VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan: Biz gençlerle birlikte her girdiğimiz seçimden za...
Can Dündar'ın ‘alçak' Hablemitoğlu planı!
Putin'in gaz hamlesi karşılık buldu
"Başkan Erdoğan gibi çok az insan var"
İstanbul için saat verildi
Taksici UBER'i kendine benzetti
Türkiye'de 790 bin tonluk toryum rezervi
O bir kanser savaşçısı
Ramazan sofraları için beslenme önerileri
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları -04 Nisan
Sigaradan kurtulmanın en kolay olduğu ay
Afrika çöl tozları göze de zararlı
Doğal antidepresan: Gülmek
Çocukları alerjiden koruma uyarıları
Venediktova: Arama tarama çalışmalarında 410 ceset bulundu
İmran Han'ın görevi sona erdi
Rusya'ya bir darbe daha!
Bombardımanlarda bu hale geldi
Bombardımanlarda bu hale geldi
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a açık mesaj!
"33 bin 990 terörist artık etkisiz"
Şimdi de devreye Dilek İmamoğlu girdi
Deniz Kuvvetleri sürüklenen mayınlara karşı görev başında
İşte 3 Nisan 2022 koronavirüs tablosu
04 Nisan 2022 Pazartesi 07:42:00 - Güncelleme:04 Nisan 2022 Pazartesi 07:47:00

Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları -04 Nisan

ABONE OL

Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte Astrolog Özlem Recep yorumuyla 04 Nisan Pazartesi günlük burç yorumları...

BOĞA: ZAMANINDA CANINIZI SIKAN ARKADAŞLARLA VEDALAŞMA ZAMANI

KOÇ: KENDİNE ODAKLANIP, ÇEVRESİNDE DÖNEN OYUNLARI GÖREBİLİR

İKİZLER: DARGIN OLDUĞU KİŞİLERDEN GELECEK HABERLERE SEVİNECEK

YAY: PROJELERİNİ KİMSEYE ANLATMAMAYI BİLİRSE BAŞARI YAKINDIR

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

Güne başlarken arkadaşlarınızdan, ilişkilerinize gelen yorumlar hakkında onların düşüncelerinin etkisinde kalarak değil, kendi düşüncelerinize odaklanarak karar almanız gereken bir gün. Size gereksiz yere yapılan eleştirilere umursamaz tavırlarla yanıt vermeniz psikolojinizi rahatlatacaktır. Hakkınızda yapılan gizli düşmanlıkları öğrenmeye çok açık bir gün. Ben merkezde kalmaya özen göstermelisiniz. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Geçtiğimiz yıl Ağustos -Eylül ayları başında kandırıldığınız pek çok konu ve kişi ile karşılaşabilir ve haberler alabilirsiniz. Zamanında üzüldüğünüz arkadaşlık ve beraberliklerinizde helalleşme vakti. Kimseyi değil, yaşadığınız korku ve üzüntüleri kendinize siz yaşattığınız için önce kendinizi affetmelisiniz. Önümüzdeki günlerde tüm bu üzüntülerin yerine güzel arkadaşlıklar gelecek merak etmeyin.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

İş hayatınızda size yapılacak olan eleştirilere sessiz kalarak cevap vermeniz, sizi uzun sürede gelebilecek zararlara karşı koruyacaktır. Arkadaşlarınızla aranızdaki iletişim güçlenirken, onlardan yana gelen destekleri sevgi ile kabul edebilirsiniz. Uzunca süredir küs olduğunuz arkadaşlarınızdan aniden gelecek haberler sizi çok sevindirecek. Yarım kalan aşklar için ilişkinizi toparlamak, beraberliğinizi ailelerinize açıklamak için güzel bir gün.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Aile bireylerinin eleştirilerini üzerinize çekebilirsiniz. Haklılık payları var ise eleştirileri hayatınızı şekillendirmek için göz önünde bulundurabilirsiniz. Evliliğinizin içinde oluşan ufak problemleri lütfen büyütmeyiniz. İş yerinizde gereksiz yere söyleyebileceğiniz konuşmalar uzun vadede size sıkıntı yaratabilir, dikkatli olmalısınız.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Aile bireylerinizin sağlığına çok dikkat etmeniz gereken bir gün. Yarım kalan tedavileri var ise kontrollerini mutlaka yaptırmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün yanlış kararlar alabilirsiniz. İş değiştirmek veya herhangi bir yeni atılım için uygun vakitler değil. Uzak akrabalarınızdan gelebilecek mal bölüşümü veya parasal konular, hukuksal bir sürece adım atmanıza sebep verebilir.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Çok yakın arkadaş, dostlarınızın eleştirilerine maruz kalabilirsiniz. Bekar olan Başak burçları yeni bir arkadaşlık için hemen karar vermemeli, beraberlikleri olan Başak burçları ise uzunca süredir ilişkisinde tıkanmış noktaları farkedip, isyan edebilir. Alışveriş yapmak isteyen Başak burçları bugün abartılı alışveriş ve parasal harcamalardan kaçınmalı.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Uzunca süredir planladığınız estetik operasyonlarla alakalı araştırma yaparken kendinizi bulacaksınız. İkili ilişkilerde kandırıldığınız şeylerin farkına varırken, bunlara kimin neden olduğunu düşüneceksiniz. İlişkilerde farkedemediğiniz yüzünüzü bugün aynada farkederken, Aşk ve sevgi konularındaki hayal kırıklıklarını toparlamak sizin elinizde.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Bugün küs olduğunuz arkadaşlarınızdan gelebilecek haberler yüzünüzü güldürecek. Evliliklerinde problem yaşayan Akrep burçları, ilişki terapistine giderek ilişkilerindeki problemleri çözümlemeye odaklanabilirler. Böbrek ve üreme organlarınızda oluşabilecek hastalıklara karşı önlemler almalısınız, sıkıntı yaşıyorsanız mutlaka yetkili doktorlardan yardım almalısınız.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

İş yerinizde oluşabilecek problemler karşısında sessiz kalmalısınız. İş hayatınızdaki problemler uzun vadede hukuksal anlamda parasal sıkıntılar çekmenize sebep olabilir. Uzak yakın akrabalar ile görüşmeler ve haberler yüzünüzü güldürürken, plan ve projelerinizi güvenmediğiniz kimselere açmamalısınız.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Eşinizin ailesi ile gerilmemeye özen göstermelisiniz. Karşı taraftan gelebilecek yersiz eleştirilere kulak asmayınız. Parasal manada dengeye ulaşacağınız, yarım kalan projeleri gündeme getirererek, dengeye ulaşacağınız bir gün. Çevrenizdeki kişilerin sağlıkları tehlikede olabilir, mümkün olduğunca izole yaşamaya özen göstermelisiniz.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Bugün kendinize çok fazla yüklenmeyin, keşkelere yer vererek hayatta ilerleyemezsiniz. Ödemeyi unuttuğunuz bir fatura bugün canınızı azıcık sıkabilir. Hukuki süreçlere gitmemesi için ödemelerinizi gözden geçirmelisiniz. İş hayatınızda gerçek yüzünü gördüğünüz çalışma arkadaşlarınıza karşı sessizliğinizi korumalı, uzun vadede ilişkilerinizi kesmeniz faydanıza olacaktır.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Eşinizle yaşadığınız problemler zihninizde gel gitlere neden oluyor olabilir. Geçmişe bağlı kalırsanız şimdiki anı yaşayamazsınız. Dostlarınızın ve eşinizin size verdiği değerin kıymetini bilmelisiniz. Bazı duyguların aşılması için kendinize zaman vermelisiniz. Estetik operasyonlara merakınız artarken, fiziksel güzelliğiniz artmakta. Dikkatleri üzerinize çekiyorsunuz.

Etiketler : Uzman Astrolog Özlem Recep günlük burç yorumları -04 Nisan Bugün burçları neler bekliyor?
Yürüyen servet

Yürüyen servet
Turne mutluluğu

Turne mutluluğu
Fenerbahçe konseri

Fenerbahçe konseri
Panik oldular

Panik oldular
Bahar etkinlikleri

Bahar etkinlikleri
Bizi daha çok göreceksiniz

Bizi daha çok göreceksiniz
Aileye girdi

Aileye girdi
Kozmetik Gülben!

Kozmetik Gülben!
Dominik'te Edis fırtınası

Dominik'te Edis fırtınası

EN ÇOK OKUNAN HABERLER