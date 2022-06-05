Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 05 Haziran

TERAZİ: KENDİNİ GÖSTERECEĞİ ÖNEMLİ BİR SÜREÇTEN GEÇİYOR

İKİZLER: SÜRPRİZ BİR YOLCULUĞA ÇIKIP YENİ KİŞİLER TANIYABİLİR

YENGEÇ: YORGUN OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜ BUGÜNLERDE YÜZÜ GÜLECEK

BOĞA: HAYALLERİNİN GERÇEĞE DÖNÜŞECEĞİ HARİKA BİR DÖNEMDE

Koç: Ayın enerjisi bilinçdışınızda gerçekleşiyor. İlahi anlamda gökyüzünden çıkış yolu bulamadığınız ne varsa yardım isteyebilirsiniz. Bu süreç içerisinde dualara özen göstermek önemli. Hastanede yatan bir yakınınız bulunuyorsa, onunla ilgilenmek biraz zorlu süreçler getirebilir. Gizli düşmanlıklara dikkat etmelisiniz.

Boğa: Hayallerinizin gerçeğe dönüşeceği bir sürecin içerisindesiniz. Aşk, aşk, aşk diyorum ben size. Kalbiniz boşsa kalbinizi dolduran bir aşk kapınızda diyebiliriz. Ancak hayaller ve gerçekler arasındaki farkı iyi bilerek ilerlemek oldukça önemli gibi görünüyor. Beklenmedik her şeye kalbinizi açarken, ruhen kendinizi iyi hissedeceksiniz. Arkadaş gruplarınızda bazı kişilerle yol ayrımı yaşayabilirsiniz.

İkizler: İş hayatınızda kariyerinizde güçlendiğiniz bir süreci yaşıyorsunuz. Uzunca zamandır belirsiz olan enerjilerin yerine şimdi ayağı yere basan ve devamı olacak olan projelere imza atmak oldukça önemli. Yöneticilerinizle aranızdaki gerilimler yerine birbirinizi anlayarak ilerlemek oldukça önemli. Ev alma- satma dönemindeyseniz kar elde edeceksiniz.

Yengeç: Hukuksal konular biraz canınızı sıkabilir. Yakın arkadaşlarınız, söylenenler ya da sizin dile getirdiklerinize oldukça dikkat etmelisiniz. Üniversitede okuyorsanız, oluşabilecek karışıklıklar içerisinde bulunmamak oldukça önemli. Yolculuk ve ev taşıma planı yapıyorsanız gökyüzü sizin yanınızda.

Aslan: Maddi anlamda borçlarınızı düzenleyeceğiniz, kredi, nafaka giderleri, faiz yapılandırma, prim konuları gündeminizde olabilir. Ameliyat ve operasyon geçirmek istiyorsanız kan ihtiyacınız olabilir, dikkatli olmalısınız. Düşmanlarınızın arkanızdan çevirdiği oyunları tam anlamıyla göremiyor olabilirsiniz, sizin yanınızda görünen pek çok kişinin birkaç ay içerisinde yanınızdan ayrılma durumları olabilir. Kalbiniz doluysa sevdiğiniz kişiyle birbirinize kenetleneceğiniz bir sürecin içerisindesiniz.

Başak: Sağlığınıza çok dikkat etmelisiniz. Karşıt evinizde gerçekleşen Dolunay ortalama 10 gün içerisinde bir rahatsızlığa açık olduğunuzu sembolize ediyor. Öyleyse vitamin, mineral ve beslenme düzeninize dikkat etmek önemli. Eşinizle ve ortaklarınızla aranızda gizli konular bulunuyorsa bu süreç içerisinde pek çok konu suların yüzeyine çıkacak ve sisler çözülecek.

Terazi: Kazalara açık olduğunuz bir süreçten geçerken, gün içerisinde dikkatinizi toparlayamamak ve aşırı sinirlenmenin sonucunda kendinize zarar verebileceğiniz enerjiler sizinle birlikte. İş hayatınızda yeni bir işe geçmek, belirsiz olan konuları netliğe kazandırmak için gökyüzü sizi destekliyor.

Akrep: Beraberliğinizden mutlu ve keyifli olabilirsiniz. Peki ya dostlarınız? Dostlarınız tarafından ilişkinizin eleştirilere uğraması içsel anlamda sizi huzursuz ediyor olabilir. Sahne, sanat, medya ya da iş yerinizde önemli bir sunum yapılacaksa sahnenin önünde olmak ve pek çok izleyicinin karşısında bulunacak projelerle ilgilenebilirsiniz. Temkinli olmanız gereken bir konu bulunuyor, gizli sırlar varsa açığa çıkmak üzere aman dikkat.

Yay: Aile büyüklerinizden birinin rahatsızlığıyla ilgilendiğiniz bir süreçten geçerken, ciddi anlamda manevi açıdan yorulmuş olabilirsiniz. Ruhsal dünyanızda kendinizi biraz yalnız, kariyer konularında yorgun ve eleştirilerle karşılaşmış olarak bulabilirsiniz. Kendi iç huzurunuza odaklanmak oldukça önemli. Ev alma, evinizi düzenleme, bahar temizliği için gökyüzü size şans ve fırsatlar sunmakta.

Oğlak: Takıntılı, sıkıntılı komşulara oldukça dikkatli olmalısınız. Komşular arasında çıkabilecek sıkıntılar canınızı sıkabilir. Trafikte sise dikkat etmeli, görünmeyen araç arızaları ve kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Eğitmenseniz sınıflarınız içerisinde eleştirilere maruz kalabilirsiniz. Denizaşırı kısa seyahatler planlayabilirsiniz.

Kova: Parasal konularda yaşadığınız belirsiz konuların yerine daha aklı başında ilerleyeceğiniz projeler gündeminizde olacak. Maddi anlamda kendinizi güvence altına alacak sözleşmeler gündeminizde olacak gibi görünüyor. Kalbiniz boşsa ruhunuza iyi gelecek bir beraberlik karşınıza çıkabilir, ancak karar vermeden önce kendinize biraz zaman tanımanız oldukça önemli. Bu beraberlikte göremediğiniz konular sonradan karşınıza çıkabilir.

Balık: Kendinizi göstereceğiniz önemli bir süreçten geçmektesiniz. Açık düşmanlarınız tarafından eleştirilere tutulacağınız bir süreçten geçerken, kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Psikolojik anlamda kendinizi yorgun hissediyor olabilirsiniz, bu süreç içerisinde bağımlık yapan maddelere karşı dikkatli olmalısınız. Evliliğiniz içerisinde tamam mı devam mı kararı alabilirsiniz.