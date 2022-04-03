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03 Nisan 2022 Pazar 07:30:00 - Güncelleme:03 Nisan 2022 Pazar 08:03:00

Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları -03 Nisan

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Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte Astrolog Özlem Recep yorumuyla 03 Nisan Perşembe günlük burç yorumları...

ASLAN: ÇEVRESİNDEKİLERİN GERÇEK YÜZLERİNİ FARK EDECEK

KOVA: SEVDİĞİYLE GELECEK PLANLARI YAPMASI MÜMKÜN

BALIK: İKİLİ İLİŞKİLERDEN YANA ÇOK ŞANSLI BİR GÜN

YENGEÇ: İŞ DEĞİŞİKLİĞİ YA DA EK GELİR KAPILARI AÇILABİLİR

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

Çevrenizdeki pek çok kişiden destek alırken, içsel anlamda büyük bir mutluluk yaşayacaksınız. Hane değişikliği ve yeni iş fırsatları için gökyüzü sizi desteklese de acele karar vermemek önemli. Gün içerisinde yardıma ihtiyacı olanlara destek olmanız ilerleyen günlerde şanslı kapıları açabilmeniz için size ilahi bir yardım getirebilir.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Bugün ufak bir yere seyahat etmek için karar alabilir ve yolculuk yapabilirsiniz. Yeni iş fırsatları ve şans kapınızı çalmak üzere. Aile bireylerinizle oluşabilecek gerginliklere biraz dikkat etmelisiniz. Sağlıktan yana güzel etkiler söz konusu, sadece beslenme şekline dikkat etmeniz önemli.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Kendinizi ifade ederken gökyüzü sizden yana destek olacak. Açılmayan pek çok kapının sizin için açıldığını görmek size mutluluk verecek. Estetik veya önemli bir operasyon geçirmek istiyorsanız Fatma Ana'nın iyileştirici eli sizinle birlikte olacak.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Sevdiğiniz kişi ile daha yakın olacağınız bir süreci yaşayacaksınız. Günün tehlikeli yanı gizli düşmanlık yapmak isteyen kişilerin size getireceği söylemler. Görünmeyenin arkasında yaşadığınız sorunlar hakkında endişe duyarken sevdiğiniz kişiden destek almak ruhunuza iyi geliyor.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Sevdiğiniz kişi ile yol kat edebileceğiniz bir sürecin içerisine girebilirsiniz. Evli olan kişiler hayatlarında önemli bir planı gerçekleştirmek için gökyüzünden destek alabilirler. Sağlık kontrollerinizle ilgili önemli bir kontrolünüz bulunuyorsa atlamamanızı önerebilirim.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Kariyerinizle ilgili olumlu sonuçlar almaya başladığınız bir projenin başlangıcı hakkında destek alabilirsiniz. Tek dikkat etmeniz gereken konu iş konusunda güvendiğiniz pek çok kişinin aslında ikinci bir yüzünün olduğu. Kendinize güvenerek emin adımlarla ilerleyebilirsiniz. Sevdiğiniz kişiden güzel sözler duymanız mümkün.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Aşk ve ilişkilerden yana şanslı olduğunuz bir gün. Geçmişten gelen konular zihninizi kurcalarken görünmeyenin arkasını fark edebilirsiniz. Önemli bir sözleşme, yurtdışı, mahkeme veya devletteki herhangi bir kuruma başvuruda bulunmak, gerekli evrakları tamamlamak ve uluslararası görüşmeler sonucu terfi atlamak için gökyüzü sizi destekliyor.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Bugün sevdiğiniz kişi ile çok yakın olacaksınız. Geçmişten gelen bazı itiraflar karşısında şaşırsanız da akışta olmayı tercih edebilirsiniz. Kalbi boş olanlar geçici flörtleri çok da ciddiye almayabilirler. İş açısından önemli bir prim almak veya zam almak istiyorsanız bugün yöneticileriniz ile görüşebilirsiniz.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

İçinizdeki neşeli çocuğu ortaya çıkarmak için güzel bir gün. Sevdiğiniz kişi ile uyumu yakalarken, geleceğe dair planlar yapabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi ev değişikliği veya evlilik kararını hızlandırmak olabilir. Belirsiz konulara çok da kafa yormayın derim.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

İş yerinizde iki yüzlü olan kişilerle karşılaşabilirsiniz. Pek çok olumsuz durumu kendi lehinize çevirebilir ve gücünüzü toparlayabilirsiniz. Maddi durumunuzla ilgili olası borçlanmalara karşı temkinli olmanız gereken günlerden geçmektesiniz. Olası vergi, ceza veya banka borçlarına aman dikkat.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Flörtöz tavırlarınızla pek çok kişinin gönlünü feth edebilirsiniz. Ufak hediyeler ve sürprizler ile karşılaşırsanız şaşırmayınız. Sevdiğiniz kişi ile aranızdaki belirsiz konular hakkında çok da düşünmeyin. Pek çok gizli konunun netliğini önümüzdeki aylarda anlamlandırabileceksiniz.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Evinizin içerisinde neşeli tavırlarınız mutluluğunuza mutluluk katıyor. Aile bireyleri rahatsız olan kişiler bugün itibariyle daha iyi olacaklar. Evinizin içerisinde eskiyen eşyalardan kurtulma, yenileri için yer açmak ve temizlik yapıp, evinize ferah bir enerji getirmek için gökyüzü sizi destekliyor.

Etiketler : Uzman Astrolog Özlem Recep günlük burç yorumları -03 Nisan Bugün burçları neler bekliyor?
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