konular bugün itibariyle netliğe kavuşmak üzere. Sağlıkla ilgili çevrenizde bazı sorunlar yaşanabilir, üzücü haberler almanız mümkün.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Kariyerinizde isminizden söz ettirebilirsiniz. Her ne kadar size zarar vermek isteyen kişiler olsa da duruşunuz ile hayranlıkları üzerinizde topluyorsunuz. İş yeri değişikliği ve ev değişikliği yapmak istiyorsanız önümüzdeki günlerde atılımlar yapabilirsiniz.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Uluslararası projeler, medya işleri ve olası eğitim planlarınızın sonuçlarını toparlamaya başladığınız bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Bugün tüm girişimlerinizin alt yapılarını tamamlayabilirseniz önümüzdeki günlerde daha da şanslı olabilirsiniz. Ayrıca eski dostlarınızdan alacağınız haberler ile oldukça mutlu hissedeceksiniz.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Önünü arkasını görmediğiniz, hesapsız harcamalar yapabilirsiniz. Ayrıca hukuki yollarla bazı kayıpların oluşmasına açık bir süreçten geçmektesiniz. Gizli düşmanlıklara açıksınız. Yüzleşmelere hazırlıklı olmalısınız. Sağlıkla ilgili olumlu bir dönemdesiniz.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Bugün kendinizi pek çok konuda bilginiz ile ortaya koymak ve göstermekle ilgili muazzam destek alıyorsunuz. Beraberliğinizde yol ayrımı yaşıyorsanız bugün bu gerilim biraz daha artabilir. Ani kararlar vermeden önce olayları biraz zamana bırakmak hem size hem de beraberliğinize iyi gelebilir.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

İş hayatınızdaki dengesizliklerin biraz canınızı sıkacağı bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili geçtiğimiz aylarda sıkıntı yaşadığınız ağrılarınızın artması muhtemel, sağlığınızı ihmal etmemelisiniz. Evinizin içerisinde tamamlanması gereken tamiratlar bulunuyorsa bugün tamamlayabilir ve artık bir oh diyebilirsiniz.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Bugün beraberliğinizde sürpriz yollar alabilirsiniz. Sevdiğiniz kişinin size yapacağı sürpizler sizi çok mutlu edebilir. Bebek planlayanlar sürpriz hamileliklere oldukça açıklar. Parasal harcamalara dikkat. Hesapsızca yapılan harcamalar ilerleyen dönemde başınızı ağrıtabilir. Planlı olunması gereken bir süreçtesiniz.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

İletişimde gerginliklere açık olan yapınız sizi bugün zorlayabilir. Kuruntularınızı büyütmemeli ve önünüzdeki projelere odaklanmalısınız. Sizi geriye çekmek isteyen kişilere karşı enerjinizi toparlayarak ve başarılarınıza başarı katarak yol alabilirsiniz.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Parasal konulardaki bazı dengesizliklerin ani bir şekilde değişebileceği etkiler söz konusu. Ancak aşırı yaptığınız harcamalar önünüzdeki günlerde sıkıntılar yaşamanıza sebep olabilir. Birikim yapabilirseniz önümüzdeki senelerde yatırım konularında daha şanslı olacağınız fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

Etiketler : Uzman Astrolog Özlem Recep günlük burç yorumları - 07 Şubat burçlar
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