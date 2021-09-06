Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 06 Eylül

KOVA: ANİ GELİŞMELER KARŞISINDA DAHA TEMKİNLİ OLMALI

TERAZİ: İÇ SESİNİ DİNLEYEREK HAREKET EDİP KAZANACAK

ASLAN: KÜÇÜK GELİŞMELER HAYATINDA ÖNEMLİ YER EDİNECEK

KOÇ: SEVDİĞİNDEN DUYDUĞU SÖZLER MUTLULUKTAN UÇURACAK

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

İş hayatında önemli bir proje yürütüyorsa isminden söz ettirebilir ve terfi alacağı bir sürecin içerisine girmiş olabilir. Dış görünüş değişmek üzere, fazla kilolar varsa gitmek üzere haberiniz olsun. Başkalarına ve başkalarının söylediklerine değil, aşkınıza ve sevdiğiniz kişiye odaklanmalısınız.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Kimsenin kalbini kırmamaya, ahını almamaya aman dikkat. Şanslı iş anlaşmaları ve para kazanacağınız projeler kapınızda. Evlilik hazırlığı yapanlar, başkalarının sözlerine bakmazlarsa hazırlıklarında hız kazanabilirler

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Ev satın almak isteyenler bu Ay gelişen maddi artış konularıyla birlikte Mayıs - Temmuz arasında alım satım işlemleri yapabilirler. Sürpiz hamilelikler yaşayabilirsiniz, dikkat. Aşk konusunda yalnız olanlar yuva kurabileceğiniz beraberliklere kalbinizi açabilirsiniz. Gökyüzü sizin için aşkı çağırıyor

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Evliliğinizin veya beraberliğinizin içerisinde akrabalarınızın çıkarabileceği problemlere karşı dikkatli olmalısınız. Bazı Yengeç burçları bu dönemlerde ile boşanma kararı da alabilir, sonradan üzülmemek adına problemlerinizin birbirinizden sebep olup olmadığına dikkat etmelisiniz. Eğitim - öğretim projeleri ile alakalı zorlayıcı ama kendinizi göstereceğiniz güzel bir zaman döneminin içerisine girmektesiniz

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Bugünlerde aşkı biraz gizli kapaklı yaşama isteğiniz olabilir. Haritasına göre aşk vaad etmeyenler ise sadece şuna dikkat etsin. Geçmiş aşkın yaraları ile çaresiz hissetme ve melankolik düşünceler Aslanlarla olabilir. Para enerjiniz artıyor. Bugünlerde atacağınız adımlar Mayıs - Temmuz arasında size maddi anlamda gelen gelirlerin artışını sağlayabilir.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Kariyer ve iş fırsatlarıyla ilgili kendinizi göstereceğiniz güzel bir zaman döngüsü içerisine girmek üzeresiniz. Ev satın almak ve ev satmak isteyenler şanslı bir zaman döngüsü içerisine girmek üzeresiniz. Önümüzdeki 15 günlük zaman içerisinde aşk sizi bulur ise önümüzdeki Mayıs - Temmuz arasında bu ilişki ciddileşebilir ve önümüzdeki sene evlilik yapabilirsiniz. Dostunuzu düşmanınızı bu Dolunay ile birlikte daha net anlayacaksınız.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Bazı Terazi burçları hamilelik haberleri verecek. Aşk da uzunca süredir sınandığınız konulardan yana ödüllerinizi almak üzeresiniz. Görünmeyenin arkasını farkettiğinizde güçleneceksiniz. İş konularında olası güzel haberler gelmek üzere.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Mahkeme, nafaka ve iş anlaşmalarıyla ilgili önemli bir sürecin içerisindeyseniz gökyüzü sizi destekliyor. Çocukları olanlar bugünlerle birlikte her zamankinden fazla çocuklarıyla ilgilenmeliler. Sizin farketmediğiniz içsel bir yara yaşıyor olabilirler

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Maddi anlamda hayalinizdeki pek çok şeyin gelişmesi için biraz zamana ihtiyacınız bulunuyor ama pek çok konu yoluna girecek merak etmeyin, borçlanmamaya özen göstermelisiniz. Yakın akrabalarınızın bazı sağlık problemleri veya sizin olası ameliyat işlemleriniz olabilir. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Eğitim almak, üniversite ve projelerinizle isminizden söz ettirmek istiyorsanız şanslı bir zaman döngüsü içerisindesiniz. Mevcut bir sözleşmeniz varsa sonlanacağı ve önümüzdeki süreç ile yeni bir iş teklifi veya terfi alacağınız yeni bir sözleşme yapma ihtimaliniz bulunuyor. Ev alımı hakkında araştırma yapmak, araba alım satım işlemleri için gökyüzü çok uygun. Yalnız olanlar arkadaşlıktan aşka dönüşebilecek aşklara kapılarını açabilirler

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Yalnızsanız bu süreç ile birlikte aşk kapınızı çalabilir. Evliyseniz bebek planı yapabilirsiniz. Kariyerinizde büyük bir yükselişe hazırlıklı olmalısınız. Hem kariyer hem de para artışınız olabilir. Ufak bir kredi çekip ev sahibi olmak isteyenler karlı atılımlar yapabilir.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)