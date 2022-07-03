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Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 03 Temmuz
03 Temmuz 2022 Pazar 07:30:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2022 Pazar 07:30:00

Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 03 Temmuz

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Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte Astrolog Özlem Recep yorumuyla 03 Temmuz Pazar günlük burç yorumları...

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

Güne ikili ilişkilerinizde ve eşinizle aranızdaki problemleri ilahi bir yardımla çözebileceğiniz etkiler altında başlıyorsunuz. Gün içerisinde size gelen eş zamanlıkları takip ederseniz, hayatınızdaki karışıklıkları çözümleyebilecek gücü içinizde bulabileceksiniz. Gün içerisinde kadınlardan gelebilecek şanslı yardımlar karşısında şaşıracaksınız. Eğer ki yardım aldıysanız siz de mutlaka gün içerisinde birini sevindirin. Enerji böylelikle katlanıp artsın.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

İş yerinizde veya eğitim hayatınızda oluşacak ani değişiklikler size uzunca süredir planladığınız pek çok konu hakkında destek verecek nitelikte olacak. Yakın arkadaşlarınızdan alacağınız destekler sayesinde günlük işleriniz kolaylaşacak. Uzunca süredir bitiremediğiniz bir eğitim programı veya projeniz bulunuyorsa bugün tamamlamaya niyet etmek için harika bir gün.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Aşk ve arkadaşlık ilişkilerinizden gün içerisinde haberler alabilir ve karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. Önemsiz problemler sebebiyle bir ayrılık yaşandıysa bugün ilişkinizi toparlamak için gerçekten güzel bir gün. Kimbilir belki de ileride bu ilişki evliliğe doğru bir yol alır. Uzunca süredir bebek planlayan, tedavi gören eşler ise bugün ilahi bir yardımla bebek ve çocuk konusunda şanslı olabilirler. Çocukları olanlar ise onlardan gelecek güzel haberlerle mutlu olacaklar.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Güne ilahi yardımlarla başlayacaksınız. Gün içerisindeki olumlu etkiyi hayatınızın pek çok noktasına çekmek için bugün doğadaki canlıları besleyin, yardıma ihtiyacı olan yaşlı ve kimsesiz insanlara el uzatınız. Uzak akrabalardan gelen haberler evinizin içinde mutluluk yaşamanıza sebep verecek. Eğitim ile ilgilenen uzunca süredir isminden söz ettiremeyen Yengeçler, eğitim hayatlarında sıradışı başarılara imza atabilir.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Evinizin içindeki kazalara çok dikkat etmeniz gerekmektedir. Son zamanlarda duyduğunuz ve şaşırdığınız konuların üstesinden rahatlıkla gelebilecek ve içinizdeki gücü keşfedebileceğiniz bir gün. Parasal konularda umulmadık kısmetler ve şanslar sizinle birlikte. Uzunca süre önce borç verdiğiniz bir parayı geri alabilir, önemli bir borcunuz bugün itibariyle bitebilir. Şubat ayında tanıştığınız birinden bugün haberler gelebilir. Sürpriz haberlere hazır olun.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Aşk hayatınızdaki güzel haberler, eş ve sevgilinizden alacağınız destekler sizi bugün çok mutlu edecek. Ayrılık aşamasındaki ilişkiler bugün tekrar birbirine şans verebilir. Bugün yarım kalan tedavi ve sağlık kontrollerinizi yaptırmanız için güzel bir gün. Parasal konulardaki dengesizlikler, gelen güzel projelerle dengeye kavuşabilir. Ancak gelebilecek paraları düşünerek, 'rahata kavuştum' dememeli, giderlerinizi planlamalısınız.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Aşk hayatınızda yarım kalan bir aşkın acısını çekiyorsanız, bugün açık ve net bir şekilde kendinizi ortaya koymak ve beraberliğinizi toparlamak için şansınız bulunuyor. Günlük hayatınızda küs olduğunuz kim varsa bugün sizi arayabilir. Gün içerisindeki eş zamanlıklara oldukça dikkat edin. Ön yargılarınızı kırabilirseniz, sürpiz güzelliklere erişebilirsiniz.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Zihni yorgun Akrep burçları güne daha zinde başlayacak. İlahi olan yardımların sizinle birlikte olduğunu düşünürsek, gün içerisinde evinizin içinde dualar açmak ve ilahi kanalları güçlendirmek sizi psikolojik manada güçlendirecek. Eşinizin ailesinden gelebilecek yardımları kabul etmeniz ve iletişiminizin güçlenmesi önümüzdeki günlerde eşiniz ile aranızdaki problemleri kolayca çözümlemenizi sağlayacaktır.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

İş yerinizdeki güzel projelere imza atmanız için ilahi destek sizinle birlikte. Yöneticilerinizden alacağınız destekler arkadaşlarınızı kıskandıracak türden olacak. Aile ilişkilerinizde anne ve babanızdan alacağınız kıymetli destekler de oldukça değerli olacak. Parasal konularda eşinizden yardım görebilir veya birlikte yarım kalan bir yatırıma imza atabilirsiniz. Borçlarınız hafifleyecek. Yarım kalan aşklar için ikinci şans sizinle birlikte, kendinizi net bir şekilde açıklamalısınız.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Eşinizin sağlık sıkıntılarıyla alakalı problemleriniz çözümlenecek. Yarım kalan projelerinizi teslim etmeniz içinizi ferahlatırken, çok önceden planladığınız yeni bir eğitime katılmanız için de gökyüzü sizi desteklemektedir. Evinizin içinde oluşan arıza ve problemlerin çözümü için yakınlarınızdan destek istemelisiniz. İş yerinizdeki problemleri çok büyütmeyin gökyüzünün desteği sizinle birlikte.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Sevdiğiniz kişiye kendinizi net bir şekilde anlatmak için fırsatınız bulunuyor. Problemlerinizi çözmek için yüz yüze görüşmelisiniz. Bugün çocuklarınızla alakalı güzel gelişmeler yaşayacaksınız. İnternet ortamından alacağınız haberler ve gelişmeler Aralık ve Ocak aylarında hayatınızı büyük ölçüde etkileyecek.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Bugün eşinizden büyük destekler göreceksiniz. Yaşayacağınız eş zamanlıklar zihninizdeki pek çok sorunun yanıtını verirken, problemlerinizi çözmek için kalıcı çözümler üretebileceksiniz. Çocuklarınızla yakından ilgilenmelisiniz, size ihtiyacı olabilir. Uzunca süredir ihmal ettiğiniz arkadaşlarınızı aramanız aranızdaki buzların erimesine vesile olacak.

Etiketler : Uzman Astrolog Özlem Recep günlük burç yorumları - 03 Temmuz Bugün burçları neler bekliyor?
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